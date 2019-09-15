Норвегия: Типпелиген 2019
Викинг
2:0
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 7519
Одд
1:0
9' ГолТрипич Златко
18' Желтая карточкаТрипич Златко
23' Желтая карточкаХофф Вебьёрн
30' Желтая карточкаKristoffer Loekberg
2:0
51' ГолТорстейнбё Фредерик
65' Желтая карточкаMarkus Andre Kaasa
76' Желтая карточкаOdin Luraas Bjoertuft
76' Желтая карточкаРашани Эльбасан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
9'
18'
23'
51'
76'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08
Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга
Одд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Одд 3:1 Будё-Глимт Мольде 2:2 Одд Одд 1:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Одд
Последние игры между собой
Викинг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Одд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|14
|4
|3
|50 - 21
|46
|2.
|Будё-Глимт
|21
|13
|4
|4
|49 - 33
|43
|3.
|Одд
|21
|11
|5
|5
|31 - 25
|38
|4.
|Русенборг
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|Кристиансунд
|21
|9
|5
|7
|27 - 22
|32
|6.
|Бранн
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|7.
|Викинг
|21
|8
|6
|7
|33 - 32
|30
|8.
|Волеренга
|20
|7
|6
|7
|34 - 30
|27
|9.
|Хёугесунн
|21
|6
|8
|7
|29 - 25
|26
|10.
|Лиллестрём
|21
|7
|4
|10
|27 - 35
|25
|11.
|Стабек
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|12.
|Тромсё
|21
|6
|4
|11
|25 - 43
|22
|13.
|Мьёндален
|21
|4
|9
|8
|27 - 37
|21
|14.
|Ранхейм
|21
|5
|4
|12
|23 - 37
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|21
|5
|4
|12
|23 - 39
|19
|16.
|Сарпсборг-08
|20
|2
|10
|8
|22 - 29
|16
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