Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Викинг
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7519
Одд
0'
1:0
9' Гол
Трипич Златко
18' Желтая карточка
Трипич Златко
23' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
30' Желтая карточка
Kristoffer Loekberg
2:0
51' Гол
Торстейнбё Фредерик
65' Желтая карточка
Markus Andre Kaasa
76' Желтая карточка
Odin Luraas Bjoertuft
76' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
90'+4
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
9
Торстейнбё
Фредерик
24
Kristoffer
Loekberg
8
Johnny
Furdal
20
Ylldren
Ibrahimaj
10
Хёйланд
Томми
11
Трипич
Златко
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
5
Риса
Бирк
16
Joshua
Kitolano
6
Хофф
Вебьёрн
14
Нордквелле
Фредрик
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
15
Filip
Moeller
Delaveris
Викинг
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

9'
Трипич Златко
(Kristoffer Loekberg)
1:0
18'
Трипич Златко
 
23'
 
Хофф Вебьёрн
30'
Kristoffer Loekberg
 
51'
Торстейнбё Фредерик
(Ylldren Ibrahimaj)
2:0
56'
 
Markus Andre Kaasa
Joshua Kitolano
56'
 
Леуритсен Тобиас
Filip Moeller Delaveris
65'
 
Markus Andre Kaasa
72'
Бютюки Зюмер
Ylldren Ibrahimaj
 
76'
 
Odin Luraas Bjoertuft
76'
 
Рашани Эльбасан
78'
Even Oestensen
Хёйланд Томми
 
82'
 
Bilal Njie
Нордквелле Фредрик
90'
Даниэльсен Андре
Johnny Furdal
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08
Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга
Одд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Одд 3:1 Будё-Глимт Мольде 2:2 Одд Одд 1:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Одд
Одд 2:1 Лиллестрём Мьёндален 2:0 Одд Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет Сторм 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд

Последние игры между собой

Викинг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Одд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Одд 1:0 Викинг Типпелиген Одд 1:1 Викинг Товарищеские матчи Одд 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Одд Типпелиген
Одд 4:1 Викинг Товарищеские матчи Одд 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Одд Типпелиген Одд 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Одд Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 14 4 3 50 - 21 46
2. Будё-Глимт 21 13 4 4 49 - 33 43
3. Одд 21 11 5 5 31 - 25 38
4. Русенборг 21 10 6 5 34 - 26 36
5. Кристиансунд 21 9 5 7 27 - 22 32
6. Бранн 21 9 5 7 28 - 23 32
7. Викинг 21 8 6 7 33 - 32 30
8. Волеренга 20 7 6 7 34 - 30 27
9. Хёугесунн 21 6 8 7 29 - 25 26
10. Лиллестрём 21 7 4 10 27 - 35 25
11. Стабек 21 6 6 9 25 - 30 24
12. Тромсё 21 6 4 11 25 - 43 22
13. Мьёндален 21 4 9 8 27 - 37 21
14. Ранхейм 21 5 4 12 23 - 37 19
15. Стрёмсгодсет 21 5 4 12 23 - 39 19
16. Сарпсборг-08 20 2 10 8 22 - 29 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Kristoffer Loekberg получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Хофф Вебьёрн получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Трипич Златко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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