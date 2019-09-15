Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4913
Ранхейм
0'
27' Желтая карточка
Tchamba Bangou
38' Желтая карточка
Сальвесен Ларс-Йорген
40' Желтая карточка
Michael Karlsen
1:0
56' Гол
Moses Mawa
73' Желтая карточка
Daniel Kvande
90'+4
35
Хансен
Мартин
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
7
Стенгель
Херман
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
21
Торбьерн
Эггем
24
Aleksander
Foosnaes
6
Magnus
Blakstad
7
Региниуссен
Мадс
11
Eirik
Valla
Doennem
26
Ola
Solbakken
9
Michael
Karlsen
25
Бакенга
Мушага
Стрёмсгодсет
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

Ход матча

27'
Tchamba Bangou
 
38'
Сальвесен Ларс-Йорген
 
40'
 
Michael Karlsen
46'
Ресхольт-Мюра Вильяр
Хансен Мартин
 
56'
Moses Mawa
1:0
60'
 
Скарсем Олаус
Magnus Blakstad
68'
Johan Hove
Токстад Кристоффер
 
73'
 
Daniel Kvande
74'
 
Vegard Oestraat Erlien
Michael Karlsen
86'
Mustapha Fofana
Moses Mawa
 
86'
 
Фуру Ивар
Aleksander Foosnaes

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга
Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет
Ранхейм Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ранхейм 1:2 Кристиансунд Викинг 2:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Мольде Хёугесунн 0:1 Ранхейм
Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Ранхейм Типпелиген
Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм Кубок Ранхейм 1:2 Стрёмсгодсет Кубок НМ
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 14 4 3 50 - 21 46
2. Будё-Глимт 21 13 4 4 49 - 33 43
3. Одд 21 11 5 5 31 - 25 38
4. Русенборг 21 10 6 5 34 - 26 36
5. Кристиансунд 21 9 5 7 27 - 22 32
6. Бранн 21 9 5 7 28 - 23 32
7. Викинг 21 8 6 7 33 - 32 30
8. Волеренга 20 7 6 7 34 - 30 27
9. Хёугесунн 21 6 8 7 29 - 25 26
10. Лиллестрём 21 7 4 10 27 - 35 25
11. Стабек 21 6 6 9 25 - 30 24
12. Тромсё 21 6 4 11 25 - 43 22
13. Мьёндален 21 4 9 8 27 - 37 21
14. Ранхейм 21 5 4 12 23 - 37 19
15. Стрёмсгодсет 21 5 4 12 23 - 39 19
16. Сарпсборг-08 20 2 10 8 22 - 29 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Михаэль Карлсен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Сальвесен Ларс-Йорген получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Чамба Бангу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...