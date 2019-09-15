Норвегия: Первый дивизион 2019
Ерв
1:0
Конец матча
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr Зрители: 1083
Рёуфосс
15' Желтая карточкаРасе Эдвард
1:0
25' ГолВихманн Матиас
70' Желтая карточкаAnton Henningsson I
11
Daniel
Aase
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Фопала ДавидНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Emil BreivikПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Ryan DoghmanЗащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
Ход матча
Предыдущие игры
Ерв Последние 20 матчей: +6 =6 -8Олесунн 4:0 Ерв Ерв 5:1 Скейд Ерв 2:2 КФУМ Санднес 2:3 Ерв
Рёуфосс Последние 20 матчей: +11 =1 -8Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса
Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес Скейд 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Тотен 2:5 Рёуфосс Согндаль 1:3 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 Стрёммен
Последние игры между собой
Ерв: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Рёуфосс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|22
|18
|3
|1
|50 - 18
|57
|2.
|Старт
|22
|14
|4
|4
|37 - 21
|46
|3.
|Саннефьёрд
|21
|13
|6
|2
|35 - 21
|45
|4.
|КФУМ
|22
|11
|6
|5
|49 - 34
|39
|5.
|Рёуфосс
|22
|11
|1
|10
|37 - 40
|34
|6.
|Конгсвингер
|22
|10
|4
|8
|26 - 25
|34
|7.
|Согндаль
|21
|10
|3
|8
|39 - 31
|33
|8.
|Нест-Сотра
|22
|9
|6
|7
|32 - 24
|33
|9.
|Ерв
|22
|7
|8
|7
|31 - 37
|29
|10.
|Улленсакер-Киса
|21
|7
|4
|10
|37 - 37
|25
|11.
|Санднес
|21
|6
|5
|10
|31 - 34
|23
|12.
|Хам-Кам
|21
|6
|5
|10
|28 - 34
|23
|13.
|Нутодден
|21
|5
|3
|13
|26 - 38
|18
|14.
|Стрёммен
|22
|3
|9
|10
|22 - 36
|18
|15.
|Скейд
|22
|3
|7
|12
|23 - 36
|16
|16.
|Тромсдален
|22
|2
|2
|18
|27 - 64
|8
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