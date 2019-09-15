Норвегия: Первый дивизион 2019

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Ерв
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1083
Рёуфосс
0'
15' Желтая карточка
Расе Эдвард
1:0
25' Гол
Вихманн Матиас
70' Желтая карточка
Anton Henningsson I
90'+6
20
Oeystein
Oevretveit
3
Bjoernar
Hove
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
2
Torje
Wichne
98
Michael
Baidoo
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
18
Joergen
Solli
23
Ole
Marius
Haabestad
9
Luke
Ferreira
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
6
Snorre
Nilsen
5
Marius
Svanberg
Alm
17
Salomon
Owusu
2
Расе
Эдвард
8
Matias
Belli
Moldskred
7
Emile
Dadjo
27
Emil
Breivik
14
Oscar
Johannes
Loeken
9
Anton
Henningsson
I
22
Kristoffer
Nessoe
Ерв
3-5-2
Рёуфосс
4-3-3

Ход матча

15'
 
Расе Эдвард
25'
Вихманн Матиас
1:0
60'
 
Matias Belli Moldskred
Emil Breivik
60'
 
Parfait Bizoza
Ryan Doghman
67'
 
Stian Simenstad
Kristoffer Nessoe
70'
 
Anton Henningsson I
72'
Thomas Zernichow
Luke Ferreira
 
75'
Haakon Suggelia
Daniel Aase
 
80'
Фопала Давид
Ole Marius Haabestad
 

Предыдущие игры

Ерв Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Олесунн 4:0 Ерв Ерв 5:1 Скейд Ерв 2:2 КФУМ Санднес 2:3 Ерв
Ерв 1:0 Хам-Кам Стрёммен 3:1 Ерв Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв
Рёуфосс Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса
Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес Скейд 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Тотен 2:5 Рёуфосс Согндаль 1:3 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 Стрёммен

Последние игры между собой

Ерв: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Рёуфосс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Рёуфосс 4:2 Ерв Первый дивизион Ерв 4:0 Рёуфосс Первый дивизион Рёуфосс 0:1 Ерв Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 22 18 3 1 50 - 18 57
2. Старт 22 14 4 4 37 - 21 46
3. Саннефьёрд 21 13 6 2 35 - 21 45
4. КФУМ 22 11 6 5 49 - 34 39
5. Рёуфосс 22 11 1 10 37 - 40 34
6. Конгсвингер 22 10 4 8 26 - 25 34
7. Согндаль 21 10 3 8 39 - 31 33
8. Нест-Сотра 22 9 6 7 32 - 24 33
9. Ерв 22 7 8 7 31 - 37 29
10. Улленсакер-Киса 21 7 4 10 37 - 37 25
11. Санднес 21 6 5 10 31 - 34 23
12. Хам-Кам 21 6 5 10 28 - 34 23
13. Нутодден 21 5 3 13 26 - 38 18
14. Стрёммен 22 3 9 10 22 - 36 18
15. Скейд 22 3 7 12 23 - 36 16
16. Тромсдален 22 2 2 18 27 - 64 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Вихманн Матиас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Расе Эдвард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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