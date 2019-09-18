Норвегия: Первый дивизион 2019

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Улленсакер-Киса
1:0
Конец матча

Стадион:
Ерв
0'
1:0
39' Гол
Ole Andreas Nesset
90' Желтая карточка
Alfred Scriven
90'+5
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
26
Espen
Garnaas
20
Сундли
Мортен
17
Рангер
Ларс
25
Торп
Мартин
11
Christian
Aas
6
Eric
Bugale
Kitolano
22
Vamoiti
Diomande
14
Ole
Andreas
Nesset
19
Хансен
Кристоффер
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
3
Bjoernar
Hove
4
Espen
Knudsen
13
Haakon
Suggelia
98
Michael
Baidoo
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
18
Joergen
Solli
9
Luke
Ferreira
23
Ole
Marius
Haabestad
Улленсакер-Киса
4-3-3
Ерв
3-5-2

Ход матча

30'
 
Thomas Zernichow
Michael Baidoo
39'
Ole Andreas Nesset
(Рангер Ларс)
1:0
62'
 
Alexander Dang
Torje Wichne
76'
Sverre Oekland
Торп Мартин
 
77'
 
Фопала Давид
Ole Marius Haabestad
89'
Sakarias Opsahl
Хансен Кристоффер
 
90'
Alfred Scriven
Ole Andreas Nesset
 
90'
Alfred Scriven
 

Предыдущие игры

Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Санднес
Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса
Ерв Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ерв 1:0 Рёуфосс Олесунн 4:0 Ерв Ерв 5:1 Скейд Ерв 2:2 КФУМ
Санднес 2:3 Ерв Ерв 1:0 Хам-Кам Стрёммен 3:1 Ерв Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв

Последние игры между собой

Улленсакер-Киса: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Ерв: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Первый дивизион Ерв 1:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 7:1 Ерв Первый дивизион
Ерв 6:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Ерв 1:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Ерв Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 23 19 3 1 52 - 19 60
2. Старт 23 15 4 4 39 - 21 49
3. Саннефьёрд 23 14 7 2 38 - 22 49
4. КФУМ 23 11 6 6 50 - 36 39
5. Согндаль 23 10 5 8 42 - 34 35
6. Рёуфосс 23 11 1 11 38 - 42 34
7. Конгсвингер 23 10 4 9 26 - 27 34
8. Нест-Сотра 23 9 6 8 32 - 26 33
9. Санднес 23 8 5 10 36 - 35 29
10. Хам-Кам 23 8 5 10 32 - 35 29
11. Ерв 23 7 8 8 31 - 38 29
12. Улленсакер-Киса 23 8 4 11 38 - 39 28
13. Нутодден 23 6 3 14 28 - 39 21
14. Стрёммен 23 3 9 11 22 - 38 18
15. Скейд 23 3 8 12 25 - 38 17
16. Тромсдален 23 2 2 19 28 - 68 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Ole Andreas Nesset бьет в цель!
  • 30'
    Майкл Байду уходит, Thomas Zernichow вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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