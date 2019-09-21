Швеция: Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Oestgoetaporten
Эребру
10
Скрабб
Симон
24
Али
Хусейн
16
Касим
Ясер
12
Jake
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
-
-
77 Manasse Kusu
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Касим ЯсерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Jake LarssonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Мехмети АгонНападающий
-
-
13 Rodin Deprem
-
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +13 =3 -4Мальмё 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Тимраа 1:6 Норрчёпинг
Сириус 0:2 Норрчёпинг Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг
Эребру Последние 20 матчей: +8 =4 -8Эребру 0:0 Сундсвалль Эребру 3:1 АФК Эскильстуна Сириус 3:4 Эребру Нючепинг 0:1 Эребру
Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Эребру: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 1:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 1:1 Норрчёпинг Международные матчи (клубы) Норрчёпинг 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эребру Шведский кубок Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|24
|16
|5
|3
|43 - 14
|53
|2.
|АИК
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|3.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|41 - 14
|47
|4.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|55 - 32
|44
|5.
|Хеккен
|0:0
|24
|13
|5
|6
|38 - 20
|44
|6.
|Гётеборг
|23
|11
|8
|4
|37 - 24
|41
|7.
|Норрчёпинг
|0:0
|24
|11
|8
|5
|37 - 20
|41
|8.
|Эребру
|0:0
|24
|8
|6
|10
|35 - 36
|30
|9.
|Эльфсборг
|23
|7
|8
|8
|31 - 37
|29
|10.
|Сириус
|23
|6
|4
|13
|26 - 41
|22
|11.
|Кальмар
|0:0
|24
|4
|10
|10
|19 - 35
|22
|12.
|Хельсинборг
|23
|5
|6
|12
|21 - 38
|21
|13.
|Эстерсунд
|24
|4
|9
|11
|21 - 38
|21
|14.
|Фалькенберг
|24
|4
|7
|13
|20 - 48
|19
|15.
|АФК Эскильстуна
|23
|3
|6
|14
|21 - 47
|15
|16.
|Сундсвалль
|24
|2
|7
|15
|21 - 40
|13
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