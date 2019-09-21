Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Эребру
0' 8'
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
23
Блумквист
Андреас
8
Тораринссон
Гудмундур
5
Нюман
Кристоффер
10
Скрабб
Симон
99
Хакшабанович
Сеад
1
Янссон
Оскар
24
Али
Хусейн
2
Бьёрнквист
Даниэль
14
Michael
Almebaeck
22
Гранлунд Альбин
7
Бертильссон
Юхан
25
Герзич
Нордин
16
Касим
Ясер
10
Броберг
Мартин
9
Проделль
Виктор
12
Jake
Larsson
Норрчёпинг
3-4-3
Эребру
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Мальмё 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Тимраа 1:6 Норрчёпинг
Сириус 0:2 Норрчёпинг Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг
Эребру Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Эребру 0:0 Сундсвалль Эребру 3:1 АФК Эскильстуна Сириус 3:4 Эребру Нючепинг 0:1 Эребру
Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Эребру: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Эребру 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 Эребру Кубок
Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 1:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 1:1 Норрчёпинг Международные матчи (клубы) Норрчёпинг 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эребру Шведский кубок Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Эребру Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 16 5 3 43 - 14 53
2. АИК 23 15 4 4 35 - 17 49
3. Мальмё 23 13 8 2 41 - 14 47
4. Хаммарбю 23 13 5 5 55 - 32 44
5. Хеккен 0:0 24 13 5 6 38 - 20 44
6. Гётеборг 23 11 8 4 37 - 24 41
7. Норрчёпинг 0:0 24 11 8 5 37 - 20 41
8. Эребру 0:0 24 8 6 10 35 - 36 30
9. Эльфсборг 23 7 8 8 31 - 37 29
10. Сириус 23 6 4 13 26 - 41 22
11. Кальмар 0:0 24 4 10 10 19 - 35 22
12. Хельсинборг 23 5 6 12 21 - 38 21
13. Эстерсунд 24 4 9 11 21 - 38 21
14. Фалькенберг 24 4 7 13 20 - 48 19
15. АФК Эскильстуна 23 3 6 14 21 - 47 15
16. Сундсвалль 24 2 7 15 21 - 40 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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