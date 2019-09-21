Бразилия: Серия A 2019
0:1
7' ГолГабриэл Барбоза
26' Желтая карточкаBruno Henrique IV
1:1
38' ПенальтиТиаго Невес
1:2
67' ГолГабриэл Барбоза
72' Желтая карточкаОрехуэла Луис
84' Желтая карточкаРафинья Марсио
14
Кака
Лукас
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
32
Роша
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кака ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 David VIПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Jadson III
-
12 Рафаэл Пирес
-
-
9 Fred II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Лукаш ЖоаоЗащитник
-
2 RodineiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Rene III
-
19 Reinier
-
-
-
-
17 Hugo Moura
-
37 Cesar II
Ход матча
7'
0:1
38'
1:1
67'
1:2
72'
72'
84'
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +4 =7 -9Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама
Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро
Фламенго Последние 20 матчей: +13 =4 -3Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго
Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Фламенго: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Фламенго 0:2 Крузейро Кубок Либертадорес Фламенго 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Фламенго Кубок Фламенго 1:1 Крузейро Кубок Крузейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 3:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Крузейро Кубок Бразилии Крузейро 2:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:1 Крузейро Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|20
|14
|3
|3
|44 - 19
|45
|2.
|Палмейрас
|19
|11
|6
|2
|30 - 14
|39
|3.
|Сантос
|19
|11
|4
|4
|30 - 19
|37
|4.
|Сан-Паулу
|20
|9
|8
|3
|23 - 14
|35
|5.
|Интернасьональ
|19
|10
|3
|6
|25 - 17
|33
|6.
|Коринтианс
|0:0
|20
|8
|9
|3
|21 - 12
|33
|7.
|Байя
|0:0
|20
|8
|8
|4
|22 - 16
|32
|8.
|Гремио
|19
|7
|7
|5
|27 - 22
|28
|9.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|3
|8
|24 - 23
|27
|10.
|Ботафого Рибейрао
|20
|8
|3
|9
|19 - 21
|27
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|8
|2
|9
|25 - 19
|26
|12.
|Васко да Гама
|19
|6
|5
|8
|18 - 26
|23
|13.
|Сеара
|19
|6
|4
|9
|21 - 20
|22
|14.
|Форталеза
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|15.
|Гойяс
|19
|6
|3
|10
|17 - 32
|21
|16.
|Флуминенсе
|19
|5
|3
|11
|21 - 29
|18
|17.
|Крузейро
|20
|4
|6
|10
|17 - 30
|18
|18.
|Алагоано
|19
|3
|7
|9
|8 - 25
|16
|19.
|Шапекоэнсе
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|14
|20.
|Аваи
|19
|2
|7
|10
|10 - 25
|13
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