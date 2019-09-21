Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
1:2
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
7' Гол
Габриэл Барбоза
26' Желтая карточка
Bruno Henrique IV
1:1
38' Пенальти
Тиаго Невес
1:2
67' Гол
Габриэл Барбоза
72' Желтая карточка
Орехуэла Луис
84' Желтая карточка
Рафинья Марсио
90'+4
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
14
Кака
Лукас
25
Бруно
Фабрисио
6
Эжидио
Перейра
10
Тиаго
Невес
8
Энрике
Лима
15
Эдерсон
Хонорато
11
David
VI
19
Робиньо
Робсон
32
Роша
Педро
1
Алвес
Диего
13
Рафинья
Марсио
3
Кайо
Родриго
4
Мари
Пабло
16
Луис
Филипе
27
Bruno
Henrique
IV
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
11
Витиньо
Виктор
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
Крузейро
4-4-1-1
Фламенго
4-4-1-1

Ход матча

7'
0:1
Габриэл Барбоза
(Герсон Сантос)
26'
 
Bruno Henrique IV
38'
Тиаго Невес
1:1
46'
Кальвенте Эсекьель
Тиаго Невес
 
46'
 
Да Мотта Роберт
Витиньо Виктор
65'
Додо Родолфо
Эдерсон Хонорато
 
67'
1:2
Габриэл Барбоза
(Виллиан Арао)
72'
Орехуэла Луис
 
72'
Fred II
Роша Педро
 
84'
 
Рафинья Марсио
88'
 
Беррио Орландо
Bruno Henrique IV
90'
 
Родолфо Гайото
Де Арраскаэта Джорджиан

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама
Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро
Фламенго Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго
Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Фламенго: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Фламенго 3:1 Крузейро Серия A Крузейро 0:2 Фламенго Серия A Крузейро 0:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 1:0 Крузейро Серия A
Фламенго 0:2 Крузейро Кубок Либертадорес Фламенго 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Фламенго Кубок Фламенго 1:1 Крузейро Кубок Крузейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 3:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Крузейро Кубок Бразилии Крузейро 2:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:1 Крузейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 20 14 3 3 44 - 19 45
2. Палмейрас 19 11 6 2 30 - 14 39
3. Сантос 19 11 4 4 30 - 19 37
4. Сан-Паулу 20 9 8 3 23 - 14 35
5. Интернасьональ 19 10 3 6 25 - 17 33
6. Коринтианс 0:0 20 8 9 3 21 - 12 33
7. Байя 0:0 20 8 8 4 22 - 16 32
8. Гремио 19 7 7 5 27 - 22 28
9. Атлетико Минейро 19 8 3 8 24 - 23 27
10. Ботафого Рибейрао 20 8 3 9 19 - 21 27
11. Атлетико Паранаэнсе 19 8 2 9 25 - 19 26
12. Васко да Гама 19 6 5 8 18 - 26 23
13. Сеара 19 6 4 9 21 - 20 22
14. Форталеза 19 6 4 9 22 - 26 22
15. Гойяс 19 6 3 10 17 - 32 21
16. Флуминенсе 19 5 3 11 21 - 29 18
17. Крузейро 20 4 6 10 17 - 30 18
18. Алагоано 19 3 7 9 8 - 25 16
19. Шапекоэнсе 19 3 5 11 17 - 32 14
20. Аваи 19 2 7 10 10 - 25 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Тиаго Невес из команды Крузейро забивает с точки!
  • Желтая карточка
    26'
    Bruno Henrique получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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