Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3589
Сундсвалль
0'
11' Желтая карточка
Juanjo Ciercoles
34' Желтая карточка
Конате Па
0:1
43' Гол
Carlos Moros
54' Желтая карточка
Блумквист Александр
0:2
63' Гол
Pol Roige
75' Желтая карточка
Маннс Йеспер
80' Желтая карточка
Ольссон Деннис
83' Желтая карточка
Henrik Loefkvist
90'+4
32
Хёгг
Лукас
2
Henrik
Loefkvist
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
12
Маннс
Йеспер
29
Ромариньо
Перейра
34
Халльберг
Херман
20
Carl
Gustafsson
31
Nils
Froeling
10
Сахпекидис
Филип
22
Alexander
Ahl
Holmstroem
20
Нильссон
Давид
16
Carlos
Moros
6
Juanjo
Ciercoles
4
Блумквист
Александр
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
18
Берг
Оливер
2
Конате
Па
21
Блумберг
Юхан
30
Peter
Wilson
II
7
Pol
Roige
Кальмар
3-5-2
Сундсвалль
3-4-3

Ход матча

11'
 
Juanjo Ciercoles
34'
 
Конате Па
43'
0:1
Carlos Moros
(David Batanero)
46'
Агардиус Виктор
Халльберг Херман
 
54'
 
Блумквист Александр
63'
0:2
Pol Roige
(David Batanero)
64'
Geir Andre Herrem
Nils Froeling
 
71'
 
Эрикссон Тобиас
David Batanero
73'
Эльм Расмус
Сахпекидис Филип
 
75'
Маннс Йеспер
 
75'
 
Pol Moreno
Pol Roige
80'
 
Ольссон Деннис
83'
Henrik Loefkvist
 
89'
 
Ольссон Деннис
Блумберг Юхан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар
Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг
Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг
Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Сундсвалль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Сундсвалль 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Сундсвалль Товарищеские матчи Сундсвалль 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Сундсвалль Аллсвенскан
Сундсвалль 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Кальмар 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:0 Кальмар Шведский кубок Кальмар 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:2 Кальмар Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 25 17 5 3 44 - 14 56
2. Мальмё 24 14 8 2 44 - 14 50
3. АИК 24 15 4 5 36 - 19 49
4. Хаммарбю 24 14 5 5 57 - 33 47
5. Хеккен 24 13 5 6 39 - 21 44
6. Гётеборг 24 12 8 4 39 - 25 44
7. Норрчёпинг 24 12 7 5 40 - 20 43
8. Эребру 24 8 5 11 35 - 39 29
9. Эльфсборг 24 7 8 9 31 - 40 29
10. Хельсинборг 24 6 6 12 23 - 39 24
11. Сириус 24 6 4 14 27 - 43 22
12. Кальмар 25 4 10 11 20 - 38 22
13. Эстерсунд 24 4 9 11 21 - 38 21
14. Фалькенберг 25 4 7 14 20 - 49 19
15. Сундсвалль 25 3 7 15 23 - 40 16
16. АФК Эскильстуна 24 3 6 15 22 - 49 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Carlos Moros бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Конате Па получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Juanjo Ciercoles получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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