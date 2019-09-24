Швеция: Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:2
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena Зрители: 3589
Сундсвалль
11' Желтая карточкаJuanjo Ciercoles
34' Желтая карточкаКонате Па
0:1
43' ГолCarlos Moros
54' Желтая карточкаБлумквист Александр
0:2
63' ГолPol Roige
75' Желтая карточкаМаннс Йеспер
80' Желтая карточкаОльссон Деннис
83' Желтая карточкаHenrik Loefkvist
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Маннс
Йеспер
16
Carlos
Moros
18
Берг
Оливер
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
-
12 Маннс ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нури ЭминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перссон Магнус
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Pol MorenoЗащитник
- Полузащитник
-
28 Omar EddahriПолузащитник
-
14 Paya Pichkah
-
9 Marc Mas
-
Главный тренер: Тони Густавссон
Ход матча
11'
34'
43'
0:1
63'
0:2
75'
75'
80'
83'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +6 =5 -9Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар
Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг
Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =5 -13Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг
Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Сундсвалль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Сундсвалль 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Кальмар 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:0 Кальмар Шведский кубок Кальмар 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:2 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|25
|17
|5
|3
|44 - 14
|56
|2.
|Мальмё
|24
|14
|8
|2
|44 - 14
|50
|3.
|АИК
|24
|15
|4
|5
|36 - 19
|49
|4.
|Хаммарбю
|24
|14
|5
|5
|57 - 33
|47
|5.
|Хеккен
|24
|13
|5
|6
|39 - 21
|44
|6.
|Гётеборг
|24
|12
|8
|4
|39 - 25
|44
|7.
|Норрчёпинг
|24
|12
|7
|5
|40 - 20
|43
|8.
|Эребру
|24
|8
|5
|11
|35 - 39
|29
|9.
|Эльфсборг
|24
|7
|8
|9
|31 - 40
|29
|10.
|Хельсинборг
|24
|6
|6
|12
|23 - 39
|24
|11.
|Сириус
|24
|6
|4
|14
|27 - 43
|22
|12.
|Кальмар
|25
|4
|10
|11
|20 - 38
|22
|13.
|Эстерсунд
|24
|4
|9
|11
|21 - 38
|21
|14.
|Фалькенберг
|25
|4
|7
|14
|20 - 49
|19
|15.
|Сундсвалль
|25
|3
|7
|15
|23 - 40
|16
|16.
|АФК Эскильстуна
|24
|3
|6
|15
|22 - 49
|15
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