Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Гойяс
1:0
Конец матча
Крузейро
0'
1:0
61' Гол
Русшел Алан
87' Желтая карточка
Энрике Лима
90' Желтая карточка
David VI
90' Желтая карточка
Тиаго Невес
90'+6
23
Tadeu
I
32
Yago
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
28
Русшел
Алан
6
Yago
I
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
20
Leo
Sena
30
Leandro
Barcia
9
Моура
Рафаэл
11
Michael
3
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
26
Деде
25
Бруно
Фабрисио
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
15
Эдерсон
Хонорато
19
Робиньо
Робсон
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
99
Sassa
II
Гойяс
4-3-3
Крузейро
4-2-3-1

Ход матча

46'
 
Эдилсон Мендеш
Орехуэла Луис
60'
Kaio Nunes
Leandro Barcia
 
61'
Русшел Алан
(Michael 3)
1:0
71'
 
Маркиньос II
Робиньо Робсон
78'
 
Кальвенте Эсекьель
Эдерсон Хонорато
82'
Breno3
Yago I
 
86'
Papagaio
Моура Рафаэл
 
87'
 
Энрике Лима
90'
 
David VI
90'
 
Тиаго Невес

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас
Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу
Крузейро Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио
Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 10
Крузейро: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 3
Крузейро 2:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Гойяс Серия A Крузейро 2:1 Гойяс Бразилейро Серия А
Гойяс 0:1 Крузейро Бразилейро Серия А Гойяс 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 5:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Гойяс Серия A Крузейро 3:0 Гойяс Серия A Гойяс 1:0 Крузейро Серия A Гойяс 3:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Гойяс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 22 15 4 3 47 - 20 49
2. Палмейрас 22 13 7 2 38 - 17 46
3. Сантос 22 12 5 5 33 - 23 41
4. Коринтианс 21 10 8 3 24 - 13 38
5. Интернасьональ 22 11 4 7 28 - 21 37
6. Байя 22 10 7 5 27 - 18 37
7. Сан-Паулу 22 9 9 4 23 - 15 36
8. Гремио 22 9 7 6 37 - 25 34
9. Атлетико Паранаэнсе 22 9 4 9 31 - 22 31
10. Атлетико Минейро 21 9 3 9 26 - 25 30
11. Гойяс 22 9 3 10 22 - 32 30
12. Ботафого Рибейрао 22 8 3 11 19 - 24 27
13. Форталеза 22 7 4 11 24 - 31 25
14. Васко да Гама 21 6 6 9 19 - 28 24
15. Сеара 22 6 5 11 22 - 23 23
16. Флуминенсе 22 6 4 12 24 - 34 22
17. Крузейро 22 4 7 11 17 - 31 19
18. Алагоано 22 4 7 11 11 - 33 19
19. Аваи 22 3 7 12 12 - 33 16
20. Шапекоэнсе 21 3 6 12 18 - 34 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...