Бразилия: Серия A 2019
1:0
61' ГолРусшел Алан
87' Желтая карточкаЭнрике Лима
90' Желтая карточкаDavid VI
90' Желтая карточкаТиаго Невес
23
Tadeu
I
32
Yago
28
Русшел
Алан
6
Yago
I
20
Leo
Sena
11
Michael
3
26
Деде
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
99
Sassa
II
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Michael 3Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
-
2 Kevin IIЗащитник
- Нападающий
-
34 Heron
-
99 Papagaio
-
25 Breno3
-
-
-
96 Kaio Nunes
-
97 Giovanny
-
-
17 Rafinha XI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
99 Sassa IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
27 Jadson III
-
-
39 Vitor Eudes
-
12 Рафаэл Пирес
Ход матча
61'
1:0
86'
87'
90'
90'
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас
Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу
Крузейро Последние 20 матчей: +3 =7 -10Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио
Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 10
Крузейро: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|22
|15
|4
|3
|47 - 20
|49
|2.
|Палмейрас
|22
|13
|7
|2
|38 - 17
|46
|3.
|Сантос
|22
|12
|5
|5
|33 - 23
|41
|4.
|Коринтианс
|21
|10
|8
|3
|24 - 13
|38
|5.
|Интернасьональ
|22
|11
|4
|7
|28 - 21
|37
|6.
|Байя
|22
|10
|7
|5
|27 - 18
|37
|7.
|Сан-Паулу
|22
|9
|9
|4
|23 - 15
|36
|8.
|Гремио
|22
|9
|7
|6
|37 - 25
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|9
|4
|9
|31 - 22
|31
|10.
|Атлетико Минейро
|21
|9
|3
|9
|26 - 25
|30
|11.
|Гойяс
|22
|9
|3
|10
|22 - 32
|30
|12.
|Ботафого Рибейрао
|22
|8
|3
|11
|19 - 24
|27
|13.
|Форталеза
|22
|7
|4
|11
|24 - 31
|25
|14.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|19 - 28
|24
|15.
|Сеара
|22
|6
|5
|11
|22 - 23
|23
|16.
|Флуминенсе
|22
|6
|4
|12
|24 - 34
|22
|17.
|Крузейро
|22
|4
|7
|11
|17 - 31
|19
|18.
|Алагоано
|22
|4
|7
|11
|11 - 33
|19
|19.
|Аваи
|22
|3
|7
|12
|12 - 33
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|21
|3
|6
|12
|18 - 34
|15
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