Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Фалькенберг
0'
1:0
3' Гол
Jesper Karlsson
32'
31
Tim
Roenning
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
2
Окуму
Джозеф
20
Simon
Strand
16
Robert
Gojani
18
Ольссон
Симон
8
Холмен
Самуэль
21
Леви
Джонатан
7
Хуммет
Денис
11
Jesper
Karlsson
16
Hampus
Nilsson
14
Карлссон
Пер
I
4
Юханссон
Карл
II
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
70
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
12
Кристоффер
Карлссон
24
Веде
Антон
10
Karl
Soederstroem
15
Погребняк
Кирилл
Эльфсборг
4-3-3
Фалькенберг
4-2-3-1

Ход матча

3'
Jesper Karlsson
(Ольссон Симон)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг
Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг
Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Эльфсборг 6:1 Фалькенберг Кубок Эльфсборг 5:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 27 18 5 4 47 - 17 59
2. Мальмё 0:0 27 16 9 2 48 - 14 57
3. Хаммарбю 27 17 5 5 67 - 36 56
4. АИК 27 17 5 5 40 - 20 56
5. Норрчёпинг 27 14 8 5 50 - 24 50
6. Хеккен 27 13 7 7 41 - 24 46
7. Гётеборг 0:0 27 12 10 5 39 - 26 46
8. Эльфсборг 1:0 27 9 9 9 35 - 42 36
9. Эребру 27 9 5 13 38 - 46 32
10. Хельсинборг 27 7 6 14 26 - 44 27
11. Сириус 27 7 4 16 31 - 49 25
12. Кальмар 27 4 11 12 20 - 40 23
13. Эстерсунд 27 4 10 13 23 - 43 22
14. Сундсвалль 27 4 8 15 29 - 45 20
15. Фалькенберг 0:1 27 4 7 16 20 - 52 19
16. АФК Эскильстуна 27 3 7 17 22 - 54 16
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Jesper Karlsson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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