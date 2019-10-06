Швеция: Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Boraas Arena
Фалькенберг
1:0
3' ГолJesper Karlsson
31
Tim
Roenning
20
Simon
Strand
24
Веде
Антон
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alex DyerПолузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Чибуйке ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг
Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =6 -10Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг
Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|27
|18
|5
|4
|47 - 17
|59
|2.
|Мальмё
|0:0
|27
|16
|9
|2
|48 - 14
|57
|3.
|Хаммарбю
|27
|17
|5
|5
|67 - 36
|56
|4.
|АИК
|27
|17
|5
|5
|40 - 20
|56
|5.
|Норрчёпинг
|27
|14
|8
|5
|50 - 24
|50
|6.
|Хеккен
|27
|13
|7
|7
|41 - 24
|46
|7.
|Гётеборг
|0:0
|27
|12
|10
|5
|39 - 26
|46
|8.
|Эльфсборг
|1:0
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|9.
|Эребру
|27
|9
|5
|13
|38 - 46
|32
|10.
|Хельсинборг
|27
|7
|6
|14
|26 - 44
|27
|11.
|Сириус
|27
|7
|4
|16
|31 - 49
|25
|12.
|Кальмар
|27
|4
|11
|12
|20 - 40
|23
|13.
|Эстерсунд
|27
|4
|10
|13
|23 - 43
|22
|14.
|Сундсвалль
|27
|4
|8
|15
|29 - 45
|20
|15.
|Фалькенберг
|0:1
|27
|4
|7
|16
|20 - 52
|19
|16.
|АФК Эскильстуна
|27
|3
|7
|17
|22 - 54
|16
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