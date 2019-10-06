Бразилия: Серия A 2019
Крузейро
1:1
Конец матча
Интернасьональ
0:1
10' ГолGustavo1
21' Желтая карточкаБруно Фабрисио
33' Желтая карточкаUendel
53' Желтая карточкаGustavo1
61' Желтая карточкаMarcelo Lomba
1:1
63' ПенальтиFred II
64' Желтая карточкаТиаго Невес
68' Желтая карточкаLucas de Deus Santos Caca2
81' Желтая карточкаЭдерсон Хонорато
90' Желтая карточкаSassa II
27
Jadson
III
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
45
Bruno
Fuchs
6
Uendel
19
Rodrigo
I
33
Gustavo1
88
Patrick
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Sassa II
-
-
12 Рафаэл Пирес
-
35 Adriano2
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Bruno FuchsЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
33 Gustavo1Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Patrick IНападающий
- Запасные игроки
-
44 KlausЗащитник
- Защитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 ParaguaioНападающий
-
-
Ход матча
10'
0:1
21'
33'
53'
61'
63'
1:1
64'
79'
81'
90'
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +3 =6 -11Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро
Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =4 -6Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Интернасьональ 0:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Интернасьональ Гаушо Крузейро 0:2 Интернасьональ Гаушо 1 Интернасьональ 3:1 Крузейро Гаушо 1 Интернасьональ 1:2 Крузейро Гаушо 1 Интернасьональ 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 4:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:0 Крузейро Чемпионат Гаушо Интернасьональ 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Крузейро Чемпионат Гаушо Крузейро 0:0 Интернасьональ Чемпионат Гаушо Крузейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:3 Крузейро Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 2:2 Интернасьональ Бразилейро Серия А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|22
|15
|4
|3
|47 - 20
|49
|2.
|Палмейрас
|22
|13
|7
|2
|38 - 17
|46
|3.
|Сантос
|23
|13
|5
|5
|34 - 23
|44
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|23
|10
|9
|4
|25 - 16
|39
|6.
|Интернасьональ
|23
|11
|5
|7
|29 - 22
|38
|7.
|Байя
|23
|10
|7
|6
|28 - 20
|37
|8.
|Гремио
|23
|9
|8
|6
|37 - 25
|35
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Атлетико Минейро
|22
|9
|3
|10
|27 - 27
|30
|11.
|Гойяс
|22
|9
|3
|10
|22 - 32
|30
|12.
|Ботафого Рибейрао
|22
|8
|3
|11
|19 - 24
|27
|13.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|14.
|Форталеза
|23
|7
|4
|12
|25 - 33
|25
|15.
|Сеара
|22
|6
|5
|11
|22 - 23
|23
|16.
|Флуминенсе
|22
|6
|4
|12
|24 - 34
|22
|17.
|Крузейро
|23
|4
|8
|11
|18 - 32
|20
|18.
|Алагоано
|22
|4
|7
|11
|11 - 33
|19
|19.
|Аваи
|22
|3
|7
|12
|12 - 33
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|22
|3
|6
|13
|18 - 35
|15
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