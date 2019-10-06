Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
1:1
Конец матча
Интернасьональ
0'
0:1
10' Гол
Gustavo1
21' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
33' Желтая карточка
Uendel
53' Желтая карточка
Gustavo1
61' Желтая карточка
Marcelo Lomba
1:1
63' Пенальти
Fred II
64' Желтая карточка
Тиаго Невес
68' Желтая карточка
Lucas de Deus Santos Caca2
81' Желтая карточка
Эдерсон Хонорато
90' Желтая карточка
Sassa II
90'+7
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
25
Бруно
Фабрисио
14
Lucas
de
Deus
Santos
Caca2
6
Эжидио
Перейра
27
Jadson
III
15
Эдерсон
Хонорато
19
Робиньо
Робсон
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
12
Marcelo
Lomba
31
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
45
Bruno
Fuchs
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
33
Gustavo1
7
Лопес
Нико
9
Герреро
Паоло
88
Patrick
I
Крузейро
4-2-3-1
Интернасьональ
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Gustavo1
(Лопес Нико)
21'
Бруно Фабрисио
 
33'
 
Uendel
53'
 
Gustavo1
61'
 
Marcelo Lomba
63'
Fred II
1:1
63'
 
Неилтон Мейра
Gustavo1
64'
Тиаго Невес
 
68'
Lucas de Deus Santos Caca2
 
73'
Маурисио Жозе
Jadson III
 
73'
Кальвенте Эсекьель
David VI
 
79'
Sassa II
Тиаго Невес
 
79'
 
Д'Алессандро Андрес
Лопес Нико
81'
Эдерсон Хонорато
 
90'
Sassa II
 
90'
 
Виейра Бруно
Heitor Rodrigues da Fonseca

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро
Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Интернасьональ 3:0 Крузейро Кубок Крузейро 0:1 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 3:1 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 0:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Интернасьональ Гаушо Крузейро 0:2 Интернасьональ Гаушо 1 Интернасьональ 3:1 Крузейро Гаушо 1 Интернасьональ 1:2 Крузейро Гаушо 1 Интернасьональ 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 4:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:0 Крузейро Чемпионат Гаушо Интернасьональ 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Крузейро Чемпионат Гаушо Крузейро 0:0 Интернасьональ Чемпионат Гаушо Крузейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:3 Крузейро Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 2:2 Интернасьональ Бразилейро Серия А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 22 15 4 3 47 - 20 49
2. Палмейрас 22 13 7 2 38 - 17 46
3. Сантос 23 13 5 5 34 - 23 44
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 23 10 9 4 25 - 16 39
6. Интернасьональ 23 11 5 7 29 - 22 38
7. Байя 23 10 7 6 28 - 20 37
8. Гремио 23 9 8 6 37 - 25 35
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Атлетико Минейро 22 9 3 10 27 - 27 30
11. Гойяс 22 9 3 10 22 - 32 30
12. Ботафого Рибейрао 22 8 3 11 19 - 24 27
13. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
14. Форталеза 23 7 4 12 25 - 33 25
15. Сеара 22 6 5 11 22 - 23 23
16. Флуминенсе 22 6 4 12 24 - 34 22
17. Крузейро 23 4 8 11 18 - 32 20
18. Алагоано 22 4 7 11 11 - 33 19
19. Аваи 22 3 7 12 12 - 33 16
20. Шапекоэнсе 22 3 6 13 18 - 35 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Перейра Гонсалвес Уендел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Бруно Фабрисио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Gustavo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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