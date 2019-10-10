Бразилия: Серия A 2019
Коринтианс
2:2
Второй тайм: 55'
Атлетико Паранаэнсе
1:0
16' ГолЖил Карлос
17' Желтая карточкаАвелар Данило
1:1
24' ГолЛео Ситтадини
28' Желтая карточкаФагнер Лемос
1:2
32' ГолErick
34' Желтая карточкаThonny Anderson
2:2
45' ГолБоселли Мауро
45' Желтая карточкаRoni III
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
28
Рамиро
15
Ральф
Телес
22
Mateus
Vital
25
Clayson
22
Лео
Леонардо
23
Madson
II
26
Erick
7
Roni
III
10
Marcelo
XIII
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
-
28 РамироПолузащитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 MarllonЗащитник
- Защитник
-
31 JandersonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Jadson I
-
-
-
20 Regis I
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
23 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ErickПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Roni IIIНападающий
-
10 Marcelo XIIIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кайо РанхелВратарь
-
30 Abner IIЗащитник
-
16 Абнер ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Khellven
-
Ход матча
16'
1:0
17'
24'
1:1
28'
32'
1:2
34'
45'
2:2
45'
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =9 -2Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс
Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коринтианс Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:4 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Коринтианс Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Коринтианс 1:3 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|24
|16
|5
|3
|48 - 20
|53
|2.
|Сантос
|24
|14
|5
|5
|36 - 23
|47
|3.
|Палмейрас
|24
|13
|8
|3
|39 - 20
|47
|4.
|Коринтианс
|2:2
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|5.
|Сан-Паулу
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|7.
|Гремио
|24
|10
|8
|6
|39 - 26
|38
|8.
|Байя
|24
|10
|8
|6
|28 - 20
|38
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|24
|10
|5
|9
|35 - 25
|35
|10.
|Гойяс
|24
|10
|3
|11
|24 - 35
|33
|11.
|Атлетико Минейро
|0:0
|24
|9
|5
|10
|28 - 28
|32
|12.
|Ботафого Рибейрао
|24
|9
|3
|12
|22 - 26
|30
|13.
|Форталеза
|24
|8
|4
|12
|27 - 33
|28
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|24
|7
|7
|10
|21 - 30
|28
|15.
|Флуминенсе
|24
|7
|5
|12
|25 - 34
|26
|16.
|Алагоано
|24
|6
|7
|11
|15 - 34
|25
|17.
|Сеара
|24
|6
|5
|13
|23 - 26
|23
|18.
|Крузейро
|24
|4
|9
|11
|18 - 32
|21
|19.
|Аваи
|0:0
|24
|3
|8
|13
|13 - 36
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|3
|6
|15
|18 - 38
|15
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