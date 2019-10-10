Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Коринтианс
2:2
Второй тайм: 55'
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
16' Гол
Жил Карлос
17' Желтая карточка
Авелар Данило
1:1
24' Гол
Лео Ситтадини
28' Желтая карточка
Фагнер Лемос
1:2
32' Гол
Erick
34' Желтая карточка
Thonny Anderson
2:2
45' Гол
Боселли Мауро
45' Желтая карточка
Roni III
55'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
35
Авелар
Данило
28
Рамиро
15
Ральф
Телес
22
Mateus
Vital
9
Вагнер
Лав
25
Clayson
17
Боселли
Мауро
22
Лео
Леонардо
23
Madson
II
44
Thiago
Heleno
4
Лео
Перейра
6
Азеведо
Марсио
26
Erick
5
Веллингтон
III
18
Лео
Ситтадини
7
Roni
III
10
Marcelo
XIII
38
Thonny
Anderson
Коринтианс
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

Ход матча

16'
Жил Карлос
(Clayson)
1:0
17'
Авелар Данило
 
24'
1:1
Лео Ситтадини
(Thonny Anderson)
28'
Фагнер Лемос
 
32'
1:2
Erick
34'
 
Thonny Anderson
45'
Боселли Мауро
(Вагнер Лав)
2:2
45'
 
Roni III

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс
Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Серия A
Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коринтианс Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:4 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Коринтианс Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Коринтианс 1:3 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 24 16 5 3 48 - 20 53
2. Сантос 24 14 5 5 36 - 23 47
3. Палмейрас 24 13 8 3 39 - 20 47
4. Коринтианс 2:2 24 11 10 3 27 - 15 43
5. Сан-Паулу 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 24 11 5 8 29 - 23 38
7. Гремио 24 10 8 6 39 - 26 38
8. Байя 24 10 8 6 28 - 20 38
9. Атлетико Паранаэнсе 2:2 24 10 5 9 35 - 25 35
10. Гойяс 24 10 3 11 24 - 35 33
11. Атлетико Минейро 0:0 24 9 5 10 28 - 28 32
12. Ботафого Рибейрао 24 9 3 12 22 - 26 30
13. Форталеза 24 8 4 12 27 - 33 28
14. Васко да Гама 0:0 24 7 7 10 21 - 30 28
15. Флуминенсе 24 7 5 12 25 - 34 26
16. Алагоано 24 6 7 11 15 - 34 25
17. Сеара 24 6 5 13 23 - 26 23
18. Крузейро 24 4 9 11 18 - 32 21
19. Аваи 0:0 24 3 8 13 13 - 36 17
20. Шапекоэнсе 24 3 6 15 18 - 38 15
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Roni получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Боселли Мауро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Thonny Anderson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Erick бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Фагнер Лемос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Лео Ситтадини бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Авелар Данило получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Жил Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...