Норвегия: Первый дивизион 2019
1:0
11' ПенальтиSimen Bolkan Nordli
1:1
43' ГолSivert Gussiaas
24
Hans
Nordbye
10
Emil
Sildnes
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Davod Arzani
-
-
-
21 Luca Sveen
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ulrich NessНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
Ход матча
11'
43'
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =3 -9Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам
Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль
Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|28
|23
|4
|1
|63 - 24
|73
|2.
|Саннефьёрд
|28
|18
|8
|2
|51 - 27
|62
|3.
|Старт
|28
|17
|5
|6
|50 - 30
|56
|4.
|Нест-Сотра
|28
|14
|6
|8
|41 - 27
|48
|5.
|Конгсвингер
|28
|13
|4
|11
|35 - 34
|43
|6.
|КФУМ
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|7.
|Согндаль
|1:1
|28
|12
|6
|10
|48 - 38
|42
|8.
|Рёуфосс
|1:1
|28
|12
|2
|14
|43 - 51
|38
|9.
|Хам-Кам
|1:1
|28
|10
|6
|12
|40 - 41
|36
|10.
|Улленсакер-Киса
|28
|10
|6
|12
|44 - 45
|36
|11.
|Санднес
|2:1
|28
|10
|5
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Ерв
|27
|8
|9
|10
|34 - 50
|33
|13.
|Стрёммен
|1:1
|28
|5
|11
|12
|28 - 43
|26
|14.
|Нутодден
|28
|6
|6
|16
|33 - 49
|24
|15.
|Скейд
|1:2
|28
|3
|9
|16
|30 - 47
|18
|16.
|Тромсдален
|28
|2
|4
|22
|33 - 77
|10
|17.
|KFUM1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Djerv1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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