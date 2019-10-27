Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Хам-Кам
1:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Стрёммен
0'
1:0
11' Пенальти
Simen Bolkan Nordli
1:1
43' Гол
Sivert Gussiaas
47'
30
Andreas
Fagereng
24
Hans
Nordbye
5
Феро
Одмар
13
Ruben
Alegre
Guerro
4
Jacob
Egeris
17
Simen
Bolkan
Nordli
8
Markus
Solbakken
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
10
Emil
Sildnes
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
99
Abubakar
Ibrahim
Aliyu
97
Morten
Saetra
5
Бьорккьяер
Сверре
4
Kristian
Jahr
16
John
Olav
Norheim
21
Johannes
Groedtlien
6
Anders
Dieserud
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
20
Mats
Andre
Kaland
9
Sivert
Gussiaas
19
Селлин
Кьелл
Хам-Кам
4-4-1-1
Стрёммен
4-3-3

Ход матча

11'
Simen Bolkan Nordli
1:0
43'
1:1
Sivert Gussiaas
(Mats Andre Kaland)

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам
Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль
Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Стрёммен 0:0 Хам-Кам Первый дивизион Стрёммен 3:2 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 3:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 6:1 Хам-Кам Первый дивизион
Хам-Кам 1:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:2 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:4 Хам-Кам Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 28 23 4 1 63 - 24 73
2. Саннефьёрд 28 18 8 2 51 - 27 62
3. Старт 28 17 5 6 50 - 30 56
4. Нест-Сотра 28 14 6 8 41 - 27 48
5. Конгсвингер 28 13 4 11 35 - 34 43
6. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
7. Согндаль 1:1 28 12 6 10 48 - 38 42
8. Рёуфосс 1:1 28 12 2 14 43 - 51 38
9. Хам-Кам 1:1 28 10 6 12 40 - 41 36
10. Улленсакер-Киса 28 10 6 12 44 - 45 36
11. Санднес 2:1 28 10 5 13 43 - 44 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 1:1 28 5 11 12 28 - 43 26
14. Нутодден 28 6 6 16 33 - 49 24
15. Скейд 1:2 28 3 9 16 30 - 47 18
16. Тромсдален 28 2 4 22 33 - 77 10
17. KFUM1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Djerv1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Sivert Gussiaas бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Simen Bolkan Nordli из команды Хам-Кам забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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