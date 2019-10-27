Швеция: Суперэттан 2019

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Хальмстад
3:2
Второй тайм: 90+'
Браге
0'
0:1
20' Гол
Селлин Роббин
0:2
21' Гол
Anton Lundin
1:2
32' Гол
Thomas Boakye
2:2
34' Гол
Rasmus Wiedesheim-Paul
63' Желтая карточка
Нильссон Малькольм
3:2
90' Гол
Боман Микаэль
90'+4
1
Нильссон
Малькольм
28
Вестерберг
Еспер
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
21
Бенгтссон
Андреас
2
Thomas
Boakye
23
Джурич
Душан
6
Алланссон
Йоэль
27
Erik
Ahlstrand
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
10
Боман
Микаэль
88
Петер
Росендаль
13
Понтус
Хиндрикес
2
Alexander
Zetterstroem
4
Mattias
Liljestrand
6
Benjamin
Hjertstrand
15
Jonathan
Morsay
20
Bjarni
Antonsson
8
Seth
Hellberg
7
Селлин
Роббин
9
Christian
Kouakou
III
11
Anton
Lundin
Хальмстад
4-4-2
Браге
4-4-2

Ход матча

20'
0:1
Селлин Роббин
21'
0:2
Anton Lundin
32'
Thomas Boakye
(Rasmus Wiedesheim-Paul)
1:2
34'
Rasmus Wiedesheim-Paul
2:2
63'
Нильссон Малькольм
 
75'
Karim Sadat
Rasmus Wiedesheim-Paul
 
75'
 
Kristian Andersen
Селлин Роббин
81'
 
Oscar Lundin
Seth Hellberg
90'
Боман Микаэль
3:2

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Фрей 0:3 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад
Хальмстад 3:0 Треллеборг ГАИС 1:1 Хальмстад Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс
Браге Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Браге 3:1 Йёнчёпинг Треллеборг 2:2 Браге Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс
Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд Браге 1:1 ГАИС Норрбю 1:3 Браге Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге Браге 5:1 Эстер Броммапойкарна 1:2 Браге Браге 1:2 Мьельбю Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Браге: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Браге 2:0 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 1:0 Браге Суперэттан Браге 3:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 4:0 Браге Суперэттан
Браге 2:1 Хальмстад Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 28 16 5 7 41 - 30 53
2. Варберг БоИС 28 15 8 5 47 - 25 53
3. Йёнчёпинг 29 15 6 8 50 - 29 51
4. Браге 2:3 29 15 6 8 52 - 32 51
5. Дегерфорс 29 14 6 9 43 - 33 48
6. Эргрюте ФФ 28 12 8 8 39 - 33 44
7. Далкурд 28 13 4 11 42 - 44 43
8. Хальмстад 3:2 29 13 4 12 43 - 34 43
9. Норрбю 29 11 8 10 39 - 39 41
10. Вестерос СК 29 8 10 11 40 - 38 34
11. ГАИС 29 8 7 14 23 - 40 31
12. Треллеборг 29 7 9 13 33 - 47 30
13. Фрей 29 7 8 14 35 - 51 29
14. Сюрианска 28 7 6 15 29 - 55 27
15. Броммапойкарна 28 6 8 14 35 - 46 26
16. Эстер 29 5 11 13 28 - 43 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    ГОООООЛ Хальмстад забивает
  • Описание гола
    32'
    ГОООООЛ Хальмстад забивает
  • Описание гола
    21'
    ГОООООЛ Браге забивает
  • Описание гола
    20'
    ГОООООЛ Браге забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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