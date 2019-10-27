Швеция: Суперэттан 2019
0:1
20' ГолСеллин Роббин
0:2
21' ГолAnton Lundin
1:2
32' ГолThomas Boakye
2:2
34' ГолRasmus Wiedesheim-Paul
63' Желтая карточкаНильссон Малькольм
3:2
90' ГолБоман Микаэль
23
Джурич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Karim SadatНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Anton LundinНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Oscar Lundin
-
Ход матча
20'
0:1
21'
0:2
32'
34'
90'
3:2
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +11 =3 -6Фрей 0:3 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад
Хальмстад 3:0 Треллеборг ГАИС 1:1 Хальмстад Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс
Браге Последние 20 матчей: +11 =4 -5Браге 3:1 Йёнчёпинг Треллеборг 2:2 Браге Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс
Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд Браге 1:1 ГАИС Норрбю 1:3 Браге Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге Браге 5:1 Эстер Броммапойкарна 1:2 Браге Браге 1:2 Мьельбю Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Браге: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|28
|16
|5
|7
|41 - 30
|53
|2.
|Варберг БоИС
|28
|15
|8
|5
|47 - 25
|53
|3.
|Йёнчёпинг
|29
|15
|6
|8
|50 - 29
|51
|4.
|Браге
|2:3
|29
|15
|6
|8
|52 - 32
|51
|5.
|Дегерфорс
|29
|14
|6
|9
|43 - 33
|48
|6.
|Эргрюте ФФ
|28
|12
|8
|8
|39 - 33
|44
|7.
|Далкурд
|28
|13
|4
|11
|42 - 44
|43
|8.
|Хальмстад
|3:2
|29
|13
|4
|12
|43 - 34
|43
|9.
|Норрбю
|29
|11
|8
|10
|39 - 39
|41
|10.
|Вестерос СК
|29
|8
|10
|11
|40 - 38
|34
|11.
|ГАИС
|29
|8
|7
|14
|23 - 40
|31
|12.
|Треллеборг
|29
|7
|9
|13
|33 - 47
|30
|13.
|Фрей
|29
|7
|8
|14
|35 - 51
|29
|14.
|Сюрианска
|28
|7
|6
|15
|29 - 55
|27
|15.
|Броммапойкарна
|28
|6
|8
|14
|35 - 46
|26
|16.
|Эстер
|29
|5
|11
|13
|28 - 43
|26
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