Швеция: Суперэттан 2019
Вестерос СК
4:0
Второй тайм: 90+'
ГАИС
25' Желтая карточкаNiklas Andersen II
1:0
44' ГолEmil Skogh
50' Желтая карточкаMarcus Berg I
2:0
60' ГолSean Sabetkar
3:0
69' ГолEmil Skogh
71' Желтая карточкаБом Карл
71' Желтая карточкаRavy Tsouka Dozi
4:0
86' ГолDouglas Karlberg
16
Boris
Ljevar
21
Emil
Skogh
14
Спэн
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Emil SkoghПолузащитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Evaldo NetoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бом КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
14 Aaron Drinan
Ход матча
44'
1:0
50'
60'
2:0
69'
3:0
71'
71'
86'
4:0
Предыдущие игры
Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вестерос СК 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Эстер Норрбю 1:0 Вестерос СК
Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю
ГАИС Последние 20 матчей: +6 =3 -11ГАИС 0:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Норрбю 0:1 ГАИС ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ
Последние игры между собой
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ГАИС: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|28
|16
|5
|7
|41 - 30
|53
|2.
|Варберг БоИС
|28
|15
|8
|5
|47 - 25
|53
|3.
|Браге
|28
|15
|6
|7
|50 - 29
|51
|4.
|Йёнчёпинг
|29
|15
|6
|8
|50 - 29
|51
|5.
|Дегерфорс
|2:0
|29
|14
|6
|9
|43 - 33
|48
|6.
|Эргрюте ФФ
|28
|12
|8
|8
|39 - 33
|44
|7.
|Далкурд
|28
|13
|4
|11
|42 - 44
|43
|8.
|Норрбю
|29
|11
|8
|10
|39 - 39
|41
|9.
|Хальмстад
|28
|12
|4
|12
|40 - 32
|40
|10.
|Вестерос СК
|4:0
|29
|8
|10
|11
|40 - 37
|34
|11.
|ГАИС
|0:4
|29
|8
|7
|14
|22 - 40
|31
|12.
|Треллеборг
|29
|7
|9
|13
|33 - 47
|30
|13.
|Фрей
|29
|7
|8
|14
|35 - 51
|29
|14.
|Сюрианска
|28
|7
|6
|15
|29 - 55
|27
|15.
|Броммапойкарна
|28
|6
|8
|14
|35 - 46
|26
|16.
|Эстер
|0:2
|29
|5
|11
|13
|28 - 43
|26
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