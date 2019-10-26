Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Вестерос СК
4:0
Второй тайм: 90+'
ГАИС
0'
25' Желтая карточка
Niklas Andersen II
1:0
44' Гол
Emil Skogh
50' Желтая карточка
Marcus Berg I
2:0
60' Гол
Sean Sabetkar
3:0
69' Гол
Emil Skogh
71' Желтая карточка
Бом Карл
71' Желтая карточка
Ravy Tsouka Dozi
4:0
86' Гол
Douglas Karlberg
90'+2
1
Anton
Fagerstroem
25
Ravy
Tsouka
Dozi
5
Бериша
Илир
4
Sean
Sabetkar
15
Calle
Svensson
6
Simon
Johansson
16
Boris
Ljevar
8
Jonas
Hellgren
21
Emil
Skogh
14
Спэн
Брайан
10
Karwan
Safari
30
Юханссон
Марко
6
Carl
Nystroem
12
Moura
Perillo
Henrique
5
Niklas
Andersen
II
24
Evaldo
Neto
17
Niklas
Olsson
9
Paulo
Marcelo
7
Marcus
Berg
I
3
August
Wangberg
11
Бом
Карл
10
Leonard
Pllana
Вестерос СК
4-4-1-1
ГАИС
3-5-2

Ход матча

25'
 
Niklas Andersen II
44'
Emil Skogh
(Karwan Safari)
1:0
50'
 
Marcus Berg I
60'
Sean Sabetkar
2:0
69'
Emil Skogh
(Спэн Брайан)
3:0
71'
 
Aaron Drinan
Evaldo Neto
71'
 
Бом Карл
71'
Ravy Tsouka Dozi
 
78'
Douglas Karlberg
Emil Skogh
 
81'
 
Alexander Angelin
Niklas Andersen II
81'
 
Julius Johansson
Paulo Marcelo
81'
Carlos Gaete
Boris Ljevar
 
86'
Douglas Karlberg
4:0

Предыдущие игры

Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вестерос СК 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Эстер Норрбю 1:0 Вестерос СК
Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю
ГАИС Последние 20 матчей: +6 =3 -11
ГАИС 0:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Норрбю 0:1 ГАИС ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ
Фрей 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Хальмстад Браге 1:1 ГАИС ГАИС 2:0 Броммапойкарна Рослеттс 0:1 ГАИС Далкурд 3:0 ГАИС ГАИС 1:2 Мьельбю Эстер 2:1 ГАИС ГАИС 0:1 Сюрианска ГАИС 1:0 Норрбю Дегерфорс 0:1 ГАИС ГАИС 1:5 Далкурд ГАИС 0:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Варберг БоИС 2:1 ГАИС Мьельбю 2:0 ГАИС

Последние игры между собой

Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ГАИС: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ГАИС 1:1 Вестерос СК Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 28 16 5 7 41 - 30 53
2. Варберг БоИС 28 15 8 5 47 - 25 53
3. Браге 28 15 6 7 50 - 29 51
4. Йёнчёпинг 29 15 6 8 50 - 29 51
5. Дегерфорс 2:0 29 14 6 9 43 - 33 48
6. Эргрюте ФФ 28 12 8 8 39 - 33 44
7. Далкурд 28 13 4 11 42 - 44 43
8. Норрбю 29 11 8 10 39 - 39 41
9. Хальмстад 28 12 4 12 40 - 32 40
10. Вестерос СК 4:0 29 8 10 11 40 - 37 34
11. ГАИС 0:4 29 8 7 14 22 - 40 31
12. Треллеборг 29 7 9 13 33 - 47 30
13. Фрей 29 7 8 14 35 - 51 29
14. Сюрианска 28 7 6 15 29 - 55 27
15. Броммапойкарна 28 6 8 14 35 - 46 26
16. Эстер 0:2 29 5 11 13 28 - 43 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Emil Skogh бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Никлас Андерсен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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