Бразилия: Серия A 2019
1:0
9' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
56' Желтая карточкаHeidemann Joao Carlos
67' Желтая карточкаГерсон Сантос
18
Rafinha
1
- Основной состав
- Вратарь
-
22 CelsinhoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 DawhanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
-
99 АлександроНападающий
-
11 Emilton
-
-
16 Euller II
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =3 -1Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго
Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек
Алагоано Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ
Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:0
|28
|21
|4
|3
|58 - 22
|67
|2.
|Палмейрас
|28
|16
|9
|3
|44 - 22
|57
|3.
|Сантос
|28
|15
|7
|6
|38 - 26
|52
|4.
|Сан-Паулу
|28
|13
|10
|5
|29 - 17
|49
|5.
|Интернасьональ
|28
|13
|6
|9
|34 - 26
|45
|6.
|Коринтианс
|28
|11
|12
|5
|30 - 20
|45
|7.
|Гремио
|28
|12
|8
|8
|47 - 30
|44
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|6
|10
|42 - 30
|42
|9.
|Байя
|28
|11
|8
|9
|32 - 27
|41
|10.
|Гойяс
|28
|11
|5
|12
|30 - 43
|38
|11.
|Васко да Гама
|28
|10
|8
|10
|26 - 32
|38
|12.
|Атлетико Минейро
|28
|10
|5
|13
|34 - 39
|35
|13.
|Ботафого Рибейрао
|28
|10
|3
|15
|25 - 33
|33
|14.
|Форталеза
|28
|9
|5
|14
|31 - 38
|32
|15.
|Сеара
|28
|8
|6
|14
|28 - 30
|30
|16.
|Флуминенсе
|28
|8
|6
|14
|29 - 39
|30
|17.
|Крузейро
|28
|6
|11
|11
|23 - 35
|29
|18.
|Алагоано
|0:1
|28
|6
|8
|14
|18 - 40
|26
|19.
|Шапекоэнсе
|28
|3
|9
|16
|22 - 43
|18
|20.
|Аваи
|28
|3
|8
|17
|14 - 42
|17
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