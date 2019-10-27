Бразилия: Серия A 2019

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Фламенго
1:0
Второй тайм: 90'
Алагоано
0'
1:0
9' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
56' Желтая карточка
Heidemann Joao Carlos
67' Желтая карточка
Герсон Сантос
90'
1
Алвес
Диего
18
Rafinha
1
26
Matheus
Thuler
3
Кайо
Родриго
21
Filipe
Kasmirski1
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Bruno
Henrique
IV
9
Gabriel
Barbosa1
1
Heidemann
Joao
Carlos
22
Celsinho
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
10
Нилтон
Феррейра
8
Dawhan
20
Аподи
Диаллиссон
29
Jonathan
David
Gomez
13
Warley
Leandro
9
Ricardo
Bueno
Фламенго
4-2-3-1
Алагоано
4-2-3-1

Ход матча

9'
Де Арраскаэта Джорджиан
(Рибейро Эвертон)
1:0
56'
 
Heidemann Joao Carlos
60'
 
Клебер Жан
Нилтон Феррейра
67'
Герсон Сантос
 
70'
Victor Vitinho1
Де Арраскаэта Джорджиан
 
70'
Reinier
Рибейро Эвертон
 
71'
 
Euller II
Jonathan David Gomez
79'
 
Александро
Карлиньос Андраде

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго
Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек
Алагоано Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ
Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алагоано 0:2 Фламенго Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 28 21 4 3 58 - 22 67
2. Палмейрас 28 16 9 3 44 - 22 57
3. Сантос 28 15 7 6 38 - 26 52
4. Сан-Паулу 28 13 10 5 29 - 17 49
5. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
6. Коринтианс 28 11 12 5 30 - 20 45
7. Гремио 28 12 8 8 47 - 30 44
8. Атлетико Паранаэнсе 28 12 6 10 42 - 30 42
9. Байя 28 11 8 9 32 - 27 41
10. Гойяс 28 11 5 12 30 - 43 38
11. Васко да Гама 28 10 8 10 26 - 32 38
12. Атлетико Минейро 28 10 5 13 34 - 39 35
13. Ботафого Рибейрао 28 10 3 15 25 - 33 33
14. Форталеза 28 9 5 14 31 - 38 32
15. Сеара 28 8 6 14 28 - 30 30
16. Флуминенсе 28 8 6 14 29 - 39 30
17. Крузейро 28 6 11 11 23 - 35 29
18. Алагоано 0:1 28 6 8 14 18 - 40 26
19. Шапекоэнсе 28 3 9 16 22 - 43 18
20. Аваи 28 3 8 17 14 - 42 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Де Арраскаэта Джорджиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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