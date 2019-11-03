Швеция: Суперэттан 2019
ГАИС
0:0
Первый тайм: 37'
Треллеборг
30' Желтая карточкаЮханссон Марко
24
Evaldo
Neto
11
Бом
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Evaldo NetoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бом КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
14 Aaron Drinan
-
13 Nuha Jatta
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
Ход матча
30'
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +6 =3 -11Вестерос СК 4:1 ГАИС ГАИС 0:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Норрбю 0:1 ГАИС
Треллеборг Последние 20 матчей: +4 =4 -12Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг
Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Треллеборг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
ГАИС 3:3 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:1 ГАИС Суперэттан Треллеборг 0:1 ГАИС Аллсвенскан ГАИС 4:0 Треллеборг Аллсвенскан ГАИС 1:3 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 2:0 ГАИС Аллсвенскан ГАИС 0:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 3:0 ГАИС Аллсвенскан Треллеборг 1:2 ГАИС Товарищеские матчи ГАИС 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 3:1 ГАИС Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|1:1
|30
|17
|6
|7
|44 - 31
|57
|2.
|Варберг БоИС
|1:1
|30
|15
|10
|5
|49 - 27
|55
|3.
|Браге
|2:0
|30
|16
|6
|8
|54 - 32
|54
|4.
|Йёнчёпинг
|0:1
|30
|15
|6
|9
|50 - 30
|51
|5.
|Дегерфорс
|0:0
|30
|14
|7
|9
|43 - 33
|49
|6.
|Далкурд
|0:0
|30
|13
|6
|11
|42 - 44
|45
|7.
|Эргрюте ФФ
|1:2
|30
|12
|9
|9
|40 - 35
|45
|8.
|Хальмстад
|0:0
|30
|13
|5
|12
|43 - 34
|44
|9.
|Норрбю
|2:1
|30
|12
|8
|10
|41 - 40
|44
|10.
|Вестерос СК
|0:2
|30
|8
|10
|12
|40 - 40
|34
|11.
|ГАИС
|0:0
|30
|8
|8
|14
|23 - 40
|32
|12.
|Треллеборг
|0:0
|30
|7
|10
|13
|33 - 47
|31
|13.
|Броммапойкарна
|1:0
|30
|7
|9
|14
|37 - 47
|30
|14.
|Фрей
|0:1
|30
|7
|8
|15
|35 - 52
|29
|15.
|Эстер
|1:0
|30
|6
|11
|13
|29 - 43
|29
|16.
|Сюрианска
|0:0
|30
|7
|7
|16
|29 - 57
|28
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