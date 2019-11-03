Швеция: Суперэттан 2019

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ГАИС
0:0
Первый тайм: 37'
Треллеборг
0'
30' Желтая карточка
Юханссон Марко
37'
30
Юханссон
Марко
6
Carl
Nystroem
12
Moura
Perillo
Henrique
4
Alexander
Angelin
24
Evaldo
Neto
18
Boris
Lumbana
17
Niklas
Olsson
9
Paulo
Marcelo
3
August
Wangberg
11
Бом
Карл
10
Leonard
Pllana
30
Philip
Maartensson
4
Jakob
Glasberg
19
Вестерлунн
Никлас
5
Anton
Tideman
2
Albin
Nilsson
16
Oscar
Johansson
I
14
Christian
Koehler
10
Zoran
Jovanovic
7
Андерссон
Эрик
22
Abdul
Fatawu
Safiu
24
Mattias
Haakansson
ГАИС
3-5-2
Треллеборг
4-4-2

Ход матча

30'
Юханссон Марко
 

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Вестерос СК 4:1 ГАИС ГАИС 0:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Норрбю 0:1 ГАИС
ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Хальмстад Браге 1:1 ГАИС ГАИС 2:0 Броммапойкарна Рослеттс 0:1 ГАИС Далкурд 3:0 ГАИС ГАИС 1:2 Мьельбю Эстер 2:1 ГАИС ГАИС 0:1 Сюрианска ГАИС 1:0 Норрбю Дегерфорс 0:1 ГАИС ГАИС 1:5 Далкурд ГАИС 0:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Варберг БоИС 2:1 ГАИС
Треллеборг Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг
Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс

Последние игры между собой

ГАИС: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Треллеборг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Треллеборг 2:2 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:1 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 2:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 1:0 Треллеборг Суперэттан
ГАИС 3:3 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:1 ГАИС Суперэттан Треллеборг 0:1 ГАИС Аллсвенскан ГАИС 4:0 Треллеборг Аллсвенскан ГАИС 1:3 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 2:0 ГАИС Аллсвенскан ГАИС 0:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 3:0 ГАИС Аллсвенскан Треллеборг 1:2 ГАИС Товарищеские матчи ГАИС 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 3:1 ГАИС Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 1:1 30 17 6 7 44 - 31 57
2. Варберг БоИС 1:1 30 15 10 5 49 - 27 55
3. Браге 2:0 30 16 6 8 54 - 32 54
4. Йёнчёпинг 0:1 30 15 6 9 50 - 30 51
5. Дегерфорс 0:0 30 14 7 9 43 - 33 49
6. Далкурд 0:0 30 13 6 11 42 - 44 45
7. Эргрюте ФФ 1:2 30 12 9 9 40 - 35 45
8. Хальмстад 0:0 30 13 5 12 43 - 34 44
9. Норрбю 2:1 30 12 8 10 41 - 40 44
10. Вестерос СК 0:2 30 8 10 12 40 - 40 34
11. ГАИС 0:0 30 8 8 14 23 - 40 32
12. Треллеборг 0:0 30 7 10 13 33 - 47 31
13. Броммапойкарна 1:0 30 7 9 14 37 - 47 30
14. Фрей 0:1 30 7 8 15 35 - 52 29
15. Эстер 1:0 30 6 11 13 29 - 43 29
16. Сюрианска 0:0 30 7 7 16 29 - 57 28
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Юханссон Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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