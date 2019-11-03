Швеция: Суперэттан 2019
Норрбю
2:1
Первый тайм: 36'
Эргрюте ФФ
1:0
16' ГолJasin Khayat
1:1
22' ГолJakob Lindstroem
2:1
24' ГолDijan Vukojevic
17
Jasin
Khayat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Danny ErvikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Аффан АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
12 Oskar Blank
Ход матча
16'
1:0
22'
24'
2:1
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =4 -10Фрей 1:0 Норрбю Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС
Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд
Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +10 =6 -4Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Эргрюте ФФ 1:1 Дегерфорс Сюрианска 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Броммапойкарна
ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Браге Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Утсиктенс 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эргрюте ФФ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|1:1
|30
|17
|6
|7
|44 - 31
|57
|2.
|Варберг БоИС
|1:1
|30
|15
|10
|5
|49 - 27
|55
|3.
|Браге
|2:0
|30
|16
|6
|8
|54 - 32
|54
|4.
|Йёнчёпинг
|0:1
|30
|15
|6
|9
|50 - 30
|51
|5.
|Дегерфорс
|0:0
|30
|14
|7
|9
|43 - 33
|49
|6.
|Далкурд
|0:0
|30
|13
|6
|11
|42 - 44
|45
|7.
|Эргрюте ФФ
|1:2
|30
|12
|9
|9
|40 - 35
|45
|8.
|Хальмстад
|0:0
|30
|13
|5
|12
|43 - 34
|44
|9.
|Норрбю
|2:1
|30
|12
|8
|10
|41 - 40
|44
|10.
|Вестерос СК
|0:2
|30
|8
|10
|12
|40 - 40
|34
|11.
|ГАИС
|0:0
|30
|8
|8
|14
|23 - 40
|32
|12.
|Треллеборг
|0:0
|30
|7
|10
|13
|33 - 47
|31
|13.
|Броммапойкарна
|1:0
|30
|7
|9
|14
|37 - 47
|30
|14.
|Фрей
|0:1
|30
|7
|8
|15
|35 - 52
|29
|15.
|Эстер
|1:0
|30
|6
|11
|13
|29 - 43
|29
|16.
|Сюрианска
|0:0
|30
|7
|7
|16
|29 - 57
|28
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