Швеция: Суперэттан 2019

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Норрбю
2:1
Первый тайм: 36'
Эргрюте ФФ
0'
1:0
16' Гол
Jasin Khayat
1:1
22' Гол
Jakob Lindstroem
2:1
24' Гол
Dijan Vukojevic
36'
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
4
Didric
Andersson
15
Nino
Osmanagic
16
Alexander
Salo
17
Jasin
Khayat
22
Arvin
Shojaee
18
Пекальски
Иво
10
Abdelrahman
Saidi
8
Nicklas
Savolainen
7
Dijan
Vukojevic
1
Андерссон
Фредрик
29
Danny
Ervik
23
David
Engstroem
5
Ланс
Антон
22
Filip
Almstroem-Taehti
14
Daniel
Paulson
8
Jakob
Lindstroem
24
Аффан
Амин
2
Joel
Eduardo
Qviberg
19
Mohamed
Said
Adan
11
Gustav
Ludwigson
Норрбю
5-3-1-1
Эргрюте ФФ
3-5-2

Ход матча

16'
Jasin Khayat
1:0
22'
1:1
Jakob Lindstroem
(Joel Eduardo Qviberg)
24'
Dijan Vukojevic
2:1

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Фрей 1:0 Норрбю Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС
Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд
Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Эргрюте ФФ 1:1 Дегерфорс Сюрианска 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Броммапойкарна
ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Браге Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Утсиктенс 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эргрюте ФФ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Суперэттан Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Кубок Эргрюте ФФ 1:2 Норрбю Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 1:1 30 17 6 7 44 - 31 57
2. Варберг БоИС 1:1 30 15 10 5 49 - 27 55
3. Браге 2:0 30 16 6 8 54 - 32 54
4. Йёнчёпинг 0:1 30 15 6 9 50 - 30 51
5. Дегерфорс 0:0 30 14 7 9 43 - 33 49
6. Далкурд 0:0 30 13 6 11 42 - 44 45
7. Эргрюте ФФ 1:2 30 12 9 9 40 - 35 45
8. Хальмстад 0:0 30 13 5 12 43 - 34 44
9. Норрбю 2:1 30 12 8 10 41 - 40 44
10. Вестерос СК 0:2 30 8 10 12 40 - 40 34
11. ГАИС 0:0 30 8 8 14 23 - 40 32
12. Треллеборг 0:0 30 7 10 13 33 - 47 31
13. Броммапойкарна 1:0 30 7 9 14 37 - 47 30
14. Фрей 0:1 30 7 8 15 35 - 52 29
15. Эстер 1:0 30 6 11 13 29 - 43 29
16. Сюрианска 0:0 30 7 7 16 29 - 57 28
  • Первый тайм
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Dijan Vukojevic бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Jakob Lindstroem бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Jasin Khayat бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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