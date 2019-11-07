Бразилия: Серия A 2019
Байя
1:1
Конец матча
Шапекоэнсе
8' Желтая карточкаДуглас Силва
0:1
13' ГолHenrique I
80' Желтая карточкаРоберто IV
1:1
84' ГолMarco Antonio2
87' Желтая карточкаАртур IV
90' Желтая карточкаJose Renato
26
Gregore
20
Фернандао
19
Jose
Renato
23
Дуглас
Силва
55
Amaral2
91
Henrique
I
90
Роберто
IV
77
Everaldo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
- Запасные игроки
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
77 Артур IVНападающий
-
-
25 Giovanni IV
-
27 Shaylon
-
16 Ronaldo VI
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Jose RenatoЗащитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Amaral2Полузащитник
-
91 Henrique IПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Роберто IVПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Tharlis
-
27 Arthur VIII
-
83 Regis3
-
-
20 Augusto I
-
35 Hiago III
-
29 Luan2
-
98 Tiepo
Ход матча
8'
13'
0:1
46'
80'
84'
87'
90'
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +7 =7 -6Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара
Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =7 -11Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс
Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Байя: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|30
|22
|5
|3
|64 - 25
|71
|2.
|Палмейрас
|31
|19
|9
|3
|50 - 23
|66
|3.
|Сантос
|31
|18
|7
|6
|45 - 28
|61
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|10
|6
|32 - 20
|52
|5.
|Гремио
|30
|14
|8
|8
|52 - 31
|50
|6.
|Коринтианс
|31
|12
|12
|7
|35 - 28
|48
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|8
|10
|44 - 31
|47
|8.
|Интернасьональ
|30
|13
|7
|10
|35 - 29
|46
|9.
|Байя
|31
|11
|10
|10
|34 - 30
|43
|10.
|Гойяс
|31
|12
|6
|13
|34 - 47
|42
|11.
|Атлетико Минейро
|31
|11
|6
|14
|38 - 43
|39
|12.
|Васко да Гама
|31
|10
|9
|12
|28 - 37
|39
|13.
|Форталеза
|31
|10
|6
|15
|38 - 44
|36
|14.
|Крузейро
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|15.
|Ботафого Рибейрао
|30
|10
|3
|17
|26 - 39
|33
|16.
|Сеара
|30
|9
|6
|15
|30 - 31
|33
|17.
|Флуминенсе
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|18.
|Алагоано
|30
|7
|8
|15
|20 - 42
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|31
|4
|10
|17
|25 - 47
|22
|20.
|Аваи
|31
|3
|8
|20
|16 - 49
|17
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