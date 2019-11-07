Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Байя
1:1
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
8' Желтая карточка
Дуглас Силва
0:1
13' Гол
Henrique I
80' Желтая карточка
Роберто IV
1:1
84' Гол
Marco Antonio2
87' Желтая карточка
Артур IV
90' Желтая карточка
Jose Renato
90'+8
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
5
Flavio
IX
26
Gregore
98
Artur
Guimaraes
30
Marco
Antonio2
7
Jose
Elber
20
Фернандао
1
Joao
Ricardo
II
19
Jose
Renato
23
Дуглас
Силва
33
Rafael
Pereira
I
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
55
Amaral2
91
Henrique
I
63
Винисиус
Фрейтас
90
Роберто
IV
77
Everaldo
I
Байя
4-2-3-1
Шапекоэнсе
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Дуглас Силва
13'
0:1
Henrique I
(Дуглас Силва)
45'
 
Hiago III
Rafael Pereira I
46'
Gilberto IV
Jose Elber
 
46'
 
Luan2
Henrique I
62'
 
Augusto I
Винисиус Фрейтас
64'
Артур IV
Фернандао
 
70'
Герра Алехандро
Flavio IX
 
80'
 
Роберто IV
84'
Marco Antonio2
(Герра Алехандро)
1:1
87'
Артур IV
 
90'
 
Jose Renato

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара
Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс
Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Байя: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Шапекоэнсе 0:0 Байя Серия A Байя 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Байя Серия A Байя 0:1 Шапекоэнсе Серия A
Шапекоэнсе 1:1 Байя Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 30 22 5 3 64 - 25 71
2. Палмейрас 31 19 9 3 50 - 23 66
3. Сантос 31 18 7 6 45 - 28 61
4. Сан-Паулу 30 14 10 6 32 - 20 52
5. Гремио 30 14 8 8 52 - 31 50
6. Коринтианс 31 12 12 7 35 - 28 48
7. Атлетико Паранаэнсе 31 13 8 10 44 - 31 47
8. Интернасьональ 30 13 7 10 35 - 29 46
9. Байя 31 11 10 10 34 - 30 43
10. Гойяс 31 12 6 13 34 - 47 42
11. Атлетико Минейро 31 11 6 14 38 - 43 39
12. Васко да Гама 31 10 9 12 28 - 37 39
13. Форталеза 31 10 6 15 38 - 44 36
14. Крузейро 31 7 13 11 26 - 36 34
15. Ботафого Рибейрао 30 10 3 17 26 - 39 33
16. Сеара 30 9 6 15 30 - 31 33
17. Флуминенсе 30 8 7 15 29 - 41 31
18. Алагоано 30 7 8 15 20 - 42 29
19. Шапекоэнсе 31 4 10 17 25 - 47 22
20. Аваи 31 3 8 20 16 - 49 17


Загрузка...