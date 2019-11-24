Норвегия: Типпелиген 2019

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Стабек
 
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Стадион:
Mjondalen1
12
Сандберг
Маркус
2
Ronald
Hernandez2
3
Yaw-Ihle
Amankwah
16
Ханше-Ольсен
Андреас
18
Моэ
Йеппе
6
Касси
Люк
8
Бохинен
Эмиль
14
Аскилдсен
Кристоффер
22
Sammy
Skytte
23
Oliver
Edvardsen
21
Kasper
Junker
12
Лунд
Юлиан
Файе
4
William
Saelid
Sell
2
Quint
Jansen
23
Sondre
Solholm
Johansen
3
Vetle
Dragsnes
6
Joachim
Solberg
Olsen
33
Stian
Semb
Aasmundsen
19
Pontus
Silfver
7
Tonny
Brochmann
11
Christian
Gauseth
22
Jacob
Bergstroem
Стабек
4-4-2
Mjondalen1
4-4-1-1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 28 19 5 4 64 - 27 62
2. Будё-Глимт 28 14 9 5 59 - 40 51
3. Одд 28 14 7 7 42 - 35 49
4. Русенборг 28 13 9 6 48 - 37 48
5. Викинг 28 12 7 9 48 - 39 43
6. Кристиансунд 28 11 8 9 40 - 36 41
7. Бранн 28 10 10 8 31 - 26 40
8. Стабек 28 9 9 10 33 - 33 36
9. Хёугесунн 28 8 12 8 39 - 35 36
10. Волеренга 28 8 10 10 37 - 39 34
11. Тромсё 28 8 5 15 37 - 55 29
12. Лиллестрём 28 7 8 13 31 - 45 29
13. Сарпсборг-08 28 5 13 10 29 - 39 28
14. Стрёмсгодсет 28 6 8 14 33 - 53 26
15. Ранхейм 28 6 6 16 32 - 51 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 3 1 1 1 5 - 4 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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