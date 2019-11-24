Норвегия: Типпелиген 2019
Стабек
Позже
Стадион: Наддеруд
Mjondalen1
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Jorge VieiraВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +7 =8 -5Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд Волеренга 0:2 Стабек
Стабек 0:0 Викинг Сарпсборг-08 0:0 Стабек Стабек 1:2 Мольде Будё-Глимт 3:3 Стабек Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек
Mjondalen1 Последние 3 матча: +1 =1 -1Mjondalen1 3:1 Ранхейм Одд 3:2 Mjondalen1 Mjondalen1 0:0 Сарпсборг-08
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|28
|19
|5
|4
|64 - 27
|62
|2.
|Будё-Глимт
|28
|14
|9
|5
|59 - 40
|51
|3.
|Одд
|28
|14
|7
|7
|42 - 35
|49
|4.
|Русенборг
|28
|13
|9
|6
|48 - 37
|48
|5.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|48 - 39
|43
|6.
|Кристиансунд
|28
|11
|8
|9
|40 - 36
|41
|7.
|Бранн
|28
|10
|10
|8
|31 - 26
|40
|8.
|Стабек
|28
|9
|9
|10
|33 - 33
|36
|9.
|Хёугесунн
|28
|8
|12
|8
|39 - 35
|36
|10.
|Волеренга
|28
|8
|10
|10
|37 - 39
|34
|11.
|Тромсё
|28
|8
|5
|15
|37 - 55
|29
|12.
|Лиллестрём
|28
|7
|8
|13
|31 - 45
|29
|13.
|Сарпсборг-08
|28
|5
|13
|10
|29 - 39
|28
|14.
|Стрёмсгодсет
|28
|6
|8
|14
|33 - 53
|26
|15.
|Ранхейм
|28
|6
|6
|16
|32 - 51
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
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