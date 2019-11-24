Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
0:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
34' Желтая карточка
Отеро Ромуло
43' Желтая карточка
Thonny Anderson
80' Желтая карточка
Braian Romero
82' Желтая карточка
Jose Welison
0:1
87' Гол
Victor Vitinho4
90' Желтая карточка
Жеуванио
90'+8
40
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
3
Leo
Silva
I
19
Iago
Maidana
6
Fabio
Santos
IV
14
Jose
Welison
10
Касарес
Хуан
50
Marquinhos
vi
80
Отеро
Ромуло
27
Luan
III
26
Ди
Санто
Франко
1
Дос
Сантос
Адербар
23
Madson
II
34
Pedro
Henrique
II
4
Лео
Перейра
16
Abner2
5
Веллингтон
III
11
Nikao
39
Bruno
Moura2
38
Thonny
Anderson
28
Victor
Vitinho4
9
Рубен
Марко
Атлетико Минейро
4-1-4-1
Атлетико Паранаэнсе
4-1-4-1

Ход матча

28'
 
Erick2
Bruno Moura2
34'
Отеро Ромуло
 
43'
 
Thonny Anderson
66'
 
Braian Romero
Рубен Марко
68'
Брунинью Филипе
Касарес Хуан
 
77'
 
Robson Bambu
Pedro Henrique II
77'
Жеуванио
Отеро Ромуло
 
80'
 
Braian Romero
82'
Jose Welison
 
83'
Vinicius X
Luan III
 
87'
0:1
Victor Vitinho4
90'
Жеуванио
 

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано
Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:4 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 34 25 6 3 73 - 30 81
2. Сантос 34 20 8 6 53 - 30 68
3. Палмейрас 34 19 11 4 53 - 27 68
4. Гремио 34 17 8 9 57 - 34 59
5. Атлетико Паранаэнсе 1:0 34 16 8 10 47 - 31 56
6. Сан-Паулу 33 14 11 8 33 - 24 53
7. Интернасьональ 33 14 8 11 37 - 32 50
8. Коринтианс 33 12 14 7 36 - 29 50
9. Гойяс 4:2 34 13 7 14 39 - 53 46
10. Байя 2:4 34 11 11 12 38 - 38 44
11. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
12. Форталеза 33 12 6 15 42 - 44 42
13. Атлетико Минейро 0:1 34 11 8 15 39 - 45 41
14. Ботафого Рибейрао 33 11 3 19 28 - 41 36
15. Сеара 33 10 6 17 32 - 33 36
16. Крузейро 34 7 15 12 27 - 40 36
17. Флуминенсе 33 9 8 16 33 - 44 35
18. Алагоано 33 7 8 18 21 - 50 29
19. Шапекоэнсе 33 5 10 18 26 - 48 25
20. Аваи 33 3 9 21 16 - 51 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Thonny Anderson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Отеро Ромуло получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Bruno Guimaraes уходит, Erick вместо него
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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