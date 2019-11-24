Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
0:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
34' Желтая карточкаОтеро Ромуло
43' Желтая карточкаThonny Anderson
80' Желтая карточкаBraian Romero
82' Желтая карточкаJose Welison
0:1
87' ГолVictor Vitinho4
90' Желтая карточкаЖеуванио
19
Iago
Maidana
14
Jose
Welison
10
Касарес
Хуан
80
Отеро
Ромуло
27
Luan
III
23
Madson
II
16
Abner2
11
Nikao
39
Bruno
Moura2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
- Нападающий
-
-
42 Renan Guedes
-
34 Vitor Mendes
-
29 Vinicius X
-
-
84 Wilson III
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
39 Bruno Moura2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
30 Abner IIЗащитник
-
7 Roni IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Pedrinho VI4
-
13 Khellven
-
26 Erick2
-
14 Robson Bambu
Ход матча
28'
34'
43'
77'
80'
82'
83'
87'
0:1
90'
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +4 =6 -10Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +11 =7 -2Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано
Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:4 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|34
|25
|6
|3
|73 - 30
|81
|2.
|Сантос
|34
|20
|8
|6
|53 - 30
|68
|3.
|Палмейрас
|34
|19
|11
|4
|53 - 27
|68
|4.
|Гремио
|34
|17
|8
|9
|57 - 34
|59
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|34
|16
|8
|10
|47 - 31
|56
|6.
|Сан-Паулу
|33
|14
|11
|8
|33 - 24
|53
|7.
|Интернасьональ
|33
|14
|8
|11
|37 - 32
|50
|8.
|Коринтианс
|33
|12
|14
|7
|36 - 29
|50
|9.
|Гойяс
|4:2
|34
|13
|7
|14
|39 - 53
|46
|10.
|Байя
|2:4
|34
|11
|11
|12
|38 - 38
|44
|11.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|12.
|Форталеза
|33
|12
|6
|15
|42 - 44
|42
|13.
|Атлетико Минейро
|0:1
|34
|11
|8
|15
|39 - 45
|41
|14.
|Ботафого Рибейрао
|33
|11
|3
|19
|28 - 41
|36
|15.
|Сеара
|33
|10
|6
|17
|32 - 33
|36
|16.
|Крузейро
|34
|7
|15
|12
|27 - 40
|36
|17.
|Флуминенсе
|33
|9
|8
|16
|33 - 44
|35
|18.
|Алагоано
|33
|7
|8
|18
|21 - 50
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|33
|5
|10
|18
|26 - 48
|25
|20.
|Аваи
|33
|3
|9
|21
|16 - 51
|18
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