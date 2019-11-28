Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
1:2
Конец матча
Гойяс
7' Желтая карточкаД'Алессандро Андрес
0:1
14' ГолМоура Рафаэл
48' Желтая карточкаРусшел Алан
67' Желтая карточкаMichael 3
0:2
72' ГолMichael 3
1:2
78' ГолГерреро Паоло
78' Желтая карточкаRafael Vaz
85' Желтая карточкаLeo Sena
89' Желтая карточкаMartin Sarrafiore
6
Uendel
88
Patrick
I
23
Tadeu
I
32
Yago
IV
28
Русшел
Алан
20
Leo
Sena
6
Yago
I
11
Michael
3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
-
41 Pedro Lucas
-
33 Gustavo1
-
20 Emerson2
-
45 Bruno Fuchs
-
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 Yago IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
-
6 Yago IПолузащитник
-
11 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
77 Dudu XII
-
-
97 Giovanny
-
-
35 Breno3
-
96 Kaio Nunes
Ход матча
14'
0:1
46'
48'
67'
78'
78'
85'
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +7 =6 -7Интернасьональ 2:2 Форталеза Коринтианс 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сеара 2:0 Интернасьональ
Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 2:3 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гойяс 4:3 Байя Васко да Гама 1:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Гойяс
Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Гойяс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Интернасьональ 2:1 Гойяс Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:3 Гойяс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:0 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Интернасьональ Серия A Гойяс 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|4:1
|35
|26
|6
|3
|77 - 31
|84
|2.
|Сантос
|34
|20
|8
|6
|53 - 30
|68
|3.
|Палмейрас
|34
|19
|11
|4
|53 - 27
|68
|4.
|Гремио
|35
|17
|8
|10
|57 - 36
|59
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|17
|8
|10
|49 - 31
|59
|6.
|Сан-Паулу
|34
|14
|12
|8
|34 - 25
|54
|7.
|Коринтианс
|35
|13
|14
|8
|39 - 30
|53
|8.
|Интернасьональ
|35
|14
|9
|12
|40 - 36
|51
|9.
|Гойяс
|35
|14
|7
|14
|41 - 55
|49
|10.
|Байя
|35
|11
|12
|12
|40 - 39
|45
|11.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|12.
|Форталеза
|34
|12
|7
|15
|44 - 46
|43
|13.
|Ботафого Рибейрао
|35
|13
|3
|19
|30 - 41
|42
|14.
|Атлетико Минейро
|35
|11
|9
|15
|40 - 46
|42
|15.
|Флуминенсе
|34
|10
|8
|16
|34 - 44
|38
|16.
|Сеара
|1:4
|35
|10
|7
|18
|34 - 38
|37
|17.
|Крузейро
|34
|7
|15
|12
|27 - 40
|36
|18.
|Алагоано
|34
|7
|8
|19
|21 - 51
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|35
|6
|10
|19
|27 - 49
|28
|20.
|Аваи
|35
|3
|9
|23
|16 - 55
|18
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