Бразилия: Серия A 2019

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  4. Серия A 2019
Интернасьональ
1:2
Конец матча
Гойяс
0'
7' Желтая карточка
Д'Алессандро Андрес
0:1
14' Гол
Моура Рафаэл
48' Желтая карточка
Русшел Алан
67' Желтая карточка
Michael 3
0:2
72' Гол
Michael 3
1:2
78' Гол
Герреро Паоло
78' Желтая карточка
Rafael Vaz
85' Желтая карточка
Leo Sena
89' Желтая карточка
Martin Sarrafiore
90'+6
12
Marcelo
Lomba
31
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
21
Bruno
Silva
II
7
Лопес
Нико
10
Д'Алессандро
Андрес
88
Patrick
I
9
Герреро
Паоло
23
Tadeu
I
32
Yago
IV
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
28
Русшел
Алан
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
30
Leandro
Barcia
20
Leo
Sena
6
Yago
I
11
Michael
3
9
Моура
Рафаэл
Интернасьональ
4-2-3-1
Гойяс
4-1-4-1

Ход матча

7'
Д'Алессандро Андрес
 
14'
0:1
Моура Рафаэл
46'
Gustavo1
Bruno Silva II
 
46'
 
Таллиш Энрике
Yago I
48'
 
Русшел Алан
58'
Martin Sarrafiore
Patrick I
 
67'
 
Michael 3
72'
0:2
Michael 3
(Leo Sena)
78'
Герреро Паоло
(Д'Алессандро Андрес)
1:2
78'
Pedro Lucas
Heitor Rodrigues da Fonseca
 
78'
 
Rafael Vaz
84'
 
Kaio Nunes
Моура Рафаэл
85'
 
Leo Sena
89'
Martin Sarrafiore
 
90'
 
Dudu XII
Michael 3

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Интернасьональ 2:2 Форталеза Коринтианс 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сеара 2:0 Интернасьональ
Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 2:3 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гойяс 4:3 Байя Васко да Гама 1:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Гойяс
Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Гойяс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Гойяс 2:1 Интернасьональ Серия A Гойяс 0:2 Интернасьональ Серия B Интернасьональ 3:0 Гойяс Серия B Гойяс 2:1 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 2:1 Гойяс Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:3 Гойяс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:0 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Интернасьональ Серия A Гойяс 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 4:1 35 26 6 3 77 - 31 84
2. Сантос 34 20 8 6 53 - 30 68
3. Палмейрас 34 19 11 4 53 - 27 68
4. Гремио 35 17 8 10 57 - 36 59
5. Атлетико Паранаэнсе 35 17 8 10 49 - 31 59
6. Сан-Паулу 34 14 12 8 34 - 25 54
7. Коринтианс 35 13 14 8 39 - 30 53
8. Интернасьональ 35 14 9 12 40 - 36 51
9. Гойяс 35 14 7 14 41 - 55 49
10. Байя 35 11 12 12 40 - 39 45
11. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
12. Форталеза 34 12 7 15 44 - 46 43
13. Ботафого Рибейрао 35 13 3 19 30 - 41 42
14. Атлетико Минейро 35 11 9 15 40 - 46 42
15. Флуминенсе 34 10 8 16 34 - 44 38
16. Сеара 1:4 35 10 7 18 34 - 38 37
17. Крузейро 34 7 15 12 27 - 40 36
18. Алагоано 34 7 8 19 21 - 51 29
19. Шапекоэнсе 35 6 10 19 27 - 49 28
20. Аваи 35 3 9 23 16 - 55 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Моура Рафаэл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Д'Алессандро Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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