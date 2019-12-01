Норвегия: Типпелиген 2019
27' Желтая карточкаСмит Эрик
36' Желтая карточкаБохинен Эмиль
0:1
40' ГолOliver Edvardsen
23
Смит
Эрик
25
Lasse
Nilsen
77
Fitim
Azemi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Смит ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
-
77 Fitim AzemiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Барлоу ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ветлесен УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Туту ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
-
30 Peder Vogt
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
27'
36'
40'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 6
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =4 -10Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм
Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё
Стабек Последние 20 матчей: +7 =8 -5Стабек 4:2 Mjondalen1 Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд
Волеренга 0:2 Стабек Стабек 0:0 Викинг Сарпсборг-08 0:0 Стабек Стабек 1:2 Мольде Будё-Глимт 3:3 Стабек Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Стабек 1:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:3 Стабек Типпелиген Тромсё 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Тромсё Типпелиген Стабек 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Тромсё Товарищеские матчи Стабек 0:2 Тромсё Товарищеские матчи Стабек 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:4 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:3 Стабек Типпелиген Тромсё 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Тромсё Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|30
|21
|5
|4
|70 - 29
|68
|2.
|Будё-Глимт
|0:2
|30
|15
|9
|6
|62 - 42
|54
|3.
|Одд
|1:1
|30
|15
|8
|7
|45 - 37
|53
|4.
|Русенборг
|0:1
|30
|13
|10
|7
|50 - 40
|49
|5.
|Викинг
|2:1
|30
|13
|8
|9
|52 - 42
|47
|6.
|Стабек
|1:0
|30
|11
|9
|10
|38 - 35
|42
|7.
|Кристиансунд
|1:1
|30
|11
|9
|10
|41 - 40
|42
|8.
|Бранн
|1:2
|30
|10
|10
|10
|32 - 34
|40
|9.
|Хёугесунн
|1:1
|30
|8
|14
|8
|41 - 37
|38
|10.
|Волеренга
|0:0
|30
|8
|11
|11
|39 - 43
|35
|11.
|Ранхейм
|1:0
|30
|8
|6
|16
|35 - 52
|30
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|30
|7
|9
|14
|40 - 54
|30
|13.
|Лиллестрём
|0:0
|30
|7
|9
|14
|32 - 47
|30
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|30
|5
|15
|10
|30 - 40
|30
|15.
|Тромсё
|0:1
|30
|8
|5
|17
|38 - 58
|29
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
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