Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Тромсё
0:1
Перерыв

Стадион:
Стабек
0'
27' Желтая карточка
Смит Эрик
36' Желтая карточка
Бохинен Эмиль
0:1
40' Гол
Oliver Edvardsen
28
Jacob
Karlstroem
6
Пиринен
Юха
22
Simen
Wangberg
26
Jostein
Gundersen
15
Андерсен
Магнус
11
Тейлор
Роберт
23
Смит
Эрик
18
Onni
Valakari
25
Lasse
Nilsen
77
Fitim
Azemi
30
Эспейор
Рунар
12
Сандберг
Маркус
2
Ronald
Hernandez2
3
Yaw-Ihle
Amankwah
16
Ханше-Ольсен
Андреас
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
8
Бохинен
Эмиль
14
Аскилдсен
Кристоффер
23
Oliver
Edvardsen
19
Kosuke
Kinoshita
25
Ветлесен
Уго
Тромсё
3-5-2
Стабек
4-3-3

Ход матча

27'
Смит Эрик
 
36'
 
Бохинен Эмиль
40'
0:1
Oliver Edvardsen

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм
Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё
Стабек Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Стабек 4:2 Mjondalen1 Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд
Волеренга 0:2 Стабек Стабек 0:0 Викинг Сарпсборг-08 0:0 Стабек Стабек 1:2 Мольде Будё-Глимт 3:3 Стабек Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Стабек 0:1 Тромсё Типпелиген Стабек 2:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 0:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Тромсё Типпелиген
Стабек 1:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:3 Стабек Типпелиген Тромсё 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Тромсё Типпелиген Стабек 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Тромсё Товарищеские матчи Стабек 0:2 Тромсё Товарищеские матчи Стабек 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:4 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:3 Стабек Типпелиген Тромсё 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Тромсё Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 30 21 5 4 70 - 29 68
2. Будё-Глимт 0:2 30 15 9 6 62 - 42 54
3. Одд 1:1 30 15 8 7 45 - 37 53
4. Русенборг 0:1 30 13 10 7 50 - 40 49
5. Викинг 2:1 30 13 8 9 52 - 42 47
6. Стабек 1:0 30 11 9 10 38 - 35 42
7. Кристиансунд 1:1 30 11 9 10 41 - 40 42
8. Бранн 1:2 30 10 10 10 32 - 34 40
9. Хёугесунн 1:1 30 8 14 8 41 - 37 38
10. Волеренга 0:0 30 8 11 11 39 - 43 35
11. Ранхейм 1:0 30 8 6 16 35 - 52 30
12. Стрёмсгодсет 1:1 30 7 9 14 40 - 54 30
13. Лиллестрём 0:0 30 7 9 14 32 - 47 30
14. Сарпсборг-08 0:0 30 5 15 10 30 - 40 30
15. Тромсё 0:1 30 8 5 17 38 - 58 29
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Oliver Edvardsen бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Бохинен Эмиль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Смит Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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