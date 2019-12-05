Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
3:0
Конец матча
Алагоано
0'
1:0
2' Гол
Кампаньяро Густаво
3' Желтая карточка
Joao Vitor II
15' Желтая карточка
Кампаньяро Густаво
37' Желтая карточка
Клебер Жан
56' Вторая желтая карточка
Joao Vitor II
2:0
59' Гол
Arthur VIII
3:0
79' Гол
Mauricio Ramos
90'+2
1
Joao
Ricardo
II
2
Eduardo
VI
44
Mauricio
Ramos
55
Amaral2
22
Caique2
8
Marcio
Araujo
10
Кампаньяро
Густаво
85
Tharlis
63
Винисиус
Фрейтас
9
Renato
Kayzer
29
Luan2
12
Jordi
8
Dawhan
14
Lucas
Dias2
4
Castan
da
Silva
Luciano
26
Rafael
Chagas
Rafinha
7
Joao
Vitor
II
10
Нилтон
Феррейра
15
Клебер
Жан
29
Jonathan
David
Gomez
18
Hector
Ariel
Bustamante
9
Ricardo
Bueno
Шапекоэнсе
4-4-2
Алагоано
4-2-3-1

Ход матча

2'
Кампаньяро Густаво
(Renato Kayzer)
1:0
3'
 
Joao Vitor II
15'
Кампаньяро Густаво
 
37'
 
Клебер Жан
46'
Arthur VIII
Luan2
 
56'
 
Joao Vitor II
59'
Arthur VIII
(Eduardo VI)
2:0
65'
Diego Torres II
Кампаньяро Густаво
 
65'
 
Bruno Alves IV
Hector Ariel Bustamante
75'
Ronei
Винисиус Фрейтас
 
79'
Mauricio Ramos
(Diego Torres II)
3:0
81'
 
Matheus Prado
Jonathan David Gomez

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Сантос 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Ботафого Рибейрао Аваи 0:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Сеара
Шапекоэнсе 0:1 Гремио Байя 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Алагоано 1:2 Байя Крузейро 0:1 Алагоано Алагоано 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Алагоано
Алагоано 0:3 Васко да Гама Гремио 2:1 Алагоано Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Алагоано 2:1 Коринтианс Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алагоано: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 36 27 6 3 80 - 32 87
2. Сантос 37 21 8 8 56 - 33 71
3. Палмейрас 36 19 11 6 54 - 31 68
4. Атлетико Паранаэнсе 37 18 9 10 51 - 32 63
5. Гремио 36 18 8 10 60 - 36 62
6. Сан-Паулу 37 16 12 9 37 - 29 60
7. Коринтианс 37 14 14 9 41 - 32 56
8. Интернасьональ 37 15 9 13 42 - 38 54
9. Форталеза 37 14 8 15 48 - 48 50
10. Гойяс 36 14 7 15 42 - 57 49
11. Байя 36 12 12 12 42 - 40 48
12. Атлетико Минейро 37 13 9 15 44 - 47 48
13. Васко да Гама 36 12 11 13 37 - 43 47
14. Флуминенсе 37 11 10 16 36 - 45 43
15. Ботафого Рибейрао 37 13 3 21 30 - 44 42
16. Сеара 37 10 8 19 35 - 40 38
17. Крузейро 36 7 15 14 27 - 42 36
18. Алагоано 37 8 8 21 23 - 56 32
19. Шапекоэнсе 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Аваи 36 3 10 23 17 - 56 19


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