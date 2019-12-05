Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
3:0
Конец матча
Алагоано
1:0
2' ГолКампаньяро Густаво
3' Желтая карточкаJoao Vitor II
15' Желтая карточкаКампаньяро Густаво
37' Желтая карточкаКлебер Жан
56' Вторая желтая карточкаJoao Vitor II
2:0
59' ГолArthur VIII
3:0
79' ГолMauricio Ramos
55
Amaral2
22
Caique2
85
Tharlis
29
Luan2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Amaral2Защитник
-
22 Caique2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 TharlisПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Luan2Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Полузащитник
-
-
27 Arthur VIII
-
88 Camilo III
-
15 Ronei
-
98 Tiepo
-
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
8 DawhanЗащитник
-
14 Lucas Dias2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
11 Emilton
-
Ход матча
2'
37'
46'
56'
59'
2:0
79'
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +3 =5 -12Сантос 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Ботафого Рибейрао Аваи 0:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Сеара
Шапекоэнсе 0:1 Гремио Байя 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =2 -12Алагоано 1:2 Байя Крузейро 0:1 Алагоано Алагоано 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Алагоано
Алагоано 0:3 Васко да Гама Гремио 2:1 Алагоано Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Алагоано 2:1 Коринтианс Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алагоано: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|36
|27
|6
|3
|80 - 32
|87
|2.
|Сантос
|37
|21
|8
|8
|56 - 33
|71
|3.
|Палмейрас
|36
|19
|11
|6
|54 - 31
|68
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|18
|9
|10
|51 - 32
|63
|5.
|Гремио
|36
|18
|8
|10
|60 - 36
|62
|6.
|Сан-Паулу
|37
|16
|12
|9
|37 - 29
|60
|7.
|Коринтианс
|37
|14
|14
|9
|41 - 32
|56
|8.
|Интернасьональ
|37
|15
|9
|13
|42 - 38
|54
|9.
|Форталеза
|37
|14
|8
|15
|48 - 48
|50
|10.
|Гойяс
|36
|14
|7
|15
|42 - 57
|49
|11.
|Байя
|36
|12
|12
|12
|42 - 40
|48
|12.
|Атлетико Минейро
|37
|13
|9
|15
|44 - 47
|48
|13.
|Васко да Гама
|36
|12
|11
|13
|37 - 43
|47
|14.
|Флуминенсе
|37
|11
|10
|16
|36 - 45
|43
|15.
|Ботафого Рибейрао
|37
|13
|3
|21
|30 - 44
|42
|16.
|Сеара
|37
|10
|8
|19
|35 - 40
|38
|17.
|Крузейро
|36
|7
|15
|14
|27 - 42
|36
|18.
|Алагоано
|37
|8
|8
|21
|23 - 56
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Аваи
|36
|3
|10
|23
|17 - 56
|19
Загрузка...