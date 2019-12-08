Бразилия: Серия A 2019
1:0
13' ГолOsvaldo
12
Felipe
Alves
6
Carlinho
13
Gabriel
Dias
30
Bruno
Melo
11
Osvaldo
20
Romarinho3
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
- Защитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
30 Bruno MeloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
97 Andre1
-
-
-
2 Tinga I
-
-
23 Max Walef
-
Ход матча
13'
1:0
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +9 =6 -5Флуминенсе 0:0 Форталеза Гойяс 1:2 Форталеза Форталеза 2:1 Сантос Интернасьональ 2:2 Форталеза
Форталеза 3:0 Алагоано Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико
Байя Последние 20 матчей: +5 =7 -8Байя 1:1 Васко да Гама Алагоано 1:2 Байя Байя 1:1 Атлетико Минейро Гойяс 4:3 Байя
Байя 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Байя Байя 1:1 Шапекоэнсе Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|38
|28
|7
|3
|86 - 33
|91
|2.
|Сантос
|0:0
|38
|21
|9
|8
|56 - 33
|72
|3.
|Палмейрас
|0:0
|38
|20
|12
|6
|59 - 32
|72
|4.
|Гремио
|0:1
|38
|19
|8
|11
|62 - 37
|65
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 32
|64
|6.
|Сан-Паулу
|1:0
|38
|17
|12
|9
|38 - 29
|63
|7.
|Коринтианс
|0:1
|38
|14
|14
|10
|41 - 33
|56
|8.
|Интернасьональ
|0:1
|38
|15
|9
|14
|42 - 39
|54
|9.
|Форталеза
|1:0
|38
|15
|8
|15
|49 - 48
|53
|10.
|Гойяс
|1:0
|38
|15
|7
|16
|44 - 62
|52
|11.
|Атлетико Минейро
|1:0
|38
|14
|9
|15
|45 - 47
|51
|12.
|Байя
|0:1
|38
|12
|13
|13
|43 - 42
|49
|13.
|Васко да Гама
|0:0
|38
|12
|13
|13
|38 - 44
|49
|14.
|Флуминенсе
|1:0
|38
|12
|10
|16
|37 - 45
|46
|15.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|38
|13
|4
|21
|30 - 44
|43
|16.
|Сеара
|0:0
|38
|10
|9
|19
|35 - 40
|39
|17.
|Крузейро
|0:0
|38
|7
|16
|15
|27 - 44
|37
|18.
|Алагоано
|0:1
|38
|8
|8
|22
|23 - 57
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|38
|7
|11
|20
|30 - 51
|32
|20.
|Аваи
|0:0
|38
|3
|11
|24
|18 - 62
|20
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