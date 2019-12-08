Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
1:0
Первый тайм: 24'
Байя
0'
1:0
13' Гол
Osvaldo
24'
12
Felipe
Alves
3
Juan
Quintero
II
6
Carlinho
13
Gabriel
Dias
15
Felipe
Martins3
30
Bruno
Melo
22
Felipe
Araruna
7
Arnaldo
Edinho2
11
Osvaldo
20
Romarinho3
9
Веллингтон
Паулиста
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
3
Wanderson
VIII
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
23
Педро
Жоао
II
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
98
Artur
Guimaraes
9
Gilberto
IV
7
Jose
Elber
Форталеза
4-2-3-1
Байя
4-3-3

Ход матча

13'
Osvaldo
1:0

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Флуминенсе 0:0 Форталеза Гойяс 1:2 Форталеза Форталеза 2:1 Сантос Интернасьональ 2:2 Форталеза
Форталеза 3:0 Алагоано Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико
Байя Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Байя 1:1 Васко да Гама Алагоано 1:2 Байя Байя 1:1 Атлетико Минейро Гойяс 4:3 Байя
Байя 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Байя Байя 1:1 Шапекоэнсе Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 1
Байя 1:1 Форталеза Серия A Форталеза 2:2 Байя Copa do Nordeste Group Stage Байя 2:0 Форталеза Кубок Северо-Востока Форталеза 0:0 Байя Кубок Северо-Востока
Байя 1:1 Форталеза Кубок Северо-Востока Форталеза 1:2 Байя Кубок Северо-Востока Байя 2:2 Форталеза Серия B Форталеза 3:2 Байя Серия B Байя 1:1 Форталеза Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 38 28 7 3 86 - 33 91
2. Сантос 0:0 38 21 9 8 56 - 33 72
3. Палмейрас 0:0 38 20 12 6 59 - 32 72
4. Гремио 0:1 38 19 8 11 62 - 37 65
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 38 18 10 10 51 - 32 64
6. Сан-Паулу 1:0 38 17 12 9 38 - 29 63
7. Коринтианс 0:1 38 14 14 10 41 - 33 56
8. Интернасьональ 0:1 38 15 9 14 42 - 39 54
9. Форталеза 1:0 38 15 8 15 49 - 48 53
10. Гойяс 1:0 38 15 7 16 44 - 62 52
11. Атлетико Минейро 1:0 38 14 9 15 45 - 47 51
12. Байя 0:1 38 12 13 13 43 - 42 49
13. Васко да Гама 0:0 38 12 13 13 38 - 44 49
14. Флуминенсе 1:0 38 12 10 16 37 - 45 46
15. Ботафого Рибейрао 0:0 38 13 4 21 30 - 44 43
16. Сеара 0:0 38 10 9 19 35 - 40 39
17. Крузейро 0:0 38 7 16 15 27 - 44 37
18. Алагоано 0:1 38 8 8 22 23 - 57 32
19. Шапекоэнсе 0:0 38 7 11 20 30 - 51 32
20. Аваи 0:0 38 3 11 24 18 - 62 20


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