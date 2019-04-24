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  3. Польша: Экстракласса. Группа А
Погонь Щецин
3:4
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
24' Желтая карточка
David Stec
36' Желтая карточка
Подставски Томаш
1:0
52' Гол
Sebastian Walukiewicz
67' Желтая карточка
Младенович Филип
1:1
71' Пенальти
Собех Артур
1:2
72' Гол
Михаляк Конрад
79' Желтая карточка
Собех Артур
2:2
80' Гол
Кожуль Звонимир
3:2
82' Гол
Кожуль Звонимир
3:3
83' Гол
Patryk Lipski
3:4
89' Гол
Собех Артур
90' Желтая карточка
Дрыгас Камил
90'+8
26
Jakub
Bursztyn
2
Бартковски
Якуб
40
Sebastian
Walukiewicz
33
Mariusz
Malec
15
Hubert
Matynia
28
Подставски
Томаш
14
Дрыгас
Камил
22
David
Stec
17
Кожуль
Звонимир
27
Sebastian
Kowalczyk
18
Букса
Адам
12
Куцяк
Душан
19
Karol
Fila
25
Налепа
Михал
26
Августин
Блажей
22
Младенович
Филип
6
Кубицки
Ярослав
35
Лукашик
Даниэль
9
Patryk
Lipski
11
Михаляк
Конрад
28
Пайшау
Флавиу
17
Гараслин
Лукаш
Погонь Щецин
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-3-3

Ход матча

24'
David Stec
 
36'
Подставски Томаш
 
46'
Беньямина Суфиан
Букса Адам
 
46'
Радослав Маевски
David Stec
 
52'
Sebastian Walukiewicz
(Кожуль Звонимир)
1:0
56'
 
Собех Артур
Пайшау Флавиу
67'
 
Младенович Филип
68'
 
Mateusz Zukowski
Гараслин Лукаш
71'
1:1
Собех Артур
72'
1:2
Михаляк Конрад
77'
Santeri Hostikka
Подставски Томаш
 
79'
 
Собех Артур
80'
Кожуль Звонимир
2:2
82'
Кожуль Звонимир
(Santeri Hostikka)
3:2
83'
3:3
Patryk Lipski
86'
 
Витория Стивен
Михаляк Конрад
89'
3:4
Собех Артур
90'
Дрыгас Камил
 

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин
Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Краковия 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Пяст 3:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Медзь
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех
Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Лудогорец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Медзь 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Нецеча 1:3 Лехия Гданьск Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Подставски Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    David Stec получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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