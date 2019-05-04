Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Лех
1:1
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
24' Желтая карточка
Bartosz Slisz
1:0
47' Гол
Юзвяк Камиль
64' Желтая карточка
Балич Саша
82' Желтая карточка
Павловски Бартоломей
1:1
85' Пенальти
Стажиньски Филип
90' Желтая карточка
Вуядинович Никола
90'+7
1
Бурич
Ясмин
2
Гумни
Роберт
5
Dimitrios
Goutas
13
Вуядинович
Никола
22
Костевич
Владимир
25
Тиба
Педру
6
Тралка
Лукаш
34
Клупс
Тымотеуш
36
Filip
Marchwinski
29
Юзвяк
Камиль
10
Йевтич
Дарко
12
Флоренц
Конрад
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
55
Damian
Oko
3
Балич
Саша
99
Bartosz
Slisz
19
Ягелло
Филип
11
Павловски
Бартоломей
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
89
Тушыньски
Патрык
Лех
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Bartosz Slisz
47'
Юзвяк Камиль
1:0
64'
 
Балич Саша
76'
Томасик Пётр
Йевтич Дарко
 
79'
 
Alan Czerwinski
Бохар Дамьян
82'
 
Павловски Бартоломей
85'
1:1
Стажиньски Филип
86'
Гаёс Мацей
Filip Marchwinski
 
89'
 
Мареш Якуб
Тушыньски Патрык
90'
Krzysztof Kolodziej
Юзвяк Камиль
 
90'
 
Dawid Pakulski
Павловски Бартоломей
90'
Вуядинович Никола
 

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония
Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех Лех 1:0 Арка Гдыня Лех 2:0 Легия Пяст 4:0 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Лех 1:2 Штурм Висла Краков 0:1 Лех Заглембе Сосновец 0:6 Лех Лех 2:0 Шлёнск Краковия 1:0 Лех Лех 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 2:2 Лех
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков
Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Легия Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце

Последние игры между собой

Лех: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лех 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса
Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 0:1 Лех Кубок Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи Лех 3:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Заглембе Любин Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Легия 0:1 4 2 0 2 4 - 3 66
2. Пяст 1:0 4 4 0 0 7 - 1 65
3. Лехия Гданьск 3 1 0 2 5 - 8 63
4. Ягеллония 3 1 1 1 4 - 5 51
5. Заглембе Любин 4 1 1 2 5 - 5 51
6. Лех 4 1 3 0 6 - 5 49
7. Краковия 3 0 0 3 1 - 5 48
8. Погонь Щецин 3 1 1 1 7 - 7 47
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Bartosz Slisz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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