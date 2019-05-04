Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
Лех
1:1
Конец матча
Стадион: ИНЕА
Заглембе Любин
24' Желтая карточкаBartosz Slisz
1:0
47' ГолЮзвяк Камиль
64' Желтая карточкаБалич Саша
82' Желтая карточкаПавловски Бартоломей
1:1
85' ПенальтиСтажиньски Филип
90' Желтая карточкаВуядинович Никола
25
Тиба
Педру
29
Юзвяк
Камиль
10
Йевтич
Дарко
55
Damian
Oko
19
Ягелло
Филип
39
Бохар
Дамьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Юзвяк КамильПолузащитник
-
10 Йевтич ДаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Damian OkoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тосик ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Мареш ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Ben van Dael
Ход матча
24'
47'
1:0
64'
85'
1:1
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +8 =4 -8Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =3 -7Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков
Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Легия Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце
Последние игры между собой
Лех: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 0:1 Лех Кубок Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи Лех 3:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|66
|2.
|Пяст
|1:0
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|65
|3.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|63
|4.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|51
|5.
|Заглембе Любин
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|51
|6.
|Лех
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|49
|7.
|Краковия
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|48
|8.
|Погонь Щецин
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|47
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