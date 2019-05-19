Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Краковия
0:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
31' Гол
Беньямина Суфиан
38' Желтая карточка
Подставски Томаш
52'
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
20
Даткович
Нико
3
Сиплак
Михал
5
Гол
Януш
19
Хави
Эрнандес
II
14
Дабровски
Дамьян
8
Димун
Милан
11
Вдовяк
Матеуш
24
Airam
26
Jakub
Bursztyn
15
Hubert
Matynia
23
Фойут
Ярослав
40
Sebastian
Walukiewicz
2
Бартковски
Якуб
10
Радослав
Маевски
14
Дрыгас
Камил
28
Подставски
Томаш
17
Кожуль
Звонимир
22
David
Stec
11
Беньямина
Суфиан
Краковия
4-1-4-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

Ход матча

31'
0:1
Беньямина Суфиан
(Кожуль Звонимир)
38'
 
Подставски Томаш
46'
Ханка Серджу
Димун Милан
 

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия
Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех
Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Краковия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса
Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Пяст 1:0 7 6 1 0 10 - 2 72
2. Легия 1:1 7 2 2 3 6 - 6 68
3. Лехия Гданьск 1:0 7 2 1 4 8 - 13 67
4. Ягеллония 0:1 7 3 1 3 10 - 10 57
5. Краковия 0:1 7 3 0 4 6 - 7 57
6. Заглембе Любин 1:1 7 1 3 3 8 - 9 53
7. Лех 0:1 7 2 3 2 8 - 8 52
8. Погонь Щецин 1:0 7 2 3 2 11 - 12 52
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Подставски Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Беньямина Суфиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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