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  3. Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф: 1/2 финала
Верона
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Пескара
0'
14' Желтая карточка
Пинто Джованни
37'
1
Сильвестри
Марко
5
Фараони
Марко
27
Давидович
Павел
33
Эмпереур
Алан
3
Витале
Луиджи
4
Хендерсон
Лиам
8
Густафссон
Самуэль
25
Данци
Андреа
7
Матос
Ридер
10
Ди
Кармине
Самуэль
21
Лариби
Карим
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
17
Пинто
Джованни
8
Мемушай
Ледиан
16
Бругман
Гастон
25
Крекко
Лука
19
Маррас
Мануэль
7
Leonardo
Mancuso
36
Соттил
Рикардо
Верона
4-3-3
Пескара
4-3-3

Ход матча

14'
 
Пинто Джованни

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Верона 4:1 Перуджа Верона 2:1 Фоджа Читтаделла 3:0 Верона Верона 2:3 Ливорно
Пескара 1:1 Верона Верона 0:3 Беневенто Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия Кремонезе 1:1 Верона Верона 1:1 Асколи Перуджа 1:2 Верона Верона 1:0 Венеция Лечче 2:1 Верона Верона 1:0 Салернитана Специя 1:2 Верона Верона 1:1 Кротоне Карпи 1:1 Верона Верона 2:2 Козенца Падова 3:0 Верона Фоджа 2:2 Верона
Пескара Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара
Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция

Последние игры между собой

Верона: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Пескара 1:1 Верона Серия B Верона 3:1 Пескара Серия B Пескара 3:1 Верона Серия B Верона 1:2 Пескара Серия B
Пескара 0:0 Верона Серия C1 B
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Пинто Джованни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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