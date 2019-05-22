Верона
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Пескара
14' Желтая карточкаПинто Джованни
25
Данци
Андреа
21
Лариби
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Лариби КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ли Сын-ВуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
Ход матча
14'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +6 =8 -6Верона 4:1 Перуджа Верона 2:1 Фоджа Читтаделла 3:0 Верона Верона 2:3 Ливорно
Пескара 1:1 Верона Верона 0:3 Беневенто Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия Кремонезе 1:1 Верона Верона 1:1 Асколи Перуджа 1:2 Верона Верона 1:0 Венеция Лечче 2:1 Верона Верона 1:0 Салернитана Специя 1:2 Верона Верона 1:1 Кротоне Карпи 1:1 Верона Верона 2:2 Козенца Падова 3:0 Верона Фоджа 2:2 Верона
Пескара Последние 20 матчей: +7 =8 -5Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара
Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция
Последние игры между собой
Верона: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
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