Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Легия
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 16787
Погонь Щецин
0'
27' Желтая карточка
Лукинас
33' Желтая карточка
Кожуль Звонимир
48' Желтая карточка
Триантафиллопулос Костас
1:0
58' Гол
Куленович Сандро
1:1
61' Гол
Букса Адам
79' Желтая карточка
Гвилия Валериане
1:2
83' Гол
Кожуль Звонимир
90'+6
1
Маецки
Радослав
41
Столярски
Павел
44
Реми
Вильям
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
3
Йодловец
Томаш
8
Гвилия
Валериане
29
Вешович
Марко
77
Mateusz
Praszelik
82
Лукинас
99
Куленович
Сандро
1
Стипица
Данте
22
David
Stec
13
Триантафиллопулос
Костас
23
Цех
Бенедикт
77
Ricardo
Nunes
III
28
Подставски
Томаш
34
Гуаррочена
Икер
14
Дрыгас
Камил
17
Кожуль
Звонимир
27
Sebastian
Kowalczyk
18
Букса
Адам
Легия
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Ход матча

27'
Лукинас
 
33'
 
Кожуль Звонимир
48'
 
Триантафиллопулос Костас
58'
Куленович Сандро
(Гвилия Валериане)
1:0
61'
1:1
Букса Адам
(Кожуль Звонимир)
62'
Новиковас Арвидас
Лукинас
 
62'
 
Листковски Марчин
Гуаррочена Икер
68'
Карлитос Карлос
Mateusz Praszelik
 
76'
 
Бартковски Якуб
Ricardo Nunes III
79'
Гвилия Валериане
 
82'
Мартинш Андре
Йодловец Томаш
 
83'
1:2
Кожуль Звонимир
(Букса Адам)
90'
 
Беньямина Суфиан
Букса Адам

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия
Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин
Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Легия: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Легия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Ягеллония 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Шлёнск 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Корона Кельце 1 1 0 0 1 - 0 3
5. ЛКС Лодзь 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Заглембе Любин 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Пяст 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лехия Гданьск 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Легия 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Висла Краков 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арка Гдыня 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Кожуль Звонимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Лукинас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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