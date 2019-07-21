Польша: Экстракласса 2019-2020
Легия
1:2
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского Зрители: 16787
Погонь Щецин
27' Желтая карточкаЛукинас
33' Желтая карточкаКожуль Звонимир
48' Желтая карточкаТриантафиллопулос Костас
1:0
58' ГолКуленович Сандро
1:1
61' ГолБукса Адам
79' Желтая карточкаГвилия Валериане
1:2
83' ГолКожуль Звонимир
44
Реми
Вильям
82
Лукинас
22
David
Stec
23
Цех
Бенедикт
14
Дрыгас
Камил
18
Букса
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 ЛукинасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
-
22 David StecЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
27'
33'
58'
61'
1:1
79'
83'
1:2
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия
Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =6 -7Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин
Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Легия: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Корона Кельце
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|ЛКС Лодзь
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Пяст
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Висла Краков
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арка Гдыня
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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