Кубок Либертадорес 2019
ЛДУ Кито
1:0
Первый тайм: 33'
Олимпия Асунсьон
6' Желтая карточкаВаленсия Антонио
1:0
12' ГолAnderson Julio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайседо ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jose AyoviПолузащитник
-
28 Jose CazaresПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Jhojan Julio
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ангуло ХулиоПолузащитник
-
29 Adolfo MunozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Торрес ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Jorge OrtegaНападающий
- Нападающий
-
19 Carlos Rolon
-
25 Joel Silva I
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Jubero
Ход матча
12'
1:0
Предыдущие игры
ЛДУ Кито Последние 20 матчей: +7 =7 -6ЛДУ Кито 1:0 Америка Кито ЛДУ Кито 1:5 Универсидад Католика Сантьяго Ольмедо 0:2 ЛДУ Кито Фуэрса Амарилья 1:1 ЛДУ Кито
ЛДУ Кито 2:2 Депортиво Куэнка Дельфин 2:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 4:0 Сан-Хосе Оруро ЛДУ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Мушук Руна 0:4 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:1 Фламенго ЛДУ Кито 2:1 Эмелек Эль Насьональ 2:2 ЛДУ Кито Пеньяроль 1:0 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0:0 Текнико Университарио Сан-Хосе Оруро 3:3 ЛДУ Кито Барселона Гуаякиль 1:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0:1 Аукас Фламенго 3:1 ЛДУ Кито Макара 3:0 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:0 Пеньяроль
Олимпия Асунсьон Последние 20 матчей: +13 =6 -1Насьональ Асунсьон 1:3 Олимпия Асунсьон Хенераль Диас 1:4 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 2:0 Гуарани Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон
Олимпия Асунсьон 0:1 Спортинг Кристал Олимпия Асунсьон 4:1 Хенераль Диас Депортиво Сантани 0:6 Олимпия Асунсьон Депортиво Капьята 2:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 3:0 Либертад Универсидад де Консепсьон 3:3 Олимпия Асунсьон Серро Портеньо 1:3 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 2:0 Спортиво Лукеньо Олимпия Асунсьон 4:0 Сол де Америка Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Спортинг Кристал 0:3 Олимпия Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 1:4 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:0 Насьонал Мадейра Олимпия Асунсьон 2:2 Депортиво Сантани Гуарани Асунсьон 1:5 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 1:1 Универсидад де Консепсьон
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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