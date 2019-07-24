Кубок Либертадорес 2019

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ЛДУ Кито
1:0
Первый тайм: 33'
Олимпия Асунсьон
0'
6' Желтая карточка
Валенсия Антонио
1:0
12' Гол
Anderson Julio
33'
ЛДУ Кито
4-2-3-1
Олимпия Асунсьон
4-2-3-1

Ход матча

6'
Валенсия Антонио
 
12'
Anderson Julio
1:0

Предыдущие игры

ЛДУ Кито Последние 20 матчей: +7 =7 -6
ЛДУ Кито 1:0 Америка Кито ЛДУ Кито 1:5 Универсидад Католика Сантьяго Ольмедо 0:2 ЛДУ Кито Фуэрса Амарилья 1:1 ЛДУ Кито
ЛДУ Кито 2:2 Депортиво Куэнка Дельфин 2:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 4:0 Сан-Хосе Оруро ЛДУ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Мушук Руна 0:4 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:1 Фламенго ЛДУ Кито 2:1 Эмелек Эль Насьональ 2:2 ЛДУ Кито Пеньяроль 1:0 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0:0 Текнико Университарио Сан-Хосе Оруро 3:3 ЛДУ Кито Барселона Гуаякиль 1:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0:1 Аукас Фламенго 3:1 ЛДУ Кито Макара 3:0 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:0 Пеньяроль
Олимпия Асунсьон Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Насьональ Асунсьон 1:3 Олимпия Асунсьон Хенераль Диас 1:4 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 2:0 Гуарани Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон
Олимпия Асунсьон 0:1 Спортинг Кристал Олимпия Асунсьон 4:1 Хенераль Диас Депортиво Сантани 0:6 Олимпия Асунсьон Депортиво Капьята 2:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 3:0 Либертад Универсидад де Консепсьон 3:3 Олимпия Асунсьон Серро Портеньо 1:3 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 2:0 Спортиво Лукеньо Олимпия Асунсьон 4:0 Сол де Америка Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Спортинг Кристал 0:3 Олимпия Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 1:4 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:0 Насьонал Мадейра Олимпия Асунсьон 2:2 Депортиво Сантани Гуарани Асунсьон 1:5 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 1:1 Универсидад де Консепсьон
1/8 финала
0 Ривер Плейт
0 Крузейро
0 Годой Крус
0 Палмейрас
0 ЛДУ Кито
0 Олимпия Асунсьон
0 Сан-Лоренсо
0 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
0 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Бока Хуниорс
0 Эмелек
0 Фламенго
0 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Anderson Julio бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Валенсия Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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