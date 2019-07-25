Кубок Либертадорес 2019
1:0
10' ГолWilmer Godoy
13' Желтая карточкаГуэрреро Фернандо
28
Jordan
Jaime
16
Багуи
Оскар
19
Bryan
Angulo
2
Rodinei
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
10
Диего
Рибас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Jordan JaimeЗащитник
- Защитник
-
16 Багуи ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Bryan AnguloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
26 Marlon Mejia
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
-
2 RodineiЗащитник
-
43 Leo DuarteЗащитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Лукаш ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
-
37 Cesar II
-
Ход матча
10'
1:0
Предыдущие игры
Эмелек Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эмелек 0:1 Депортиво Куэнка Фуэрса Амарилья 1:4 Эмелек Эмелек 2:1 Аукас Мушук Руна 0:2 Эмелек
Эмелек 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Эмелек 0:1 Барселона Гуаякиль Крузейро 1:2 Эмелек Ольмедо 3:1 Эмелек Эмелек 0:0 Америка Кито Уракан 1:2 Эмелек ЛДУ Кито 2:1 Эмелек Гуаякиль Сити 1:0 Эмелек Эмелек 2:2 Депортиво Лара Эмелек 1:0 Макара Эмелек 0:1 Крузейро Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек Эмелек 2:1 Эль Насьональ Эмелек 0:0 Уракан Дельфин 0:0 Эмелек Депортиво Лара 0:0 Эмелек
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =5 -4Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго
Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро
Последние игры между собой
Эмелек: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Фламенго: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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