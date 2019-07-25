Кубок Либертадорес 2019

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Эмелек
1:0
Первый тайм: 14'
Фламенго
0'
1:0
10' Гол
Wilmer Godoy
13' Желтая карточка
Гуэрреро Фернандо
14'
12
Дреер
Эстебан
Romario
Caicedo
28
Jordan
Jaime
Вега
Леандро
16
Багуи
Оскар
Арройо
Диксон
Wilmer
Godoy
Nicolas
Quieroz
Martinez
Кабесас
Бриан
Гуэрреро
Фернандо
19
Bryan
Angulo
1
Алвес
Диего
2
Rodinei
43
Leo
Duarte
3
Кайо
Родриго
6
Rene
III
15
Герсон
Сантос
5
Виллиан
Арао
13
Рафинья
Марсио
10
Диего
Рибас
27
Bruno
Henrique
IV
9
Габриэл
Барбоза
Эмелек
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

10'
Wilmer Godoy
1:0
13'
Гуэрреро Фернандо
 

Предыдущие игры

Эмелек Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эмелек 0:1 Депортиво Куэнка Фуэрса Амарилья 1:4 Эмелек Эмелек 2:1 Аукас Мушук Руна 0:2 Эмелек
Эмелек 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Эмелек 0:1 Барселона Гуаякиль Крузейро 1:2 Эмелек Ольмедо 3:1 Эмелек Эмелек 0:0 Америка Кито Уракан 1:2 Эмелек ЛДУ Кито 2:1 Эмелек Гуаякиль Сити 1:0 Эмелек Эмелек 2:2 Депортиво Лара Эмелек 1:0 Макара Эмелек 0:1 Крузейро Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек Эмелек 2:1 Эль Насьональ Эмелек 0:0 Уракан Дельфин 0:0 Эмелек Депортиво Лара 0:0 Эмелек
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго
Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро

Последние игры между собой

Эмелек: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Фламенго: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Фламенго 2:0 Эмелек Кубок Либертадорес Эмелек 1:2 Фламенго Кубок Либертадорес Эмелек 1:2 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 3:1 Эмелек Кубок Либертадорес
Эмелек 3:2 Фламенго Южная Америка Фламенго 1:0 Эмелек Кубок Либертадорес
1/8 финала
0 Ривер Плейт
0 Крузейро
2 Годой Крус
2 Палмейрас
3 ЛДУ Кито
1 Олимпия Асунсьон
0 Сан-Лоренсо
0 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
1 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Бока Хуниорс
0 Эмелек
0 Фламенго
0 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
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1/2 финала
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