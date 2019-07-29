Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Ольборг
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Aalborg Portland Park
Силькеборг
8' Желтая карточкаФредерик Алвес Ибсен
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Emil Holten
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ольборг 1:1 Сённерйюск Люнгбю 2:0 Ольборг Хорсенс 0:4 Ольборг Аякс 1:1 Ольборг
Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Ольборг 3:0 Сённерйюск Митьюлланд 2:1 Ольборг
Силькеборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель
Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед Роскилле 1:2 Силькеборг Силькеборг 4:2 ХБ Кеге Люнгбю 2:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Нествед 0:0 Силькеборг Силькеборг 3:1 Роскилле Енисей 2:1 Силькеборг
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Силькеборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Силькеборг 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Силькеборг Кубок Ольборг 3:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 5:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Ольборг Кубок Ольборг 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 3:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 4:2 Ольборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Ольборг САС Лигаен Силькеборг 4:3 Ольборг САС Лигаен Ольборг 1:1 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Брондбю
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Сённерйюск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Оденсе
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|7.
|Хорсенс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Люнгбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|Хобро
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|Раннерс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Ольборг
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Эсбьерг
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Силькеборг
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
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