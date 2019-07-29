Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Ольборг
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Силькеборг
0'
8' Желтая карточка
Фредерик Алвес Ибсен
16'
1
Ринне
Якоб
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
32
Педерсен
Каспер
2
Кристенсен
Патрик
25
Frederik
Boersting
21
Ольсен
Патрик
10
Андерсен
Лукас
17
Куск
Каспер
29
Mikkel
Kaufmann
9
Ван
Веерт
Том
1
Oscar
Hedvall
5
Кроне
Свенн
4
Simon
Jakobsen
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
25
Anders
Hagelskjaer
23
Лесняк
Филип
17
Mads
Kaalund
III
21
Mads
Emil
Madsen
19
Nicolai
Vallys
29
Шварц
Ронни
9
Махолли
Шкодран
Ольборг
4-3-3
Силькеборг
4-1-2-1-2

Ход матча

8'
 
Фредерик Алвес Ибсен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ольборг 1:1 Сённерйюск Люнгбю 2:0 Ольборг Хорсенс 0:4 Ольборг Аякс 1:1 Ольборг
Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Ольборг 3:0 Сённерйюск Митьюлланд 2:1 Ольборг
Силькеборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель
Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед Роскилле 1:2 Силькеборг Силькеборг 4:2 ХБ Кеге Люнгбю 2:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Нествед 0:0 Силькеборг Силькеборг 3:1 Роскилле Енисей 2:1 Силькеборг

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Силькеборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг 1:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Силькеборг Суперлига Дании
Силькеборг 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Силькеборг Кубок Ольборг 3:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 5:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Ольборг Кубок Ольборг 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 3:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 4:2 Ольборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Ольборг САС Лигаен Силькеборг 4:3 Ольборг САС Лигаен Ольборг 1:1 Силькеборг САС Лигаен
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Митьюлланд 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Брондбю 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Сённерйюск 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Нордшелланн 3 2 0 1 6 - 2 6
6. Оденсе 3 1 0 2 8 - 7 3
7. Хорсенс 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
9. Хобро 3 0 3 0 4 - 4 3
10. Раннерс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Ольборг 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
12. Орхус 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Эсбьерг 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Силькеборг 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
  • Первый тайм
  • 15'
    Удар от ворот произведет Силькеборг
  • 15'
    Игрок команды Ольборг бьет, но мяч проходит мимо ворот
  • 15'
    Педерсен Каспер из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
  • 15'
    Пространство открывается для Фредерик Бурстеринг, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 15'
    Плохо играет Оскар Хедвалл - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • Угловой
    15'
    Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
  • 14'
    Фредерик Алвес Ибсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
  • 14'
    Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Плохо играет Оскар Хедвалл - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 12'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Nicolai Vallys из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Фредерик Бурстеринг
  • 11'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Куск Каспер из команды Ольборг пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Отличная игра от Симон Якобсен из команды Силькеборг. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 9'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Симон Якобсен делает длинную передачу вперед
  • Желтая карточка
    8'
    Фредерик Алвес Ибсен получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    8'
    Игрок команды Ольборг совершает фол
  • 7'
    Хорошая попытка от Mikkel Kaufmann, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 7'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • Травма, повреждение
    6'
    Окоре Жорес возвращается на поле.
  • 6'
    Отличная игра от Mads Kaalund из команды Силькеборг. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 6'
    Хорошо играет на выходе Оскар Хедвалл - мяч в ее руках
  • 6'
    Кристоффер Паллесен из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Окоре Жорес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    4'
    Окоре Жорес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Махолли Шкодран из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
  • 3'
    Фредерик Алвес Ибсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Кристоффер Паллесен из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Лесняк Филип из команды Силькеборг подал угловой слева.
  • 2'
    Окоре Жорес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Махолли Шкодран из команды Силькеборг пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 2'
    Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Симон Якобсен делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Силькеборг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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