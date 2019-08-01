Кубок Либертадорес 2019

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Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 33'
Атлетико Паранаэнсе
0'
6' Желтая карточка
Нандес Найтан
8' Желтая карточка
Вейгандт Марсело
19' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
33'
Бока Хуниорс
Атлетико Паранаэнсе

Ход матча

6'
Нандес Найтан
 
8'
Вейгандт Марсело
 
19'
Искиэрдос Карлос
 

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес
1/8 финала
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
1 Сан-Лоренсо
2 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
3 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
1 Бока Хуниорс
2 Эмелек
0 Фламенго
2 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
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1/2 финала
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