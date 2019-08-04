Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Блю-Уотер Арена
Оденсе
25
Бринч
Йеппе
38
Лунги
Якоб
11
Соири
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Соири ПюрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бринк МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
25 Moses Opondo
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро
Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле
Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Оденсе: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Эсбьерг 2:0 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Оденсе 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:2 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:2 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Оденсе 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 1:3 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 6:2 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Брондбю
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Нордшелланн
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|Хобро
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|7.
|Раннерс
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|8.
|Ольборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Оденсе
|0:0
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|10.
|Хорсенс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Люнгбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Эсбьерг
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Силькеборг
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
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