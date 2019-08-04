Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Эсбьерг
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Оденсе
0' 7'
16
Хойбьерг
Йеппе
40
Аниембе
Даниэль
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
25
Бринч
Йеппе
38
Лунги
Якоб
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
26
Кристенсен
Матиас
23
Яковенко
Юрий
11
Соири
Пюрю
27
Oliver
Christensen
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
4
Лаурсен
Райан
14
Томасен
Йенс
8
Джанус
Драчманн
23
Клеве
Троэльс
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
9
Кадри
Башким
10
Свеннсен
Сандер
Эсбьерг
4-3-3
Оденсе
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро
Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле
Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Оденсе: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Оденсе 4:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Эсбьерг Кубок Оденсе 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании
Эсбьерг 2:0 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Оденсе 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:2 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:2 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Оденсе 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 1:3 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 6:2 Оденсе Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Митьюлланд 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Брондбю 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Сённерйюск 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Нордшелланн 4 2 0 2 7 - 5 6
6. Хобро 4 1 3 0 7 - 6 6
7. Раннерс 4 1 2 1 8 - 7 5
8. Ольборг 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Оденсе 0:0 4 1 1 2 8 - 7 4
10. Хорсенс 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
12. Эсбьерг 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
13. Орхус 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Силькеборг 4 0 0 4 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Лунги Якоб
  • 5'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 5'
    Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 5'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Аниембе Даниэль из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Вратарь парирует удар, который нанес Соири Пюрю, и мяч снова в игре
  • 4'
    Лунги Якоб из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Лунги Якоб
  • 3'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 3'
    Клеве Троэльс из команды Оденсе делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 2'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Оденсе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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