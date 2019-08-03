Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Сённерйюск
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 7417
Копенгаген
0'
0:1
2' Гол
Н'Дойе Даме
17' Желтая карточка
Альбек Мадс
32' Желтая карточка
Зека Родригес
36' Желтая карточка
Бангор Патрик
40' Желтая карточка
Хольсе Карло
45' Желтая карточка
Н'Дойе Даме
1:1
47' Гол
Якобсен Кристиан II
1:2
49' Гол
Стаге Йенс
54' Желтая карточка
Stefan Gartenmann
60' Желтая карточка
Якобсен Кристиан II
90'+3
28
Милиц
Себастьян
9
Alexander
Bah
2
Stefan
Gartenmann
26
Бангор
Патрик
18
Nicholas
Marfelt
8
Якобсен
Кристиан
II
90
Альбек
Мадс
17
Рохас
Марко
77
Хассан
Рилван
10
Лидер
Март
15
Абсалонсен
Йохан
13
Грютебуст
Стен
2
Варела
Гильермо
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Нельссон
Виктор
3
Бенгтссон
Пьер
26
Хольсе
Карло
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Родригес
7
Фишер
Виктор
23
Винд
Жонас
14
Н'Дойе
Даме
Сённерйюск
4-3-3
Копенгаген
4-4-2

Ход матча

2'
0:1
Н'Дойе Даме
(Винд Жонас)
17'
Альбек Мадс
 
32'
 
Зека Родригес
36'
Бангор Патрик
 
40'
 
Хольсе Карло
45'
 
Н'Дойе Даме
46'
 
Стаге Йенс
Фальк Расмус
47'
Якобсен Кристиан II
1:1
49'
1:2
Стаге Йенс
(Хольсе Карло)
54'
Stefan Gartenmann
 
60'
Якобсен Кристиан II
 
65'
 
Pep Mas
Фишер Виктор
68'
Victor Ekani
Рохас Марко
 
76'
Peter Christiansen
Якобсен Кристиан II
 
80'
 
Овьедо Брайан
Бенгтссон Пьер
83'
Аманкваа Данни
Nicholas Marfelt
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Люнгбю 0:3 Сённерйюск Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе
Стандард 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Сённерйюск 4:1 Вайле Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс Ольборг 3:0 Сённерйюск
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Копенгаген 1:0 Нью-Сейнтс Хорсенс 0:2 Копенгаген Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген Копенгаген 2:1 Орхус
Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:2 Оренбург Копенгаген 0:0 Фремад Амагер Копенгаген 1:3 Нордшелланн Эсбьерг 4:3 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Брондбю Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Копенгаген: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Сённерйюск 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании
Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Копенгаген Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Митьюлланд 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Брондбю 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Сённерйюск 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Нордшелланн 3 2 0 1 6 - 2 6
6. Хобро 4 1 3 0 7 - 6 6
7. Ольборг 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Оденсе 3 1 0 2 8 - 7 3
9. Хорсенс 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
11. Раннерс 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Орхус 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Эсбьерг 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Силькеборг 4 0 0 4 3 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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