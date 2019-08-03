Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Сённерйюск
1:2
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 7417
Копенгаген
0:1
2' ГолН'Дойе Даме
17' Желтая карточкаАльбек Мадс
32' Желтая карточкаЗека Родригес
36' Желтая карточкаБангор Патрик
40' Желтая карточкаХольсе Карло
45' Желтая карточкаН'Дойе Даме
1:1
47' ГолЯкобсен Кристиан II
1:2
49' ГолСтаге Йенс
54' Желтая карточкаStefan Gartenmann
60' Желтая карточкаЯкобсен Кристиан II
90
Альбек
Мадс
17
Рохас
Марко
10
Лидер
Март
26
Хольсе
Карло
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
14
Н'Дойе
Даме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
17 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Лидер МартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Victor Ekani
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Хольсе КарлоПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Pep Mas
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
2'
0:1
17'
32'
36'
40'
45'
47'
49'
1:2
65'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =4 -8Люнгбю 0:3 Сённерйюск Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе
Стандард 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Сённерйюск 4:1 Вайле Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс Ольборг 3:0 Сённерйюск
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =2 -6Копенгаген 1:0 Нью-Сейнтс Хорсенс 0:2 Копенгаген Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген Копенгаген 2:1 Орхус
Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:2 Оренбург Копенгаген 0:0 Фремад Амагер Копенгаген 1:3 Нордшелланн Эсбьерг 4:3 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Брондбю Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Копенгаген: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Копенгаген Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Брондбю
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Хобро
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|7.
|Ольборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Оденсе
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|9.
|Хорсенс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Люнгбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|Раннерс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Эсбьерг
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Силькеборг
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
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