Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Олимпик Донецк
0:1
Конец матча

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
8' Желтая карточка
Смирный Евгений
43' Вторая желтая карточка
Смирный Евгений
48' Желтая карточка
Фабиньо Энрике
49' Желтая карточка
Задоя Евгений
66' Красная карточка
Пеньков Герман
0:1
68' Пенальти
Гавриш Виталий
70' Желтая карточка
Цымбалюк Евгений
86' Желтая карточка
Захеди Шахаб
90' Красная карточка
Абубакар Алию
90'+7
71
Пеньков
Герман
11
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
18
Абубакар
Алию
47
Вантух
Роман
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
9
Завийский
Тарас
44
Цымбалюк
Евгений
89
Политыло
Сергей
70
Фабиньо
Энрике
25
Дийе
Матар
1
Яшков
Антон
2
Сахневич
Андрей
13
Гавриш
Виталий
67
Парамонов
Вадим
15
Черноморец
Александр
69
Ильин
Олег
99
Задоя
Евгений
14
Милько
Вадим
18
Костишин
Денис
8
Смирный
Евгений
33
Нехтий
Владислав
Олимпик Донецк
Колос Ковалёвка

Ход матча

8'
 
Смирный Евгений
43'
 
Смирный Евгений
48'
Фабиньо Энрике
 
49'
 
Задоя Евгений
52'
 
Морозко Евгений
Ильин Олег
56'
Захеди Шахаб
Цымбалюк Евгений
 
64'
 
Лысенко Владимир
Костишин Денис
66'
Пеньков Герман
 
68'
0:1
Гавриш Виталий
69'
Халими Бетим
Политыло Сергей
 
70'
Цымбалюк Евгений
 
81'
Пасич Геннадий
Дийе Матар
 
84'
 
Кожушко Олег
Задоя Евгений
86'
Захеди Шахаб
 
90'
Абубакар Алию
 

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы
Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Балканы Оболонь-Бровар 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Сумы 0:6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Волынь Агробизнес 0:3 Колос Ковалёвка
Команда И В Н П Г О
1. Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Днепр-1 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Заря 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Десна 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Мариуполь 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Львов 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Карпаты 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Олимпик Донецк 2 0 0 2 0 - 3 0
11. Александрия 2 0 0 2 2 - 5 0
12. Ворскла 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Смирный Евгений получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    8'
    Смирный Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка
Олимпик Донецк
74.4% (119)
Ничья
21.3% (34)
Колос Ковалёвка
4.4% (7)
1:0 Олимпик Донецк
39.4% (63)
1:1 Ничья
17.5% (28)
2:1 Олимпик Донецк
16.9% (27)
2:0 Олимпик Донецк
11.9% (19)
1:2 Колос Ковалёвка
4.4% (7)
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