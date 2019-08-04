Украина: Премьер-лига 2019-2020
Олимпик Донецк
0:1
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Колос Ковалёвка
8' Желтая карточкаСмирный Евгений
43' Вторая желтая карточкаСмирный Евгений
48' Желтая карточкаФабиньо Энрике
49' Желтая карточкаЗадоя Евгений
66' Красная карточкаПеньков Герман
0:1
68' ПенальтиГавриш Виталий
70' Желтая карточкаЦымбалюк Евгений
86' Желтая карточкаЗахеди Шахаб
90' Красная карточкаАбубакар Алию
11
Ксёнз
Павел
47
Вантух
Роман
25
Дийе
Матар
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дийе МатарНападающий
- Запасные игроки
-
12 Халими БетимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Салу ДраманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Julio Cesar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
43'
48'
49'
66'
68'
0:1
70'
86'
90'
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +3 =10 -7Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =6 -4Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы
Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Балканы Оболонь-Бровар 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Сумы 0:6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Волынь Агробизнес 0:3 Колос Ковалёвка
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Десна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Мариуполь
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Львов
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Карпаты
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Олимпик Донецк
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|11.
|Александрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Олимпик Донецк
74.4% (119)
Ничья
21.3% (34)
Колос Ковалёвка
4.4% (7)
1:0 Олимпик Донецк
39.4% (63)
1:1 Ничья
17.5% (28)
2:1 Олимпик Донецк
16.9% (27)
2:0 Олимпик Донецк
11.9% (19)
1:2 Колос Ковалёвка
4.4% (7)
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