Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Сённерйюск
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Орхус
0' 48'
28
Милиц
Себастьян
2
Stefan
Gartenmann
6
Йонссон
Эггерт
26
Бангор
Патрик
9
Alexander
Bah
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
15
Абсалонсен
Йохан
77
Хассан
Рилван
10
Лидер
Март
8
Якобсен
Кристиан
II
30
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
3
Бакман
Никлас
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
8
Амини
Мустафа
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
38
Alexander
Ammitzboell
17
Торстейнссон
Йон
Сённерйюск
3-4-3
Орхус
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сённерйюск 1:2 Копенгаген Люнгбю 0:3 Сённерйюск Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс
Сённерйюск 1:2 Вайхе Стандард 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Сённерйюск 4:1 Вайле Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс
Орхус Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус Хобро 1:1 Орхус
Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Орхус: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Орхус 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Кубок Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:1 Сённерйюск Кубок Орхус 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Митьюлланд 5 5 0 0 7 - 1 15
3. Брондбю 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Оденсе 5 3 0 2 10 - 7 9
5. Сённерйюск 0:0 5 2 2 1 7 - 4 8
6. Ольборг 5 2 1 2 8 - 5 7
7. Нордшелланн 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Хорсенс 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Люнгбю 5 2 0 3 5 - 10 6
10. Хобро 5 1 3 1 7 - 8 6
11. Раннерс 5 1 2 2 8 - 8 5
12. Орхус 0:0 5 0 2 3 3 - 6 2
13. Эсбьерг 5 0 1 4 1 - 9 1
14. Силькеборг 5 0 1 4 5 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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