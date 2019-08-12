Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Сённерйюск
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Сидбанк Парк
Орхус
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
10
Лидер
Март
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Лидер МартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Magnus Anbo
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сённерйюск 1:2 Копенгаген Люнгбю 0:3 Сённерйюск Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс
Сённерйюск 1:2 Вайхе Стандард 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Сённерйюск 4:1 Вайле Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс
Орхус Последние 20 матчей: +8 =5 -7Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус Хобро 1:1 Орхус
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Орхус: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Кубок Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:1 Сённерйюск Кубок Орхус 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|5
|0
|0
|7 - 1
|15
|3.
|Брондбю
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Оденсе
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|Сённерйюск
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Ольборг
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|7.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Хорсенс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Люнгбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|Хобро
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|Раннерс
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|12.
|Орхус
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|Эсбьерг
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|14.
|Силькеборг
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
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