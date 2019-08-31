Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Львов
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Мариуполь
0' 24'
23
Сарнавский
Богдан
21
Гончар
Игорь
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
99
Квасный
Николай
5
Приймак
Владислав
11
Jose
Viktor
96
Рафаэль
да
Сильва
98
Педро
Витор
7
Шина
Алвес
19
Ренан
Соарес
12
Худжамов
Рустам
75
Корниенко
Виктор
2
Быков
Алексей
4
Чоботенко
Сергей
29
Кирюханцев
Игорь
25
Федорчук
Валерий
11
Чурко
Вячеслав
6
Танковский
Вячеслав
9
Мишнёв
Дмитрий
20
Кащук
Алексей
99
Вакула
Владислав
Львов
Мариуполь

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев
Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар
Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Мариуполь 2:0 Львов Премьер-лига Львов 2:3 Мариуполь Премьер-лига Львов 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:2 Львов Премьер-лига
Львов 1:1 Мариуполь Премьер-лига Львов 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Мариуполь Кубок Львов 1:2 Мариуполь Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Десна 6 3 2 1 7 - 2 11
3. Заря 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Александрия 6 3 0 3 7 - 10 9
5. Днепр-1 6 2 2 2 8 - 7 8
6. Динамо Киев 4 2 1 1 7 - 3 7
7. Ворскла 6 2 1 3 7 - 7 7
8. Колос Ковалёвка 6 2 1 3 5 - 9 7
9. Львов 0:0 6 2 1 3 7 - 11 7
10. Мариуполь 0:0 5 1 2 2 5 - 9 5
11. Карпаты 6 1 2 3 4 - 8 5
12. Олимпик Донецк 5 0 1 4 3 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 0:0 Мариуполь
Львов
49.7% (80)
Ничья
39.1% (63)
Мариуполь
11.2% (18)
1:1 Ничья
31.7% (51)
2:1 Львов
24.2% (39)
1:0 Львов
20.5% (33)
1:2 Мариуполь
5.6% (9)
0:1 Мариуполь
4.3% (7)
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