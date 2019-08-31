Украина: Премьер-лига 2019-2020
Львов
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Арена Львов
Мариуполь
21
Гончар
Игорь
11
Jose
Viktor
98
Педро
Витор
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jose ViktorПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Педро ВиторПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 АлвароПолузащитник
-
18 ВелвесПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Блавацкий Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бабич Александр
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +5 =2 -13Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев
Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар
Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Десна
|6
|3
|2
|1
|7 - 2
|11
|3.
|Заря
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Александрия
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|5.
|Днепр-1
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Ворскла
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|8.
|Колос Ковалёвка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Львов
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|10.
|Мариуполь
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|Карпаты
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|Олимпик Донецк
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
Львов
49.7% (80)
Ничья
39.1% (63)
Мариуполь
11.2% (18)
1:1 Ничья
31.7% (51)
2:1 Львов
24.2% (39)
1:0 Львов
20.5% (33)
1:2 Мариуполь
5.6% (9)
0:1 Мариуполь
4.3% (7)
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