Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Колос Ковалёвка
1:0
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
2' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
33' Желтая карточка
Лысенко Владимир
38' Желтая карточка
Милько Вадим
43' Желтая карточка
Люлька Сергей
60' Желтая карточка
Алваро
85' Желтая карточка
Братков Антон
1:0
87' Гол
Костишин Денис
90'+5
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
6
Максименко
Максим
67
Парамонов
Вадим
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
10
Морозко
Евгений
23
Кизилатеш
Джемаль
8
Смирный
Евгений
89
Волков
Александр
7
Лысенко
Владимир
31
Бандура
Александр
21
Гончар
Игорь
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
90
Люлька
Сергей
74
Марта
Пимента
11
Пернамбуко
98
Педро
Витор
96
Рафаэль
да
Сильва
10
Алваро
7
Шина
Алвес
Колос Ковалёвка
Львов

Ход матча

2'
 
Рафаэль да Сильва
33'
Лысенко Владимир
 
38'
Милько Вадим
 
43'
 
Люлька Сергей
46'
Ильин Олег
Морозко Евгений
 
60'
 
Алваро
62'
Костишин Денис
Смирный Евгений
 
71'
Задоя Евгений
Лысенко Владимир
 
85'
 
Братков Антон
87'
Костишин Денис
1:0
90'
 
Ренан Соарес
Шина Алвес
90'
 
Богунов Ярослав
Педро Витор

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря
Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Балканы
Львов Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов
Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 7 0 0 23 - 6 21
2. Десна 7 4 2 1 9 - 3 14
3. Александрия 7 4 0 3 9 - 10 12
4. Заря 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Колос Ковалёвка 7 3 1 3 6 - 9 10
6. Динамо Киев 6 2 2 2 10 - 7 8
7. Мариуполь 6 2 2 2 7 - 10 8
8. Днепр-1 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Карпаты 7 2 2 3 6 - 9 8
10. Ворскла 7 2 1 4 8 - 9 7
11. Львов 7 2 0 5 7 - 13 6
12. Олимпик Донецк 7 0 2 5 4 - 14 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Люлька Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Милько Вадим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Лысенко Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Rafael получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Львов
Колос Ковалёвка
42.1% (67)
Ничья
37.7% (60)
Львов
20.1% (32)
1:1 Ничья
32.1% (51)
1:0 Колос Ковалёвка
27% (43)
2:1 Колос Ковалёвка
13.2% (21)
1:2 Львов
8.2% (13)
0:1 Львов
7.5% (12)
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