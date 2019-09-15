Украина: Премьер-лига 2019-2020
Колос Ковалёвка
1:0
Конец матча
Стадион: Оболонь Арена
Львов
2' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
33' Желтая карточкаЛысенко Владимир
38' Желтая карточкаМилько Вадим
43' Желтая карточкаЛюлька Сергей
60' Желтая карточкаАлваро
85' Желтая карточкаБратков Антон
1:0
87' ГолКостишин Денис
14
Милько
Вадим
21
Гончар
Игорь
11
Пернамбуко
98
Педро
Витор
10
Алваро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 ПернамбукоПолузащитник
-
98 Педро ВиторПолузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
-
Главный тренер: Блавацкий Богдан
Ход матча
33'
38'
43'
60'
85'
87'
1:0
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =4 -7Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря
Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Балканы
Львов Последние 20 матчей: +5 =2 -13Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов
Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|7
|0
|0
|23 - 6
|21
|2.
|Десна
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Александрия
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|4.
|Заря
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Колос Ковалёвка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|6.
|Динамо Киев
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|7.
|Мариуполь
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|Днепр-1
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Карпаты
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|11.
|Львов
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|12.
|Олимпик Донецк
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Колос Ковалёвка
42.1% (67)
Ничья
37.7% (60)
Львов
20.1% (32)
1:1 Ничья
32.1% (51)
1:0 Колос Ковалёвка
27% (43)
2:1 Колос Ковалёвка
13.2% (21)
1:2 Львов
8.2% (13)
0:1 Львов
7.5% (12)
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