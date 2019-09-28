Украина: Премьер-лига 2019-2020
Карпаты
1:2
Конец матча
Стадион: Украина
Колос Ковалёвка
2' Желтая карточкаКлёц Дмитрий
4' Желтая карточкаОреховский Павел
6' Желтая карточкаКостишин Денис
0:1
8' ГолСмирный Евгений
26' Желтая карточкаДиогу Жуан
1:1
28' ГолYehor Nazaryna
38' Желтая карточкаYehor Nazaryna
1:2
44' ГолВолков Александр
67' Желтая карточкаПарамонов Вадим
71' Желтая карточкаВакуленко Сергей
73' Желтая карточкаКизилатеш Джемаль
74' Желтая карточкаЧерноморец Александр
83' Желтая карточкаНехтий Владислав
66
Граца
Марвин
34
Холл
Тим
99
Диогу
Жуан
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Граца МарвинЗащитник
- Защитник
-
34 Холл ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Диогу ЖуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Санжар Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
2'
8'
26'
28'
1:1
38'
44'
1:2
67'
71'
83'
Предыдущие игры
Карпаты Последние 20 матчей: +5 =6 -9Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря
Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Карпаты 0:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 2:3 Карпаты Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Черноморец Од 3:1 Карпаты Карпаты 2:0 Десна Ворскла 1:1 Карпаты Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =4 -7Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла
Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|9
|9
|0
|0
|28 - 6
|27
|2.
|Динамо Киев
|8
|4
|2
|2
|16 - 7
|14
|3.
|Десна
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|9
|4
|2
|3
|9 - 11
|14
|5.
|Александрия
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|Заря
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Днепр-1
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Мариуполь
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Карпаты
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|Ворскла
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|11.
|Львов
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|12.
|Олимпик Донецк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
Карпаты
68.8% (106)
Ничья
27.3% (42)
Колос Ковалёвка
3.9% (6)
1:0 Карпаты
31.8% (49)
2:1 Карпаты
24.7% (38)
1:1 Ничья
22.7% (35)
2:0 Карпаты
9.1% (14)
0:0 Ничья
3.2% (5)
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