Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Карпаты
1:2
Конец матча

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
2' Желтая карточка
Клёц Дмитрий
4' Желтая карточка
Ореховский Павел
6' Желтая карточка
Костишин Денис
0:1
8' Гол
Смирный Евгений
26' Желтая карточка
Диогу Жуан
1:1
28' Гол
Yehor Nazaryna
38' Желтая карточка
Yehor Nazaryna
1:2
44' Гол
Волков Александр
67' Желтая карточка
Парамонов Вадим
71' Желтая карточка
Вакуленко Сергей
73' Желтая карточка
Кизилатеш Джемаль
74' Желтая карточка
Черноморец Александр
83' Желтая карточка
Нехтий Владислав
90'+4
77
Пидкивка
Роман
66
Граца
Марвин
79
Вакуленко
Сергей
34
Холл
Тим
24
Дубинчак
Владислав
7
Клёц
Дмитрий
95
Кириленко
Кирилл
29
Yehor
Nazaryna
20
Ди
Франко
Франсиско
99
Диогу
Жуан
10
Понде
Кристиан
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
6
Максименко
Максим
67
Парамонов
Вадим
15
Черноморец
Александр
48
Ореховский
Павел
69
Ильин
Олег
18
Костишин
Денис
8
Смирный
Евгений
89
Волков
Александр
33
Нехтий
Владислав
Карпаты
Колос Ковалёвка

Ход матча

2'
Клёц Дмитрий
 
4'
 
Ореховский Павел
6'
 
Костишин Денис
8'
0:1
Смирный Евгений
(Нехтий Владислав)
26'
Диогу Жуан
 
28'
Yehor Nazaryna
1:1
38'
Yehor Nazaryna
 
44'
1:2
Волков Александр
(Ильин Олег)
56'
 
Кизилатеш Джемаль
Смирный Евгений
58'
Бойчук Александр
Кириленко Кирилл
 
65'
Войкович Фране
Клёц Дмитрий
 
67'
 
Парамонов Вадим
69'
 
Рябов Вячеслав
Костишин Денис
71'
Вакуленко Сергей
 
73'
 
Кизилатеш Джемаль
74'
 
Черноморец Александр
76'
Лоренцен Мелвин
Ди Франко Франсиско
 
80'
 
Кожушко Олег
Ильин Олег
83'
 
Нехтий Владислав

Предыдущие игры

Карпаты Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря
Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Карпаты 0:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 2:3 Карпаты Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Черноморец Од 3:1 Карпаты Карпаты 2:0 Десна Ворскла 1:1 Карпаты Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла
Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 9 0 0 28 - 6 27
2. Динамо Киев 8 4 2 2 16 - 7 14
3. Десна 8 4 2 2 9 - 4 14
4. Колос Ковалёвка 9 4 2 3 9 - 11 14
5. Александрия 8 4 1 3 10 - 11 13
6. Заря 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Днепр-1 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Мариуполь 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Карпаты 9 2 2 5 7 - 13 8
10. Ворскла 9 2 1 6 8 - 18 7
11. Львов 8 2 0 6 7 - 14 6
12. Олимпик Донецк 8 1 2 5 5 - 14 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Волков Александр бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Волков Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Yehor Nazaryna получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Yehor Nazaryna получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Yehor Nazaryna бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Yehor Nazaryna бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Yehor Nazaryna бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Диогу Жуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Диогу Жуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Смирный Евгений бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Костишин Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Ореховский Павел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Клёц Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ukrajina. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка
Карпаты
68.8% (106)
Ничья
27.3% (42)
Колос Ковалёвка
3.9% (6)
1:0 Карпаты
31.8% (49)
2:1 Карпаты
24.7% (38)
1:1 Ничья
22.7% (35)
2:0 Карпаты
9.1% (14)
0:0 Ничья
3.2% (5)
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