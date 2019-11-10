Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Хобро
1:1
Второй тайм: 61'
Стадион: ДС Арена
Нордшелланн
1:0
14' ГолEmmanuel Sabbi
27' Желтая карточкаТюкосен Мадс
35' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
1:1
35' ПенальтиMohammed Kudus
54' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Yosef Samuel
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Isaac AtangaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
1:0
27'
35'
35'
1:1
54'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +4 =9 -7Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг
Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг
Нордшелланн Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нордшелланн 0:1 Орхус Копенгаген 4:1 Нордшелланн Оденсе 3:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:4 Нордшелланн
Вендсиссель 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Люнгбю Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Ольборг Брондбю 4:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Хобро Копенгаген 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Оденсе Нордшелланн 2:2 Силькеборг Раннерс 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Хорсенс 0:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:3 ПАОК Утрехт-2 2:4 Нордшелланн Хераклес 1:1 Нордшелланн
Последние игры между собой
Хобро: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Нордшелланн: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Хобро 1:1 Нордшелланн Кубок Хобро 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании Хобро 1:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Хобро 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Хобро 1:3 Нордшелланн Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|15
|12
|2
|1
|21 - 6
|38
|2.
|Копенгаген
|15
|11
|2
|2
|29 - 14
|35
|3.
|Брондбю
|15
|9
|1
|5
|31 - 21
|28
|4.
|Оденсе
|15
|8
|2
|5
|23 - 14
|26
|5.
|Раннерс
|16
|7
|3
|6
|28 - 23
|24
|6.
|Орхус
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|7.
|Ольборг
|16
|6
|3
|7
|24 - 20
|21
|8.
|Нордшелланн
|1:1
|16
|6
|3
|7
|26 - 26
|21
|9.
|Люнгбю
|15
|6
|1
|8
|17 - 26
|19
|10.
|Сённерйюск
|15
|4
|6
|5
|17 - 22
|18
|11.
|Хорсенс
|16
|5
|3
|8
|14 - 26
|18
|12.
|Хобро
|1:1
|16
|2
|8
|6
|16 - 22
|14
|13.
|Эсбьерг
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|14.
|Силькеборг
|16
|1
|4
|11
|21 - 40
|7
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