Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Хобро
1:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Нордшелланн
0'
1:0
14' Гол
Emmanuel Sabbi
27' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
35' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
1:1
35' Пенальти
Mohammed Kudus
54' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
61'
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
8
Путрос
Франс
Диа
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
12
Дамборг
Йонас
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
9
Imed
Louati1
18
Nicolai
Larsen2
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
30
Мумин
Абдул
14
Расмуссен
Матиас
10
Mohammed
Kudus
6
Jacob
Steen
Christensen
8
Андерсен
Магнус
II
35
Isaac
Atanga
7
Рюгаард-Йенсен
Миккел
27
Дамгаард
Миккел
Хобро
4-4-2
Нордшелланн
4-3-3

Ход матча

14'
Emmanuel Sabbi
1:0
27'
 
Тюкосен Мадс
35'
Ахмедходжич Анел
 
35'
1:1
Mohammed Kudus
54'
Emmanuel Sabbi
 
56'
Mathias Haarup
Путрос Франс Диа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг
Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг
Нордшелланн Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нордшелланн 0:1 Орхус Копенгаген 4:1 Нордшелланн Оденсе 3:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:4 Нордшелланн
Вендсиссель 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Люнгбю Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Ольборг Брондбю 4:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Хобро Копенгаген 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Оденсе Нордшелланн 2:2 Силькеборг Раннерс 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Хорсенс 0:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:3 ПАОК Утрехт-2 2:4 Нордшелланн Хераклес 1:1 Нордшелланн

Последние игры между собой

Хобро: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Нордшелланн: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Нордшелланн 2:1 Хобро Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Хобро Суперлига Дании
Хобро 1:1 Нордшелланн Кубок Хобро 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании Хобро 1:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Хобро 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Хобро 1:3 Нордшелланн Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 15 12 2 1 21 - 6 38
2. Копенгаген 15 11 2 2 29 - 14 35
3. Брондбю 15 9 1 5 31 - 21 28
4. Оденсе 15 8 2 5 23 - 14 26
5. Раннерс 16 7 3 6 28 - 23 24
6. Орхус 15 7 2 6 22 - 16 23
7. Ольборг 16 6 3 7 24 - 20 21
8. Нордшелланн 1:1 16 6 3 7 26 - 26 21
9. Люнгбю 15 6 1 8 17 - 26 19
10. Сённерйюск 15 4 6 5 17 - 22 18
11. Хорсенс 16 5 3 8 14 - 26 18
12. Хобро 1:1 16 2 8 6 16 - 22 14
13. Эсбьерг 15 2 4 9 12 - 25 10
14. Силькеборг 16 1 4 11 21 - 40 7
  • Второй тайм
  • 61'
    Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • Травма, повреждение
    60'
    Хансен Киан возвращается на поле.
  • 60'
    Шанс получает Ахмедходжич Анел из команды Хобро, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    60'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро подал угловой слева.
  • Травма, повреждение
    59'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Киан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    59'
    Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 59'
    Опасность предотвращена - Джейкоб Стин Кристенсен из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 59'
    Эммануэль Сабби из команды Хобро плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 59'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
  • 58'
    Опасность! Имед Луати из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 56'
    Тактическая замена. Путрос Франс Диа уходит с поля и его заменяет Матиас Хааруп
  • Офсайд
    56'
    Айзек Атанга из команды Норшеланн в офсайде
  • 56'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • Желтая карточка
    54'
    Эммануэль Сабби получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    54'
    Эммануэль Сабби из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Айзек Атанга пострадал.
  • 54'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 54'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 52'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 51'
    Хорошо играет на выходе Николай Ларсен - мяч в ее руках
  • 51'
    Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 49'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 48'
    Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 47'
    Рюгаард-Йенсен Миккел бьет издали, но Йеспер Раск ловит мяч в руки
  • 46'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Айзек Атанга из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ахмедходжич Анел
  • 47'
    Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Офсайд
    45'
    Айзек Атанга из команды Норшеланн в офсайде
  • Фол, нарушение
    45'
    Имед Луати наказан за толчок Хансен Киан
  • 44'
    Эммануэль Сабби из команды Хобро делает отличный кросс...
  • Угловой
    44'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро подал угловой слева.
  • 44'
    Опасность предотвращена - Тюкосен Мадс из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 44'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
  • 42'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 42'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 41'
    Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 41'
    Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
  • 41'
    Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 40'
    Что за промах! У Мумин Абдул была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!
  • Угловой
    40'
    Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 39'
    Норшеланн имеет хороший шанс забить.
  • 38'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 38'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 36'
    Киркеволд Пол из команды Хобро наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 36'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Мохаммед Кудус из команды Норшеланн забивает с точки!
  • Желтая карточка
    35'
    Ахмедходжич Анел получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    35'
    ПЕНАЛЬТИ! - Ахмедходжич Анел атаковал сзади соперника. Это Мохаммед Кудус заработал своей команде одиннадцатиметровый!
  • 35'
    Рюгаард-Йенсен Миккел разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 34'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу, но толку не вышло.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья дает свисток. Ахмедходжич Анел атаковала опасно сзади, Дамгаард Миккел пострадал, и это штрафной удар
  • 30'
    Норшеланн начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья дает свисток. Джейкоб Стин Кристенсен атаковала опасно сзади, Дамборг Йонас пострадал, и это штрафной удар
  • 29'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 28'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    27'
    Рефери не любит споров - именно за это Тюкосен Мадс сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Киркеволд Пол из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Айзек Атанга из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Расмус Педерсен
  • 25'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 24'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 24'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    23'
    Эммануэль Сабби возвращается на поле.
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    22'
    Ох, нехорошо это выглядит. Эммануэль Сабби получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    21'
    Эммануэль Сабби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Хобро имеет хороший шанс забить.
  • 20'
    Имед Луати из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 20'
    Хобро начинает контратаку
  • 20'
    Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Норшеланн имеет хороший шанс забить.
  • 19'
    Путрос Франс Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 17'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро делает неудачный навес.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 16'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Описание гола
    14'
    ГОООООЛ - Эммануэль Сабби из команды Хобро забивает из-за штрафной площади
  • 14'
    Плохо играет Хансен Киан - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 14'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро подал угловой слева.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 12'
    Шанс получает Хансен Киан из команды Норшеланн, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    12'
    Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 11'
    Айзек Атанга из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 11'
    Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 11'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 10'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    9'
    Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 8'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 7'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 6'
    Имед Луати не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Мумин Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    3'
    Назначен штрафной. Пострадал Расмус Педерсен, его свалил Мохаммед Кудус.
  • Офсайд
    2'
    Дамгаард Миккел из команды Норшеланн в офсайде
  • 2'
    Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
  • 1'
    Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Хобро начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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