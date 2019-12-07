Польша: Экстракласса 2019-2020
24
Амарал
Жоау
25
Тиба
Педру
10
Йевтич
Дарко
21
Jan
Grzesik
20
Pirulo
I
14
Guima
II
11
Dani
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Pirulo IПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Guima IIПолузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Piotr Pyrdol
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце
LKS Lodz1 Последние 7 матчей: +3 =0 -4Тыхы 2:0 LKS Lodz1 LKS Lodz1 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 LKS Lodz1 LKS Lodz1 0:1 Шлёнск
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|2.
|Легия
|17
|10
|2
|5
|33 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|9
|5
|3
|21 - 14
|32
|4.
|Краковия
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|5.
|Пяст
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|6.
|Висла Плоцк
|17
|8
|3
|6
|22 - 26
|27
|7.
|Лехия Гданьск
|17
|7
|6
|4
|21 - 16
|27
|8.
|Лех
|0:0
|18
|7
|6
|5
|29 - 18
|27
|9.
|Ягеллония
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|10.
|Заглембе Любин
|18
|7
|4
|7
|28 - 25
|25
|11.
|Ракув
|17
|7
|1
|9
|19 - 25
|22
|12.
|Гурник Забже
|18
|4
|8
|6
|20 - 25
|20
|13.
|Арка Гдыня
|18
|4
|5
|9
|14 - 26
|17
|14.
|Корона Кельце
|18
|4
|3
|11
|10 - 24
|15
|15.
|Висла Краков
|18
|3
|2
|13
|17 - 33
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
Загрузка...