Польша: Экстракласса 2019-2020

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Лех
0:0
Перерыв

Стадион:
LKS Lodz1
0'
1
Ван
дер
Харт
Микки
37
Шатка
Любомир
13
Tomasz
Dejewski
4
Рогне
Томас
22
Костевич
Владимир
24
Амарал
Жоау
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
27
Пухач
Тымотеуш
10
Йевтич
Дарко
9
Гюткьяр
Кристиан
1
Маляж
Аркадиуш
21
Jan
Grzesik
24
Kamil
Juraszek
2
Собоциньский
Ян
3
Adrian
Klimczak
28
Пионтек
Лукаш
20
Pirulo
I
6
Maciej
Wolski
14
Guima
II
11
Dani
Ramirez
22
Секульски
Лукаш
Лех
4-4-1-1
LKS Lodz1
4-1-4-1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 17 9 6 2 26 - 15 33
2. Легия 17 10 2 5 33 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 9 5 3 21 - 14 32
4. Краковия 17 9 3 5 24 - 15 30
5. Пяст 17 8 4 5 19 - 17 28
6. Висла Плоцк 17 8 3 6 22 - 26 27
7. Лехия Гданьск 17 7 6 4 21 - 16 27
8. Лех 0:0 18 7 6 5 29 - 18 27
9. Ягеллония 18 7 5 6 28 - 23 26
10. Заглембе Любин 18 7 4 7 28 - 25 25
11. Ракув 17 7 1 9 19 - 25 22
12. Гурник Забже 18 4 8 6 20 - 25 20
13. Арка Гдыня 18 4 5 9 14 - 26 17
14. Корона Кельце 18 4 3 11 10 - 24 15
15. Висла Краков 18 3 2 13 17 - 33 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 0:0 6 2 1 3 4 - 6 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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