Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Краковия
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Шлёнск
0'
20' Желтая карточка
Mateusz Cholewiak
25' Желтая карточка
Голла Войцех
29' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
38' Желтая карточка
Лусюш Сильвестер
44' Желтая карточка
Сиплак Михал
49' Желтая карточка
Живулич Диего
1:0
57' Гол
Вестеницки Томаш
65' Желтая карточка
Пестка Камил
67' Желтая карточка
Дитятьев Алексей
2:0
73' Гол
Rafael Guimarães Lopes IV
90'+1
40
Michal
Peskovic
39
Хелик
Михал
34
Дитятьев
Алексей
3
Сиплак
Михал
2
Рыпэ
Корнел
4
Ханка
Серджу
5
Гол
Януш
6
Лусюш
Сильвестер
33
Пестка
Камил
99
Вестеницки
Томаш
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
1
Путноцки
Матуш
30
Данковски
Камиль
5
Пуэрто
Исраэль
14
Голла
Войцех
4
Штиглец
Дино
23
Живулич
Диего
29
Мончиньски
Кжиштоф
7
Пих
Роберт
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
11
Mateusz
Cholewiak
Краковия
3-5-2
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Jakub Labojko
Храпек Михал
20'
 
Mateusz Cholewiak
25'
 
Голла Войцех
29'
 
Пуэрто Исраэль
38'
Лусюш Сильвестер
 
44'
Сиплак Михал
 
49'
 
Живулич Диего
57'
Вестеницки Томаш
1:0
65'
 
Мусонда Лубамба
Пих Роберт
65'
Пестка Камил
 
67'
Дитятьев Алексей
 
71'
Rafael Guimarães Lopes IV
Лусюш Сильвестер
 
73'
Rafael Guimarães Lopes IV
(Ханка Серджу)
2:0
79'
 
Маркович Филип
Живулич Диего
85'
Filip Piszczek
Вестеницки Томаш
 

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув LKS Lodz1 1:0 Краковия
Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия
Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков
LKS Lodz1 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск

Последние игры между собой

Краковия: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Шлёнск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:3 Шлёнск Экстракласса
Краковия 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:2 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Шлёнск Экстракласса Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса Шлёнск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Шлёнск Экстракласса Краковия 1:0 Шлёнск Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 19 12 2 5 39 - 18 38
2. Краковия 2:0 20 11 3 6 29 - 16 36
3. Погонь Щецин 0:1 20 10 5 5 22 - 16 35
4. Шлёнск 0:2 20 9 7 4 27 - 21 34
5. Пяст 19 9 4 6 21 - 19 31
6. Лех 20 8 7 5 33 - 20 31
7. Лехия Гданьск 19 8 6 5 23 - 19 30
8. Ягеллония 19 8 5 6 31 - 23 29
9. Висла Плоцк 19 8 3 8 23 - 31 27
10. Ракув 19 8 1 10 21 - 29 25
11. Заглембе Любин 19 7 4 8 29 - 27 25
12. Корона Кельце 1:0 20 6 3 11 12 - 24 21
13. Арка Гдыня 20 5 6 9 17 - 28 21
14. Гурник Забже 19 4 8 7 21 - 27 20
15. Висла Краков 20 5 2 13 22 - 35 17
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 8 2 0 6 7 - 14 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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