Польша: Экстракласса 2019-2020
Краковия
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Шлёнск
20' Желтая карточкаMateusz Cholewiak
25' Желтая карточкаГолла Войцех
29' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
38' Желтая карточкаЛусюш Сильвестер
44' Желтая карточкаСиплак Михал
49' Желтая карточкаЖивулич Диего
1:0
57' ГолВестеницки Томаш
65' Желтая карточкаПестка Камил
67' Желтая карточкаДитятьев Алексей
2:0
73' ГолRafael Guimarães Lopes IV
39
Хелик
Михал
5
Гол
Януш
33
Пестка
Камил
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
9 Рубио
-
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
25'
29'
38'
44'
49'
57'
1:0
65'
67'
73'
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув LKS Lodz1 1:0 Краковия
Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия
Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =7 -4Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков
LKS Lodz1 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск
Последние игры между собой
Краковия: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Шлёнск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Краковия 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:2 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Шлёнск Экстракласса Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса Шлёнск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Шлёнск Экстракласса Краковия 1:0 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|19
|12
|2
|5
|39 - 18
|38
|2.
|Краковия
|2:0
|20
|11
|3
|6
|29 - 16
|36
|3.
|Погонь Щецин
|0:1
|20
|10
|5
|5
|22 - 16
|35
|4.
|Шлёнск
|0:2
|20
|9
|7
|4
|27 - 21
|34
|5.
|Пяст
|19
|9
|4
|6
|21 - 19
|31
|6.
|Лех
|20
|8
|7
|5
|33 - 20
|31
|7.
|Лехия Гданьск
|19
|8
|6
|5
|23 - 19
|30
|8.
|Ягеллония
|19
|8
|5
|6
|31 - 23
|29
|9.
|Висла Плоцк
|19
|8
|3
|8
|23 - 31
|27
|10.
|Ракув
|19
|8
|1
|10
|21 - 29
|25
|11.
|Заглембе Любин
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|12.
|Корона Кельце
|1:0
|20
|6
|3
|11
|12 - 24
|21
|13.
|Арка Гдыня
|20
|5
|6
|9
|17 - 28
|21
|14.
|Гурник Забже
|19
|4
|8
|7
|21 - 27
|20
|15.
|Висла Краков
|20
|5
|2
|13
|22 - 35
|17
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
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