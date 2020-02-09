Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Пяст
1:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Заглембе Любин
0'
13' Желтая карточка
Киркесков Миккель
1:0
18' Пенальти
Феликс Хорхе
21' Желтая карточка
Стажиньски Филип
25' Желтая карточка
Балич Саша
35' Желтая карточка
Тосик Якуб
38' Желтая карточка
Око Дамиан
62' Желтая карточка
Kacper Chodyna
70'
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
88
Корун
Урош
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
18
Соколовски
Патрик
6
Хэйтли
Том
89
Тушыньски
Патрык
19
Sebastian
Milewski
11
Феликс
Хорхе
9
Пажишек
Пётр
12
Флоренц
Конрад
26
Kacper
Chodyna
2
Копац
Бартош
55
Око
Дамиан
3
Балич
Саша
99
Слиш
Бартош
24
Тосик
Якуб
11
Тойти
Матиаш
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
21
Бялек
Бартош
Пяст
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

Ход матча

13'
Киркесков Миккель
 
18'
Феликс Хорхе
1:0
21'
 
Стажиньски Филип
25'
 
Балич Саша
35'
 
Тосик Якуб
38'
 
Око Дамиан
61'
 
Сирк Рок
Тойти Матиаш
62'
 
Kacper Chodyna

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст
Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин
Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Пяст: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Заглембе Любин 0:3 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Кубок Польши Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:1 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Краковия 21 12 3 6 30 - 16 39
2. Легия 20 12 2 6 40 - 20 38
3. Погонь Щецин 21 11 5 5 25 - 18 38
4. Шлёнск 21 9 8 4 29 - 23 35
5. Пяст 1:0 21 10 4 7 23 - 21 34
6. Лех 21 9 7 5 36 - 20 34
7. Лехия Гданьск 21 8 7 6 25 - 24 31
8. Висла Плоцк 21 9 3 9 27 - 35 30
9. Ягеллония 21 8 5 8 31 - 29 29
10. Ракув 21 9 1 11 24 - 32 28
11. Заглембе Любин 0:1 21 8 4 9 31 - 29 28
12. Гурник Забже 21 5 9 7 24 - 27 24
13. Корона Кельце 21 6 4 11 12 - 24 22
14. Арка Гдыня 21 5 6 10 17 - 29 21
15. Висла Краков 21 6 2 13 25 - 35 20
16. ЛКС Лодзь 20 4 2 14 20 - 37 14
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    62'
    Kacper Chodyna получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Тойти Матиаш уходит, Сирк Рок вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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