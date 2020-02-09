Польша: Экстракласса 2019-2020
Пяст
1:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Пяст
Заглембе Любин
13' Желтая карточкаКиркесков Миккель
1:0
18' ПенальтиФеликс Хорхе
21' Желтая карточкаСтажиньски Филип
25' Желтая карточкаБалич Саша
35' Желтая карточкаТосик Якуб
38' Желтая карточкаОко Дамиан
62' Желтая карточкаKacper Chodyna
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
55
Око
Дамиан
99
Слиш
Бартош
24
Тосик
Якуб
11
Тойти
Матиаш
39
Бохар
Дамьян
21
Бялек
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
-
99 Karol Stanek
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Око ДамианЗащитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
-
11 Тойти МатиашПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Богач МихалЗащитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
29 Olaf Nowak
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
18'
1:0
21'
25'
35'
38'
61'
62'
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +12 =2 -6Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст
Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =2 -9Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин
Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Пяст: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Кубок Польши Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:1 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|21
|12
|3
|6
|30 - 16
|39
|2.
|Легия
|20
|12
|2
|6
|40 - 20
|38
|3.
|Погонь Щецин
|21
|11
|5
|5
|25 - 18
|38
|4.
|Шлёнск
|21
|9
|8
|4
|29 - 23
|35
|5.
|Пяст
|1:0
|21
|10
|4
|7
|23 - 21
|34
|6.
|Лех
|21
|9
|7
|5
|36 - 20
|34
|7.
|Лехия Гданьск
|21
|8
|7
|6
|25 - 24
|31
|8.
|Висла Плоцк
|21
|9
|3
|9
|27 - 35
|30
|9.
|Ягеллония
|21
|8
|5
|8
|31 - 29
|29
|10.
|Ракув
|21
|9
|1
|11
|24 - 32
|28
|11.
|Заглембе Любин
|0:1
|21
|8
|4
|9
|31 - 29
|28
|12.
|Гурник Забже
|21
|5
|9
|7
|24 - 27
|24
|13.
|Корона Кельце
|21
|6
|4
|11
|12 - 24
|22
|14.
|Арка Гдыня
|21
|5
|6
|10
|17 - 29
|21
|15.
|Висла Краков
|21
|6
|2
|13
|25 - 35
|20
|16.
|ЛКС Лодзь
|20
|4
|2
|14
|20 - 37
|14
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