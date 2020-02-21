Польша: Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
0:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Stadion LKS
Погонь Щецин
13' Желтая карточкаAntonio Dominguez
15' Желтая карточкаJan Grzesik
21
Jan
Grzesik
17
Carlos
Moros
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
-
17 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Jakub WrobelНападающий
- Нападающий
-
14 Guima II
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
-
22 David StecЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
15'
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +5 =2 -13ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь
Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =4 -7Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Погонь Щецин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|22
|13
|3
|6
|45 - 23
|42
|2.
|Краковия
|22
|13
|3
|6
|32 - 17
|42
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|23
|11
|7
|5
|25 - 18
|40
|4.
|Шлёнск
|22
|9
|9
|4
|29 - 23
|36
|5.
|Пяст
|22
|10
|4
|8
|24 - 22
|34
|6.
|Лех
|22
|9
|7
|6
|37 - 22
|34
|7.
|Лехия Гданьск
|22
|9
|7
|6
|26 - 24
|34
|8.
|Висла Плоцк
|22
|9
|4
|9
|27 - 35
|31
|9.
|Ягеллония
|22
|8
|6
|8
|31 - 29
|30
|10.
|Ракув
|22
|9
|2
|11
|26 - 34
|29
|11.
|Заглембе Любин
|22
|8
|4
|10
|31 - 31
|28
|12.
|Гурник Забже
|22
|6
|9
|7
|26 - 27
|27
|13.
|Висла Краков
|22
|7
|2
|13
|26 - 35
|23
|14.
|Корона Кельце
|22
|6
|5
|11
|12 - 24
|23
|15.
|Арка Гдыня
|22
|5
|6
|11
|17 - 31
|21
|16.
|ЛКС Лодзь
|0:0
|23
|4
|4
|15
|21 - 40
|16
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