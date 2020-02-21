Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
13' Желтая карточка
Antonio Dominguez
15' Желтая карточка
Jan Grzesik
46'
1
Маляж
Аркадиуш
21
Jan
Grzesik
17
Carlos
Moros
5
Maciej
Dabrowski1
92
Видмайер
Тадей
42
Срнич
Драголюб
19
Тромбка
Михал
10
Antonio
Dominguez
6
Maciej
Wolski
16
Adam
Ratajczyk
9
Samuel
Corral
1
Стипица
Данте
22
David
Stec
13
Триантафиллопулос
Костас
23
Цех
Бенедикт
77
Ricardo
Nunes
III
28
Подставски
Томаш
10
Спиридонович
Срдан
27
Sebastian
Kowalczyk
8
Дабровски
Дамьян
25
Цибицки
Павел
7
Michalis
Manias
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Ход матча

13'
Antonio Dominguez
 
15'
Jan Grzesik
 
46'
Jakub Wrobel
Samuel Corral
 

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +5 =2 -13
ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь
Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Погонь Щецин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Экстракласса Погонь Щецин 1:1 ЛКС Лодзь First League ЛКС Лодзь 2:1 Погонь Щецин First League ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин First League
Погонь Щецин 0:2 ЛКС Лодзь First League
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 22 13 3 6 45 - 23 42
2. Краковия 22 13 3 6 32 - 17 42
3. Погонь Щецин 0:0 23 11 7 5 25 - 18 40
4. Шлёнск 22 9 9 4 29 - 23 36
5. Пяст 22 10 4 8 24 - 22 34
6. Лех 22 9 7 6 37 - 22 34
7. Лехия Гданьск 22 9 7 6 26 - 24 34
8. Висла Плоцк 22 9 4 9 27 - 35 31
9. Ягеллония 22 8 6 8 31 - 29 30
10. Ракув 22 9 2 11 26 - 34 29
11. Заглембе Любин 22 8 4 10 31 - 31 28
12. Гурник Забже 22 6 9 7 26 - 27 27
13. Висла Краков 22 7 2 13 26 - 35 23
14. Корона Кельце 22 6 5 11 12 - 24 23
15. Арка Гдыня 22 5 6 11 17 - 31 21
16. ЛКС Лодзь 0:0 23 4 4 15 21 - 40 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    15'
    Jan Grzesik получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Антонио Домингес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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