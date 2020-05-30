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Лех
0:1
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
0:1
17' Гол
Пекхарт Томаш
31' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
32' Желтая карточка
Костевич Владимир
71' Желтая карточка
Юзвяк Камиль
81' Желтая карточка
Маецки Радослав
83' Желтая карточка
Црномаркович Джордже
90' Желтая карточка
Пухач Тымотеуш
90'+7
1
Ван
дер
Харт
Микки
91
Бутко
Богдан
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
22
Костевич
Владимир
6
Мухар
Карло
27
Пухач
Тымотеуш
14
Рамирес
Даниэль
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
11
Жамалетдинов
Тимур
1
Маецки
Радослав
55
Енджейчик
Артур
5
Левчук
Игор
4
Ветеска
Матеуш
14
Карбовник
Михал
24
Мартинш
Андре
7
Антолич
Домагой
29
Вешович
Марко
8
Гвилия
Валериане
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
Лех
4-1-4-1
Легия
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Пекхарт Томаш
31'
 
Ветеска Матеуш
32'
Костевич Владимир
 
60'
Мархвиньски Филип
Рамирес Даниэль
 
64'
Гюткьяр Кристиан
Жамалетдинов Тимур
 
67'
 
Слиш Бартош
Мартинш Андре
71'
Юзвяк Камиль
 
75'
 
Холевяк Матеуш
Гвилия Валериане
75'
Модер Якуб
Мухар Карло
 
81'
 
Маецки Радослав
83'
Црномаркович Джордже
 
90'
 
Реми Вильям
Лима Лукас II
90'
Пухач Тымотеуш
 

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 15 (2) 0.5
2. Йевтич Дарко 6 (1) 0.2
3. Юзвяк Камиль 6 0.2
4. Амарал Жоау 3 0.1
5. Пухач Тымотеуш 3 0.1
6. Томчук Павел 3 (1) 0.1
7. Модер Якуб 2 0.07
8. Мархвиньски Филип 2 0.07
9. Шатка Любомир 1 0.03
10. Мухар Карло 1 0.03
11. Рогне Томас 1 0.03
12. Костевич Владимир 0 0
13. Тиба Педру 0 0
14. Каминьски Якуб 0 0
15. Гумни Роберт 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Незгода Ярослав 14 (3) 0.47
2. Канте Хосе 10 0.33
3. Вшолек Павел 5 0.17
4. Лима Лукас II 4 0.13
5. Гвилия Валериане 4 0.13
6. Новиковас Арвидас 4 0.13
7. Антолич Домагой 3 (1) 0.1
8. Вешович Марко 2 0.07
9. Пекхарт Томаш 2 0.07
10. Росолек Мацей 2 0.07
11. Надь Доминик 1 0.03
12. Ветеска Матеуш 1 0.03
13. Куленович Сандро 1 0.03
14. Карбовник Михал 0 0
15. Столярски Павел 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Црномаркович Джордже 6 2
2. Мухар Карло 6 0
3. Тиба Педру 5 0
4. Юзвяк Камиль 5 0
5. Пухач Тымотеуш 5 0
6. Рогне Томас 3 0
7. Костевич Владимир 3 0
8. Гумни Роберт 3 0
9. Модер Якуб 3 0
10. Макушевски Мацей 1 1
11. Гюткьяр Кристиан 2 0
12. Амарал Жоау 2 0
13. Мархвиньски Филип 2 0
14. Йевтич Дарко 1 0
15. Рамирес Даниэль 1 0
16. Скшипчак Матеуш 1 0
Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 10 0
2. Канте Хосе 6 1
3. Левчук Игор 5 0
4. Роша Луис 3 1
5. Мартинш Андре 4 0
6. Вшолек Павел 4 0
7. Карбовник Михал 3 0
8. Вешович Марко 2 0
9. Ветеска Матеуш 2 0
10. Гвилия Валериане 2 0
11. Лима Лукас II 2 0
12. Aleksandar Vukovic 1 0
13. Астис Иньяки 1 0
14. Антолич Домагой 1 0
15. Агра Салвадор 1 0
16. Цежняк Радослав 1 0
17. Кафу Карлуш 1 0
18. Маецки Радослав 1 0
19. Костож Кацпер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 11.11% (4) 8.33% (3) 25% (9) 11.11% (4) 13.89% (5) 30.56% (11)
 Легия 14.29% (7) 18.37% (9) 12.24% (6) 20.41% (10) 18.37% (9) 16.33% (8)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех
Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех
Легия Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия
Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Лех: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Легия: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Легия 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:0 Легия Экстракласса Лех 2:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Лех Экстракласса
Лех 0:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса Лех 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Легия 1:4 Лех Суперкубок Лех 0:1 Легия Кубок Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:2 Легия Экстракласса Легия 0:1 Лех Экстракласса Лех 3:1 Легия Суперкубок Легия 1:2 Лех Ekstraklasa Final Round Лех 1:2 Легия Кубок Лех 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:2 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 27 17 3 7 55 - 26 54
2. Пяст Заявка 27 14 4 9 32 - 25 46
3. Шлёнск Заявка 27 11 10 6 35 - 30 43
4. Краковия Заявка 26 13 3 10 35 - 25 42
5. Лех Заявка 27 11 9 7 45 - 26 42
6. Погонь Щецин Заявка 27 11 8 8 27 - 26 41
7. Лехия Гданьск Заявка 26 10 8 8 32 - 33 38
8. Ягеллония Заявка 26 10 7 9 35 - 35 37
9. Ракув Заявка 27 11 4 12 33 - 38 37
10. Висла Плоцк Заявка 26 10 6 10 32 - 41 36
11. Заглембе Любин Заявка 27 10 6 11 44 - 40 36
12. Гурник Забже Заявка 27 9 9 9 35 - 36 36
13. Висла Краков Заявка 27 9 4 14 33 - 42 31
14. Корона Кельце Заявка 26 7 5 14 15 - 30 26
15. Арка Гдыня Заявка 26 6 7 13 22 - 37 25
16. ЛКС Лодзь Заявка 27 5 5 17 25 - 45 20
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Костевич Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Ветеска Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Пекхарт Томаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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