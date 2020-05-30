0:1
17' ГолПекхарт Томаш
31' Желтая карточкаВетеска Матеуш
32' Желтая карточкаКостевич Владимир
71' Желтая карточкаЮзвяк Камиль
81' Желтая карточкаМаецки Радослав
83' Желтая карточкаЦрномаркович Джордже
90' Желтая карточкаПухач Тымотеуш
91
Бутко
Богдан
25
Тиба
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Музык ВойцехВратарь
-
44 Реми ВильямЗащитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
31 Пырдол ПётрПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
17'
0:1
31'
71'
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|15 (2)
|0.5
|2.
|Йевтич Дарко
|6 (1)
|0.2
|3.
|Юзвяк Камиль
|6
|0.2
|4.
|Амарал Жоау
|3
|0.1
|5.
|Пухач Тымотеуш
|3
|0.1
|6.
|Томчук Павел
|3 (1)
|0.1
|7.
|Модер Якуб
|2
|0.07
|8.
|Мархвиньски Филип
|2
|0.07
|9.
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|10.
|Мухар Карло
|1
|0.03
|11.
|Рогне Томас
|1
|0.03
|12.
|Костевич Владимир
|0
|0
|13.
|Тиба Педру
|0
|0
|14.
|Каминьски Якуб
|0
|0
|15.
|Гумни Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Незгода Ярослав
|14 (3)
|0.47
|2.
|Канте Хосе
|10
|0.33
|3.
|Вшолек Павел
|5
|0.17
|4.
|Лима Лукас II
|4
|0.13
|5.
|Гвилия Валериане
|4
|0.13
|6.
|Новиковас Арвидас
|4
|0.13
|7.
|Антолич Домагой
|3 (1)
|0.1
|8.
|Вешович Марко
|2
|0.07
|9.
|Пекхарт Томаш
|2
|0.07
|10.
|Росолек Мацей
|2
|0.07
|11.
|Надь Доминик
|1
|0.03
|12.
|Ветеска Матеуш
|1
|0.03
|13.
|Куленович Сандро
|1
|0.03
|14.
|Карбовник Михал
|0
|0
|15.
|Столярски Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Црномаркович Джордже
|6
|2
|2.
|Мухар Карло
|6
|0
|3.
|Тиба Педру
|5
|0
|4.
|Юзвяк Камиль
|5
|0
|5.
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|6.
|Рогне Томас
|3
|0
|7.
|Костевич Владимир
|3
|0
|8.
|Гумни Роберт
|3
|0
|9.
|Модер Якуб
|3
|0
|10.
|Макушевски Мацей
|1
|1
|11.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|12.
|Амарал Жоау
|2
|0
|13.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|14.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|15.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|16.
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|10
|0
|2.
|Канте Хосе
|6
|1
|3.
|Левчук Игор
|5
|0
|4.
|Роша Луис
|3
|1
|5.
|Мартинш Андре
|4
|0
|6.
|Вшолек Павел
|4
|0
|7.
|Карбовник Михал
|3
|0
|8.
|Вешович Марко
|2
|0
|9.
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|10.
|Гвилия Валериане
|2
|0
|11.
|Лима Лукас II
|2
|0
|12.
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|13.
|Астис Иньяки
|1
|0
|14.
|Антолич Домагой
|1
|0
|15.
|Агра Салвадор
|1
|0
|16.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|17.
|Кафу Карлуш
|1
|0
|18.
|Маецки Радослав
|1
|0
|19.
|Костож Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|11.11% (4)
|8.33% (3)
|25% (9)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|30.56% (11)
|Легия
|14.29% (7)
|18.37% (9)
|12.24% (6)
|20.41% (10)
|18.37% (9)
|16.33% (8)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +11 =6 -3Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех
Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех
Легия Последние 20 матчей: +14 =1 -5Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия
Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Лех: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Легия: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Лех 0:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса Лех 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Легия 1:4 Лех Суперкубок Лех 0:1 Легия Кубок Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:2 Легия Экстракласса Легия 0:1 Лех Экстракласса Лех 3:1 Легия Суперкубок Легия 1:2 Лех Ekstraklasa Final Round Лех 1:2 Легия Кубок Лех 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:2 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|27
|17
|3
|7
|55 - 26
|54
|2.
|Пяст
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|32 - 25
|46
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|35 - 30
|43
|4.
|Краковия
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|35 - 25
|42
|5.
|Лех
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|45 - 26
|42
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|27 - 26
|41
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|32 - 33
|38
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 35
|37
|9.
|Ракув
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 38
|37
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|32 - 41
|36
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 40
|36
|12.
|Гурник Забже
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|35 - 36
|36
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|33 - 42
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|15 - 30
|26
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 37
|25
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|25 - 45
|20