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Заглембе Любин
3:3
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
1:0
8' Пенальти
Стажиньски Филип
1:1
21' Гол
Гюткьяр Кристиан
2:1
26' Гол
Живец Саша
3:1
40' Пенальти
Стажиньски Филип
45' Желтая карточка
Башкиров Евгений
47' Желтая карточка
Рогне Томас
3:2
77' Гол
Каминьски Якуб
3:3
88' Пенальти
Рамирес Даниэль
90' Желтая карточка
Пореба Лукаш
90'+6
30
Хладун
Доминик
44
Червински
Алан
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
39
Бохар
Дамьян
4
Башкиров
Евгений
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
21
Бялек
Бартош
95
Дражич
Деян
1
Ван
дер
Харт
Микки
91
Бутко
Богдан
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
22
Костевич
Владимир
6
Мухар
Карло
25
Тиба
Педру
38
Каминьски
Якуб
14
Рамирес
Даниэль
27
Пухач
Тымотеуш
9
Гюткьяр
Кристиан
Заглембе Любин
4-4-2
Лех
4-2-3-1

Ход матча

8'
Стажиньски Филип
1:0
21'
1:1
Гюткьяр Кристиан
(Рамирес Даниэль)
26'
Живец Саша
(Червински Алан)
2:1
40'
Стажиньски Филип
3:1
45'
Башкиров Евгений
 
46'
 
Модер Якуб
Мухар Карло
46'
 
Мархвиньски Филип
Пухач Тымотеуш
47'
 
Рогне Томас
73'
Пакульски Давид
Живец Саша
 
77'
3:2
Каминьски Якуб
(Костевич Владимир)
78'
Тосик Якуб
Дражич Деян
 
79'
 
Жамалетдинов Тимур
Гюткьяр Кристиан
88'
3:3
Рамирес Даниэль
88'
Пореба Лукаш
Стажиньски Филип
 
90'
Пореба Лукаш
 

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бохар Дамьян 12 0.4
2. Живец Саша 8 0.27
3. Стажиньски Филип 6 (5) 0.2
4. Бялек Бартош 6 0.2
5. Шиш Патрик 3 0.1
6. Балич Саша 2 0.07
7. Слиш Бартош 2 0.07
8. Червински Алан 1 0.03
9. Копац Бартош 1 0.03
10. Дражич Деян 1 0.03
11. Тосик Якуб 1 0.03
12. Пакульски Давид 1 0.03
13. Пореба Лукаш 1 0.03
14. Гулдан Любомир 0 0
15. Башкиров Евгений 0 0
16. Тушински Патрик 0 0
17. Око Дамиан 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 16 (2) 0.53
2. Йевтич Дарко 6 (1) 0.2
3. Юзвяк Камиль 6 0.2
4. Амарал Жоау 3 0.1
5. Пухач Тымотеуш 3 0.1
6. Томчук Павел 3 (1) 0.1
7. Модер Якуб 2 0.07
8. Мархвиньски Филип 2 0.07
9. Шатка Любомир 1 0.03
10. Каминьски Якуб 1 0.03
11. Мухар Карло 1 0.03
12. Рогне Томас 1 0.03
13. Костевич Владимир 0 0
14. Тиба Педру 0 0
15. Гумни Роберт 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Гулдан Любомир 7 0
2. Тосик Якуб 7 0
3. Балич Саша 7 0
4. Око Дамиан 4 1
5. Копац Бартош 5 0
6. Башкиров Евгений 3 0
7. Стажиньски Филип 3 0
8. Червински Алан 3 0
9. Шиш Патрик 2 0
10. Пореба Лукаш 2 0
11. Живец Саша 1 0
12. Сульич Асмир 1 0
13. Дражич Деян 1 0
14. Йончи Доминик 1 0
15. Ходына Кацпер 1 0
Лех
# Игрок      
1. Црномаркович Джордже 6 2
2. Мухар Карло 6 0
3. Тиба Педру 5 0
4. Юзвяк Камиль 5 0
5. Пухач Тымотеуш 5 0
6. Рогне Томас 4 0
7. Костевич Владимир 3 0
8. Гумни Роберт 3 0
9. Модер Якуб 3 0
10. Макушевски Мацей 1 1
11. Гюткьяр Кристиан 2 0
12. Амарал Жоау 2 0
13. Мархвиньски Филип 2 0
14. Йевтич Дарко 1 0
15. Скшипчак Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 14.29% (6) 26.19% (11) 19.05% (8) 11.9% (5) 21.43% (9) 7.14% (3)
 Лех 10.26% (4) 10.26% (4) 23.08% (9) 10.26% (4) 12.82% (5) 33.33% (13)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск
Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин
Лех Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже
Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лех 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса
Заглембе Любин 0:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 0:1 Лех Кубок Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи Лех 3:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 27 17 3 7 55 - 26 54
2. Пяст Заявка 28 15 4 9 34 - 26 49
3. Шлёнск Заявка 27 11 10 6 35 - 30 43
4. Краковия 0:0 Заявка 28 13 4 11 35 - 26 43
5. Лех Заявка 28 11 10 7 48 - 29 43
6. Погонь Щецин 0:0 Заявка 28 11 9 8 27 - 26 42
7. Лехия Гданьск Заявка 28 11 9 8 38 - 38 42
8. Ягеллония Заявка 28 11 8 9 38 - 37 41
9. Ракув Заявка 27 11 4 12 33 - 38 37
10. Заглембе Любин Заявка 28 10 7 11 47 - 43 37
11. Висла Плоцк Заявка 28 10 7 11 35 - 47 37
12. Гурник Забже Заявка 28 9 10 9 37 - 38 37
13. Висла Краков Заявка 27 9 4 14 33 - 42 31
14. Корона Кельце Заявка 28 8 5 15 20 - 33 29
15. Арка Гдыня Заявка 27 6 7 14 25 - 41 25
16. ЛКС Лодзь Заявка 27 5 5 17 25 - 45 20
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