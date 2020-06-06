Заглембе Любин
3:3
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Лех
1:0
8' ПенальтиСтажиньски Филип
1:1
21' ГолГюткьяр Кристиан
2:1
26' ГолЖивец Саша
3:1
40' ПенальтиСтажиньски Филип
45' Желтая карточкаБашкиров Евгений
47' Желтая карточкаРогне Томас
3:2
77' ГолКаминьски Якуб
3:3
88' ПенальтиРамирес Даниэль
90' Желтая карточкаПореба Лукаш
39
Бохар
Дамьян
21
Бялек
Бартош
95
Дражич
Деян
91
Бутко
Богдан
25
Тиба
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
-
95 Дражич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойти МатиашПолузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
-
9 Сирк РокНападающий
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
8'
1:0
21'
26'
2:1
40'
3:1
45'
47'
77'
88'
3:3
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|12
|0.4
|2.
|Живец Саша
|8
|0.27
|3.
|Стажиньски Филип
|6 (5)
|0.2
|4.
|Бялек Бартош
|6
|0.2
|5.
|Шиш Патрик
|3
|0.1
|6.
|Балич Саша
|2
|0.07
|7.
|Слиш Бартош
|2
|0.07
|8.
|Червински Алан
|1
|0.03
|9.
|Копац Бартош
|1
|0.03
|10.
|Дражич Деян
|1
|0.03
|11.
|Тосик Якуб
|1
|0.03
|12.
|Пакульски Давид
|1
|0.03
|13.
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|14.
|Гулдан Любомир
|0
|0
|15.
|Башкиров Евгений
|0
|0
|16.
|Тушински Патрик
|0
|0
|17.
|Око Дамиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|16 (2)
|0.53
|2.
|Йевтич Дарко
|6 (1)
|0.2
|3.
|Юзвяк Камиль
|6
|0.2
|4.
|Амарал Жоау
|3
|0.1
|5.
|Пухач Тымотеуш
|3
|0.1
|6.
|Томчук Павел
|3 (1)
|0.1
|7.
|Модер Якуб
|2
|0.07
|8.
|Мархвиньски Филип
|2
|0.07
|9.
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|10.
|Каминьски Якуб
|1
|0.03
|11.
|Мухар Карло
|1
|0.03
|12.
|Рогне Томас
|1
|0.03
|13.
|Костевич Владимир
|0
|0
|14.
|Тиба Педру
|0
|0
|15.
|Гумни Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гулдан Любомир
|7
|0
|2.
|Тосик Якуб
|7
|0
|3.
|Балич Саша
|7
|0
|4.
|Око Дамиан
|4
|1
|5.
|Копац Бартош
|5
|0
|6.
|Башкиров Евгений
|3
|0
|7.
|Стажиньски Филип
|3
|0
|8.
|Червински Алан
|3
|0
|9.
|Шиш Патрик
|2
|0
|10.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|11.
|Живец Саша
|1
|0
|12.
|Сульич Асмир
|1
|0
|13.
|Дражич Деян
|1
|0
|14.
|Йончи Доминик
|1
|0
|15.
|Ходына Кацпер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Црномаркович Джордже
|6
|2
|2.
|Мухар Карло
|6
|0
|3.
|Тиба Педру
|5
|0
|4.
|Юзвяк Камиль
|5
|0
|5.
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|6.
|Рогне Томас
|4
|0
|7.
|Костевич Владимир
|3
|0
|8.
|Гумни Роберт
|3
|0
|9.
|Модер Якуб
|3
|0
|10.
|Макушевски Мацей
|1
|1
|11.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|12.
|Амарал Жоау
|2
|0
|13.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|14.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|15.
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|14.29% (6)
|26.19% (11)
|19.05% (8)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|7.14% (3)
|Лех
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|33.33% (13)
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +8 =3 -9Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск
Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин
Лех Последние 20 матчей: +10 =6 -4Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Заглембе Любин 0:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 0:1 Лех Кубок Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи Лех 3:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|27
|17
|3
|7
|55 - 26
|54
|2.
|Пяст
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|34 - 26
|49
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|35 - 30
|43
|4.
|Краковия
|0:0 Заявка
|28
|13
|4
|11
|35 - 26
|43
|5.
|Лех
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|48 - 29
|43
|6.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|28
|11
|9
|8
|27 - 26
|42
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|38 - 38
|42
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|38 - 37
|41
|9.
|Ракув
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 38
|37
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|47 - 43
|37
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 47
|37
|12.
|Гурник Забже
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|37 - 38
|37
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|33 - 42
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 33
|29
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 41
|25
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|25 - 45
|20