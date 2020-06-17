ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|7 (2)
|0.23
|2.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.17
|3.
|Фернандес Марио
|3
|0.1
|4.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0.1
|5.
|Обляков Иван
|2
|0.07
|6.
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|7.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0.07
|8.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|9.
|Бийол Яка
|1
|0.03
|10.
|Гогуа Седрик
|1
|0.03
|11.
|Дивеев Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|13 (4)
|0.43
|2.
|Азмун Сердар
|10 (1)
|0.33
|3.
|Оздоев Магомед
|3
|0.1
|4.
|Иванович Бранислав
|3
|0.1
|5.
|Жирков Юрий
|2
|0.07
|6.
|Шатов Олег
|2
|0.07
|7.
|Сутормин Алексей
|2
|0.07
|8.
|Дриусси Себастьян
|2 (1)
|0.07
|9.
|Ерохин Александр
|2
|0.07
|10.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.03
|11.
|Барриос Вилмар
|1
|0.03
|12.
|Малком Филипе
|1
|0.03
|13.
|Мак Роберт II
|1
|0.03
|14.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|15.
|Кузяев Далер
|0
|0
|16.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Обляков Иван
|8
|0
|2.
|Дивеев Игорь
|6
|0
|3.
|Магнуссон Хёрдур
|5
|0
|4.
|Ахметов Ильзат
|3
|1
|5.
|Карпов Вадим
|2
|1
|6.
|Бийол Яка
|2
|1
|7.
|Фернандес Марио
|3
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|9.
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|10.
|Шарлия Звонимир
|3
|0
|11.
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|12.
|Влашич Никола
|2
|0
|13.
|Чалов Фёдор
|2
|0
|14.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|15.
|Васин Виктор
|1
|0
|16.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|17.
|Щенников Георгий
|1
|0
|18.
|Гогуа Седрик
|1
|0
|19.
|Кучаев Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|7
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|6
|1
|3.
|Барриос Вилмар
|7
|0
|4.
|Иванович Бранислав
|4
|0
|5.
|Караваев Вячеслав
|3
|0
|6.
|Азмун Сердар
|3
|0
|7.
|Жирков Юрий
|2
|0
|8.
|Ерохин Александр
|2
|0
|9.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|10.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|11.
|Дзюба Артём
|1
|0
|12.
|Смольников Игорь
|1
|0
|13.
|Шатов Олег
|1
|0
|14.
|Кузяев Далер
|1
|0
|15.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|16.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|17.
|Мусаев Леон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|25% (6)
|4.17% (1)
|Зенит
|25% (10)
|12.5% (5)
|10% (4)
|10% (4)
|25% (10)
|17.5% (7)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал
ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов
Зенит Последние 20 матчей: +13 =4 -3Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит
Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Зенит: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Зенит 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|44 - 10
|50
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 25
|41
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|39 - 34
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|29 - 22
|36
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 27
|28
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 23
|28
|9.
|Уфа
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|16 - 19
|27
|10.
|Тамбов
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 27
|25
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|26 - 41
|25
|12.
|Сочи
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 28
|24
|13.
|Оренбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 36
|23
|14.
|Рубин
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|12 - 22
|23
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 29
|22
|16.
|Ахмат
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|16 - 29
|20
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит
Исход игры
ЦСКА Москва
13.9% (10)
Ничья
33.3% (24)
Зенит
52.8% (38)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (32)
Меньше
52.94% (36)
Обе команды забьют
Да
70.59% (48)
Нет
29.41% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (18)
1:2 Зенит
22.2% (16)
0:1 Зенит
9.7% (7)
1:3 Зенит
8.3% (6)
2:1 ЦСКА Москва
6.9% (5)
0:2 Зенит
5.6% (4)
1:0 ЦСКА Москва
5.6% (4)
0:0 Ничья
4.2% (3)
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