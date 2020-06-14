Корона Кельце
0:3
Конец матча
Стадион: Suzuki Arena
Лех
21' Желтая карточкаГнятич Огнен
26' Желтая карточкаКовачевич Аднан
27' Желтая карточкаПучко Матей
45' Желтая карточкаЮзвяк Камиль
0:1
48' ГолГюткьяр Кристиан
62' Желтая карточкаСпыхала Матеуш
0:2
65' ПенальтиГюткьяр Кристиан
0:3
69' ГолГюткьяр Кристиан
88
Козёл
Марек
27
Пучко
Матей
19
Лиой
Андрес
10
Кильб
Яцек
91
Бутко
Богдан
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
- Основной состав
-
88 Козёл МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лиой АндресПолузащитник
-
10 Кильб ЯцекНападающий
- Запасные игроки
-
30 Кукич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
21'
26'
27'
45'
48'
0:1
62'
65'
0:2
69'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ковачевич Аднан
|5 (4)
|0.17
|2.
|Пачинда Эрик
|4
|0.13
|3.
|Пападопулос Михал
|3
|0.1
|4.
|Форселль Петтери
|2
|0.07
|5.
|Цебуля Марчин
|2
|0.07
|6.
|Пучко Матей
|1
|0.03
|7.
|Кильб Яцек
|1
|0.03
|8.
|Радин Милан
|1
|0.03
|9.
|Зубровски Якуб
|1
|0.03
|10.
|Гардавски Михаэль
|0
|0
|11.
|Жиро Михал
|0
|0
|12.
|Чечарич Боян
|0
|0
|13.
|Джюранович Урош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|20 (3)
|0.67
|2.
|Йевтич Дарко
|6 (1)
|0.2
|3.
|Юзвяк Камиль
|6
|0.2
|4.
|Амарал Жоау
|3
|0.1
|5.
|Пухач Тымотеуш
|3
|0.1
|6.
|Модер Якуб
|3
|0.1
|7.
|Томчук Павел
|3 (1)
|0.1
|8.
|Каминьски Якуб
|2
|0.07
|9.
|Мархвиньски Филип
|2
|0.07
|10.
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|11.
|Мухар Карло
|1
|0.03
|12.
|Рогне Томас
|1
|0.03
|13.
|Костевич Владимир
|0
|0
|14.
|Тиба Педру
|0
|0
|15.
|Гумни Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зубровски Якуб
|9
|2
|2.
|Гнятич Огнен
|9
|1
|3.
|Спыхала Матеуш
|7
|1
|4.
|Радин Милан
|8
|0
|5.
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|6.
|Ковачевич Аднан
|4
|1
|7.
|Пачинда Эрик
|4
|0
|8.
|Маркес Иван
|4
|0
|9.
|Пападопулос Михал
|3
|0
|10.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|11.
|Саласар Родриго
|1
|1
|12.
|Пучко Матей
|2
|0
|13.
|Козёл Марек
|2
|0
|14.
|Юкич Иван
|2
|0
|15.
|Джюранович Урош
|2
|0
|16.
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|17.
|Форселль Петтери
|1
|0
|18.
|Кильб Яцек
|1
|0
|19.
|Цимопулос Темистоклис
|1
|0
|20.
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|21.
|Милетич Неманья
|1
|0
|22.
|Теобальдс Д'Шон
|1
|0
|23.
|Лиой Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Црномаркович Джордже
|6
|2
|2.
|Юзвяк Камиль
|6
|0
|3.
|Мухар Карло
|6
|0
|4.
|Тиба Педру
|5
|0
|5.
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|6.
|Рогне Томас
|4
|0
|7.
|Костевич Владимир
|3
|0
|8.
|Гумни Роберт
|3
|0
|9.
|Модер Якуб
|3
|0
|10.
|Макушевски Мацей
|1
|1
|11.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|12.
|Амарал Жоау
|2
|0
|13.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|14.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|15.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|16.
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Корона Кельце
|5% (1)
|15% (3)
|30% (6)
|20% (4)
|15% (3)
|15% (3)
|Лех
|8.7% (4)
|10.87% (5)
|21.74% (10)
|13.04% (6)
|17.39% (8)
|28.26% (13)
Предыдущие игры
Корона Кельце Последние 20 матчей: +6 =5 -9Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Пяст Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь
Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце
Лех Последние 20 матчей: +10 =7 -3Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех
Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 3:2 Корона Кельце Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Лех Экстракласса Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 4:0 Корона Кельце Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|30
|19
|3
|8
|63 - 30
|60
|2.
|Пяст
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|36 - 26
|53
|3.
|Лех
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|55 - 29
|49
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|42 - 33
|49
|5.
|Краковия
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|39 - 29
|46
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|29 - 31
|45
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|41 - 39
|44
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 42
|43
|9.
|Ракув
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|38 - 43
|41
|10.
|Гурник Забже
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|39 - 38
|41
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|49 - 46
|38
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 50
|38
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|37 - 47
|35
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|21 - 37
|30
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|28 - 47
|29
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 53
|21