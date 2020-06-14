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Корона Кельце
0:3
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
21' Желтая карточка
Гнятич Огнен
26' Желтая карточка
Ковачевич Аднан
27' Желтая карточка
Пучко Матей
45' Желтая карточка
Юзвяк Камиль
0:1
48' Гол
Гюткьяр Кристиан
62' Желтая карточка
Спыхала Матеуш
0:2
65' Пенальти
Гюткьяр Кристиан
0:3
69' Гол
Гюткьяр Кристиан
90'+4
88
Козёл
Марек
25
Шимусик
Гжегож
4
Цимопулос
Темистоклис
5
Ковачевич
Аднан
22
Спыхала
Матеуш
14
Зубровски
Якуб
6
Гнятич
Огнен
27
Пучко
Матей
70
Форселль
Петтери
19
Лиой
Андрес
10
Кильб
Яцек
1
Ван
дер
Харт
Микки
91
Бутко
Богдан
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
27
Пухач
Тымотеуш
38
Каминьски
Якуб
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
14
Рамирес
Даниэль
9
Гюткьяр
Кристиан
Корона Кельце
4-2-3-1
Лех
4-4-1-1

Ход матча

21'
Гнятич Огнен
 
26'
Ковачевич Аднан
 
27'
Пучко Матей
 
45'
 
Юзвяк Камиль
48'
0:1
Гюткьяр Кристиан
(Тиба Педру)
62'
Спыхала Матеуш
 
65'
0:2
Гюткьяр Кристиан
66'
Гардавски Михаэль
Лиой Андрес
 
69'
0:3
Гюткьяр Кристиан
(Пухач Тымотеуш)
69'
 
Скурась Михал
Каминьски Якуб
71'
Пападопулос Михал
Спыхала Матеуш
 
77'
 
Црномаркович Джордже
Рогне Томас
78'
 
Летневски Юлиуш
Тиба Педру
88'
Качмарски Иво
Зубровски Якуб
 

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ковачевич Аднан 5 (4) 0.17
2. Пачинда Эрик 4 0.13
3. Пападопулос Михал 3 0.1
4. Форселль Петтери 2 0.07
5. Цебуля Марчин 2 0.07
6. Пучко Матей 1 0.03
7. Кильб Яцек 1 0.03
8. Радин Милан 1 0.03
9. Зубровски Якуб 1 0.03
10. Гардавски Михаэль 0 0
11. Жиро Михал 0 0
12. Чечарич Боян 0 0
13. Джюранович Урош 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 20 (3) 0.67
2. Йевтич Дарко 6 (1) 0.2
3. Юзвяк Камиль 6 0.2
4. Амарал Жоау 3 0.1
5. Пухач Тымотеуш 3 0.1
6. Модер Якуб 3 0.1
7. Томчук Павел 3 (1) 0.1
8. Каминьски Якуб 2 0.07
9. Мархвиньски Филип 2 0.07
10. Шатка Любомир 1 0.03
11. Мухар Карло 1 0.03
12. Рогне Томас 1 0.03
13. Костевич Владимир 0 0
14. Тиба Педру 0 0
15. Гумни Роберт 0 0

Карточки

Корона Кельце
# Игрок      
1. Зубровски Якуб 9 2
2. Гнятич Огнен 9 1
3. Спыхала Матеуш 7 1
4. Радин Милан 8 0
5. Гардавски Михаэль 6 0
6. Ковачевич Аднан 4 1
7. Пачинда Эрик 4 0
8. Маркес Иван 4 0
9. Пападопулос Михал 3 0
10. Цебуля Марчин 3 0
11. Саласар Родриго 1 1
12. Пучко Матей 2 0
13. Козёл Марек 2 0
14. Юкич Иван 2 0
15. Джюранович Урош 2 0
16. Шимусик Гжегож 2 0
17. Форселль Петтери 1 0
18. Кильб Яцек 1 0
19. Цимопулос Темистоклис 1 0
20. Дзивнел Даниэль 1 0
21. Милетич Неманья 1 0
22. Теобальдс Д'Шон 1 0
23. Лиой Андрес 1 0
Лех
# Игрок      
1. Црномаркович Джордже 6 2
2. Юзвяк Камиль 6 0
3. Мухар Карло 6 0
4. Тиба Педру 5 0
5. Пухач Тымотеуш 5 0
6. Рогне Томас 4 0
7. Костевич Владимир 3 0
8. Гумни Роберт 3 0
9. Модер Якуб 3 0
10. Макушевски Мацей 1 1
11. Гюткьяр Кристиан 2 0
12. Амарал Жоау 2 0
13. Мархвиньски Филип 2 0
14. Йевтич Дарко 1 0
15. Рамирес Даниэль 1 0
16. Скшипчак Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Корона Кельце 5% (1) 15% (3) 30% (6) 20% (4) 15% (3) 15% (3)
 Лех 8.7% (4) 10.87% (5) 21.74% (10) 13.04% (6) 17.39% (8) 28.26% (13)

Предыдущие игры

Корона Кельце Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Пяст Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь
Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце
Лех Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех
Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Корона Кельце: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лех 0:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Корона Кельце Экстракласса Лех 0:1 Корона Кельце Экстракласса
Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 3:2 Корона Кельце Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Лех Экстракласса Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 4:0 Корона Кельце Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 30 19 3 8 63 - 30 60
2. Пяст Заявка 30 16 5 9 36 - 26 53
3. Лех Заявка 30 13 10 7 55 - 29 49
4. Шлёнск Заявка 30 13 10 7 42 - 33 49
5. Краковия Заявка 30 14 4 12 39 - 29 46
6. Погонь Щецин Заявка 30 12 9 9 29 - 31 45
7. Ягеллония Заявка 30 12 8 10 41 - 39 44
8. Лехия Гданьск Заявка 30 11 10 9 40 - 42 43
9. Ракув Заявка 30 12 5 13 38 - 43 41
10. Гурник Забже Заявка 30 10 11 9 39 - 38 41
11. Заглембе Любин Заявка 30 10 8 12 49 - 46 38
12. Висла Плоцк Заявка 30 10 8 12 37 - 50 38
13. Висла Краков Заявка 30 10 5 15 37 - 47 35
14. Корона Кельце Заявка 30 8 6 16 21 - 37 30
15. Арка Гдыня Заявка 30 7 8 15 28 - 47 29
16. ЛКС Лодзь Заявка 30 5 6 19 26 - 53 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Юзвяк Камиль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Пучко Матей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ковачевич Аднан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Гнятич Огнен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzuki Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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