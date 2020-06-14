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Шлёнск
4:0
Конец матча

Стадион:
ЛКС Лодзь
0'
1:0
4' Гол
Маркович Филип
2:0
17' Гол
Штиглец Дино
3:0
23' Гол
Плахета Пшемыслав
4:0
74' Гол
Экспозито Эрик
88' Желтая карточка
Пируло
90'+3
1
Путноцки
Матуш
18
Мусонда
Лубамба
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
21
Лабойко
Якуб
29
Мончиньски
Кжиштоф
19
Маркович
Филип
7
Пих
Роберт
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
1
Маляж
Аркадиуш
21
Гжесик
Ян
5
Домбровски
Мацей
2
Собоциньский
Ян
3
Климчак
Адриан
28
Пионтек
Лукаш
6
Вольски
Мацей
19
Тромбка
Михал
20
Пируло
22
Секульски
Лукаш
16
Ратайчик
Адам
Шлёнск
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-1-2-3

Ход матча

4'
Маркович Филип
(Экспозито Эрик)
1:0
17'
Штиглец Дино
(Экспозито Эрик)
2:0
23'
Плахета Пшемыслав
(Штиглец Дино)
3:0
46'
 
Корраль Самуэль
Гжесик Ян
46'
 
Jakub Wrabel II
Секульски Лукаш
68'
Храпек Михал
Пих Роберт
 
74'
Экспозито Эрик
(Штиглец Дино)
4:0
76'
Самец-Талар Пётр
Маркович Филип
 
78'
Бергер Себастиан
Экспозито Эрик
 
86'
 
Сайдак Пшемыслав
Ратайчик Адам
88'
 
Пируло

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 7 (2) 0.23
2. Экспозито Эрик 7 0.23
3. Плахета Пшемыслав 5 0.17
4. Храпек Михал 5 (2) 0.17
5. Штиглец Дино 4 0.13
6. Брозь Лукаш 3 (1) 0.1
7. Мончиньски Кжиштоф 3 (1) 0.1
8. Холевяк Матеуш 2 0.07
9. Голла Войцех 1 0.03
10. Райчевич Филип 1 0.03
11. Лабойко Якуб 1 0.03
12. Маркович Филип 1 0.03
13. Мусонда Лубамба 0 0
14. Пуэрто Исраэль 0 0
15. Гаска Дамиан 0 0
16. Щепан Даниэль 0 0
ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Даниэль 6 (3) 0.2
2. Куява Рафал 4 0.13
3. Секульски Лукаш 4 (1) 0.13
4. Грасия Карлос 2 0.07
5. Пырдол Пётр 1 0.03
6. Гжесик Ян 1 0.03
7. Вольски Мацей 1 0.03
8. Пионтек Лукаш 1 0.03
9. Ратайчик Адам 1 0.03
10. Домингес Антонио 1 (1) 0.03
11. Розвандович Максимилиан 1 (1) 0.03
12. Брыла Патрик 0 0
13. Тромбка Михал 0 0
14. Вробель Якуб 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Мончиньски Кжиштоф 9 1
2. Голла Войцех 8 0
3. Храпек Михал 5 0
4. Пуэрто Исраэль 5 0
5. Лабойко Якуб 5 0
6. Маркович Филип 2 1
7. Живулич Диего 3 0
8. Плахета Пшемыслав 3 0
9. Штиглец Дино 2 0
10. Пих Роберт 2 0
11. Мусонда Лубамба 2 0
12. Целебан Пётр 1 0
13. Путноцки Матуш 1 0
14. Тамаш Марк 1 0
15. Холевяк Матеуш 1 0
16. Щепан Даниэль 1 0
17. Самец-Талар Пётр 1 0
ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Собоциньский Ян 8 0
2. Розвандович Максимилиан 5 1
3. Гимарайнш Рикарду 6 0
4. Гжесик Ян 5 0
5. Пионтек Лукаш 4 0
6. Домбровски Мацей 4 0
7. Видмайер Тадей 4 0
8. Срнич Драголюб 4 0
9. Рамирес Даниэль 4 0
10. Климчак Адриан 4 0
11. Юрашек Камиль 2 1
12. Вольски Мацей 3 0
13. Куява Рафал 2 0
14. Домингес Антонио 2 0
15. Богуш Артур 2 0
16. Брыла Патрик 2 0
17. Тромбка Михал 2 0
18. Сайдак Пшемыслав 2 0
19. Калинковски Бартоломей 1 0
20. Корраль Самуэль 1 0
21. Пырдол Пётр 1 0
22. Ратайчик Адам 1 0
23. Грасия Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 21.62% (8) 18.92% (7) 13.51% (5) 8.11% (3) 16.22% (6) 21.62% (8)
 ЛКС Лодзь 5.56% (1) 27.78% (5) 16.67% (3) 44.44% (8) 5.56% (1) 0

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск
Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +4 =5 -11
ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
ЛКС Лодзь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Экстракласса ЛКС Лодзь 1:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Экстракласса Шлёнск 3:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa
ЛКС Лодзь 0:0 Шлёнск Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 30 19 3 8 63 - 30 60
2. Пяст Заявка 30 16 5 9 36 - 26 53
3. Лех Заявка 30 13 10 7 55 - 29 49
4. Шлёнск Заявка 30 13 10 7 42 - 33 49
5. Краковия Заявка 30 14 4 12 39 - 29 46
6. Погонь Щецин Заявка 30 12 9 9 29 - 31 45
7. Ягеллония Заявка 30 12 8 10 41 - 39 44
8. Лехия Гданьск Заявка 30 11 10 9 40 - 42 43
9. Ракув Заявка 30 12 5 13 38 - 43 41
10. Гурник Забже Заявка 30 10 11 9 39 - 38 41
11. Заглембе Любин Заявка 30 10 8 12 49 - 46 38
12. Висла Плоцк Заявка 30 10 8 12 37 - 50 38
13. Висла Краков Заявка 30 10 5 15 37 - 47 35
14. Корона Кельце Заявка 30 8 6 16 21 - 37 30
15. Арка Гдыня Заявка 30 7 8 15 28 - 47 29
16. ЛКС Лодзь Заявка 30 5 6 19 26 - 53 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Плахета Пшемыслав бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Штиглец Дино бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Маркович Филип бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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